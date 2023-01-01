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Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между двумя лидерами чемпионата Франции. Конечно же "ПСЖ" в этом матче является безоговорочным фаворитом, но, хочется верить, что на своём поле команда Франка Эза даст хороший бой.