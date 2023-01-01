Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Муса Диарра уходит с поля и его заменяет Christian Mawissa

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Аяччо

47' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Матч возобновлен

43' Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Матч возобновлен

40' Юссуф Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Тулуза

39' Белайли Юсеф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Удар от ворот произведет Аяччо

32' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Нури Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Аяччо

24' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Аяччо

22' Спирингс Стейн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Коне Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Аяччо

16' Деягере Брехт из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Тулуза , будет отменен из-за фола.

12' Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

8' Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Аяччо

4' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Гонсалес Омар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аяччо начинает с центра поля