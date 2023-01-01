  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Тулуза
2:0
Конец матча
Аяччо
0'
11' Undefined phrase: football_event_
Шаиби Фарес
37' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
1:0
46' Гол
Ратао Рафаэл
56' Желтая карточка
Деягере Брехт
2:0
62' Гол
Деягере Брехт
78' Желтая карточка
Муссити-Око Бевик
90' Желтая карточка
Даллинга Тийс
90'+5

Ход матча

11'
Шаиби Фарес
 
37'
Ван ден Бомен Бранко
 
46'
 
Мангани Тома
Эль-Идрисси Мунем
46'
Ратао Рафаэл
(Деягере Брехт)
1:0
56'
Деягере Брехт
 
59'
 
Майембо Фернан
Коне Юссуф
62'
Деягере Брехт
(Ратао Рафаэл)
2:0
70'
Абухляль Закария
Деягере Брехт
 
70'
Даллинга Тийс
Онаиу Адо
 
72'
 
Муссити-Око Бевик
Тузгар Йоанн
72'
 
Баяла Сириль
Белайли Юсеф
78'
 
Муссити-Око Бевик
79'
Бирманчевич Велько
Ратао Рафаэл
 
83'
Мависса Кристиан
Диарра Мусса
 
90'
 
Альфонс Микаэль
Нури Рияд
90'
Даллинга Тийс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Тулуза 79.5% (89)
X 17.9% (20)
Аяччо 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
12
Силла
Иссиага
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
23
Диарра
Мусса
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
21
Ратао
Рафаэл
7
Онаиу
Адо
28
Шаиби
Фарес
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
3
Диалло
Исмаэль
99
Коне
Юссуф
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
9
Тузгар
Йоанн
Тулуза
4-3-3
Аяччо
4-4-2

История личных встреч

Тулуза
Аяччо

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
3:0
Л2
0:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
ПМЗПИВЛ1
1:0
ПМЗПИВЛ1
0:3
ТМК
0:2
ТМС
1:0
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:4
Л1
0:2
Л1
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.86

Среднее время на гол

69
48

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
0.9

Среднее время на гол

126
100

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.29

Тотал матчей

2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
69

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деягере Брехт 4 0.24
Ратао Рафаэл 4 0.24
Абухляль Закария 3 0.18
Даллинга Тийс 3 0.18
Шаиби Фарес 2 0.12
Ван ден Бомен Бранко 2 (2) 0.12
Спирингс Стейн 2 0.12
Хили Рис 1 0.06
Руо Антони 1 0.06
Николаесен Расмус 0 0
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0
Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 4 (4) 0.24
Эль-Идрисси Мунем 3 0.18
Амума Ромен 2 0.12
Нури Рияд 1 0.06
Мангани Тома 1 (1) 0.06
Авинель Седрик 1 0.06
Баяла Сириль 1 0.06
Муссити-Око Бевик 1 0.06
Маршетти Венсан 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Ван ден Бомен Бранко 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Деягере Брехт 3 0
Деслер Миккел 1 1
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухляль Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 6 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Коне Юссуф 3 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Юссуф Мохамед 2 0
Нури Рияд 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Альфонс Микаэль 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0

Результаты матчей

Тулуза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аяччо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
5
Тулуза
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аяччо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

3
5
Тулуза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Аяччо
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
71%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
7
37%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
6
43%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
5
22%
3
21%
61-75
1
4%
2
14%
76-90

Пропущено

33
27
9 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 14
5
15%
5
19%
1-15
1
3%
6
22%
16-30
3
9%
1
4%
31-45
10
30%
3
11%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
27%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2
Ренн - Тулуза 2:1 Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1
Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2
Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3

Результаты матчей

Тулуза
Аяччо

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Аяччо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5
1
7
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
3
14
3
14
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 17 14 3 0 45 - 10 45
2.
Ланс
 0:0 Заявка 17 11 5 1 26 - 10 38
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
14.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
15.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
16.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 9 8 1 0 18 - 6 25
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 9 7 2 0 24 - 2 23
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Тулуза: 67%, Аяччо: 33%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Белайли Юсеф из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Спирингс Стейн
    • 48'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 47'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 47'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Шаиби Фарес из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Белайли Юсеф
    • 45'
      Контроль мяча: Тулуза: 66%, Аяччо: 34%.
    • 45'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 45'
      Деягере Брехт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      42'
      Муса Диарра из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Эль-Идрисси Мунем пострадал.
    • 41'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Тулуза: 64%, Аяччо: 36%.
    • Травма, повреждение
      40'
      Юссуф Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 39'
      Белайли Юсеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Маршетти Венсан пострадал.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Диалло Исмаэль из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Шаиби Фарес
    • 35'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 35'
      Контроль мяча: Тулуза: 64%, Аяччо: 36%.
    • 35'
      Диалло Исмаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 31'
      Диалло Исмаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 29'
      Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Белайли Юсеф
    • 28'
      Нури Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 28'
      Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Тулуза: 68%, Аяччо: 32%.
    • 25'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 24'
      Гонсалес Омар II успешно блокирует удар.
    • 24'
      Ратао Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Тулуза начинает контратаку
    • 23'
      Дюпе Максим из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 22'
      Спирингс Стейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      22'
      Деягере Брехт из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 21'
      Белайли Юсеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Тулуза: 64%, Аяччо: 36%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Онаиу Адо из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Коне Юссуф
    • 19'
      Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 18'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      16'
      Ратао Рафаэл наказан за толчок Юссуф Мохамед
    • 16'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 16'
      Шанс! Онаиу Адо из команды Тулуза пробил головой, но мимо
    • 16'
      Деягере Брехт из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Тулуза: 67%, Аяччо: 33%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Ратао Рафаэл наказан за толчок Маршетти Венсан
    • 14'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Тулуза, будет отменен из-за фола.
    • 12'
      Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 11'
      Силла Иссиага сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О О Л! Тулуза забивает! Шаиби Фарес отличился.
    • 11'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Юссуф Мохамед из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Тулуза: 63%, Аяччо: 37%.
    • 10'
      Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Белайли Юсеф из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Ван ден Бомен Бранко
    • 8'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 7'
      Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Николаесен Расмус из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Николаесен Расмус
    • 5'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Тулуза: 53%, Аяччо: 47%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 4'
      Диалло Исмаэль успешно блокирует удар.
    • 4'
      Спирингс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Диалло Исмаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Аяччо начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Тулуза 79.5% (89)
    X 17.9% (20)
    Аяччо 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тулуза 2:0 Аяччо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Аяччо

    Исход игры
    Тулуза
    79.5% (89)
    Ничья
    17.9% (20)
    Аяччо
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    49.54% (54)
    Нет
    50.46% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Тулуза
    39.3% (44)
    2:1 Тулуза
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    2:0 Тулуза
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Аяччо
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     