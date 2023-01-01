Тур: 17. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Брисар Жером
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 «Ланс» не проиграет
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Защитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Хусни ИлиесНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
ПСЖ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.63
Среднее время на гол
108
144
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|7
|0.44
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.38
|Саид Уэсли
|5
|0.31
|Фофана Секо
|3 (1)
|0.19
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.06
|Мачадо Дейвер
|1
|0.06
|Дансо Кевин
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|0.81
|Неймар
|11 (2)
|0.69
|Месси Лионель
|7
|0.44
|Хакими Ашраф
|3
|0.19
|Солер Карлос
|2
|0.13
|Маркиньос Маркос
|2
|0.13
|Саншеш Ренату
|2
|0.13
|Мендеш Нуну
|1
|0.06
|Экитике Уго
|1
|0.06
|Бернат Хуан
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|3
|1
|Айдара Массадио
|3
|0
|Гради Жонатан
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Дансо Кевин
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Онана Жан
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|6
|0
|Неймар
|4
|1
|Рамос Серхио
|3
|1
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Витинья II
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
0
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
8
21
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
19
24
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
6
32%
2
8%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
6
29%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
27
45
8 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
4%
6
13%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
6
13%
31-45
5
19%
8
18%
46-60
6
22%
5
11%
61-75
8
30%
30%
13
29%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
5
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2
Ланс - Клермон 2:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0
Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3
Результаты матчей
Ланс
ПСЖ
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ланс
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
35
17
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
62
17
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
79
115
412
88
214
511
115
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 10
|45
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|26 - 10
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 6
|25
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|24 - 2
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.75 «Ланс» не проиграет
Прогнозы на матч Ланс 0:0 ПСЖ
Исход игры
Ланс
2.2% (4)
Ничья
9.4% (17)
ПСЖ
88.3% (159)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (91)
Меньше
22.22% (26)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
32.8% (59)
1:3 ПСЖ
10% (18)
1:1 Ничья
6.1% (11)
0:2 ПСЖ
4.4% (8)
0:3 ПСЖ
3.3% (6)
0:1 ПСЖ
3.3% (6)
2:3 ПСЖ
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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