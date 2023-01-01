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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Ланс
0:0
Первый тайм: 2'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 165
Ланс 2.4% (4)
X 10.3% (17)
ПСЖ 87.3% (144)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
ПСЖ
3.75
3.90
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
21
Айдара
Массадио
8
Фофана
Секо
26
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
18
Клод-Морис
Алексис
11
Опенда
Лои
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
26
Мукиэле
Норди
6
Верратти
Марко
15
Данилу
Перейра
8
Фабиан
Руис
28
Солер
Карлос
44
Экитике
Уго
7
Мбаппе
Килиан
Ланс
3-4-2-1
ПСЖ
4-3-1-2

История личных встреч

Ланс
ПСЖ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:0
К
5:1
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
Л1
3:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.63

Среднее время на гол

108
144

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 7 0.44
Сотока Флориан 6 (1) 0.38
Саид Уэсли 5 0.31
Фофана Секо 3 (1) 0.19
Да Коста Давид Перейра 1 0.06
Мачадо Дейвер 1 0.06
Дансо Кевин 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Абдул-Самед Салис 1 0.06
Франковски Пшемыслав 0 0
Гради Жонатан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.81
Неймар 11 (2) 0.69
Месси Лионель 7 0.44
Хакими Ашраф 3 0.19
Солер Карлос 2 0.13
Маркиньос Маркос 2 0.13
Саншеш Ренату 2 0.13
Мендеш Нуну 1 0.06
Экитике Уго 1 0.06
Бернат Хуан 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 3 1
Айдара Массадио 3 0
Гради Жонатан 3 0
Сотока Флориан 3 0
Дансо Кевин 3 0
Медина Факундо 3 0
Саид Уэсли 2 0
Кабо Джимми 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Онана Жан 1 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 6 0
Неймар 4 1
Рамос Серхио 3 1
Кимпембе Преснел 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Витинья II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
21
Ланс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
ПСЖ
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

19
24
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
6
32%
2
8%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
3
14%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
38%
6
29%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

27
45
8 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
1
4%
6
13%
1-15
4
15%
7
16%
16-30
3
11%
6
13%
31-45
5
19%
8
18%
46-60
6
22%
5
11%
61-75
8
30%
30%
13
29%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
1
11%
5
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2
Ланс - Клермон 2:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0
Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3

Результаты матчей

Ланс
ПСЖ

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ланс
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
3
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
3
5
1
7
4.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
5
3
1
7
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
11
5
4
12
2.5
8
8
2
14
3.5
5
11
1
15
4.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 17 14 3 0 45 - 10 45
2.
Ланс
 0:0 Заявка 17 11 5 1 26 - 10 38
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
14.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
15.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
16.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 9 8 1 0 18 - 6 25
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 9 7 2 0 24 - 2 23
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между двумя лидерами чемпионата Франции. Конечно же "ПСЖ" в этом матче является безоговорочным фаворитом, но, хочется верить, что на своём поле команда Франка Эза даст хороший бой. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    1'
    Назначен штрафной. Пострадал Опенда Лои, его свалил Маркиньос Маркос.
  • 1'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Экитике Уго выиграл воздушное противоборство у Фофана Секо.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ланс 0:0 ПСЖ

Исход игры
Ланс
2.2% (4)
Ничья
9.4% (17)
ПСЖ
88.3% (159)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (91)
Меньше
22.22% (26)
Обе команды забьют
Да
81.2% (95)
Нет
18.8% (22)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
32.8% (59)
1:3 ПСЖ
10% (18)
1:1 Ничья
6.1% (11)
0:2 ПСЖ
4.4% (8)
0:3 ПСЖ
3.3% (6)
0:1 ПСЖ
3.3% (6)
2:3 ПСЖ
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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Ланс
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