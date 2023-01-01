Тур: 17. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
11' Undefined phrase: football_event_Шаиби Фарес
37' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
1:0
46' ГолРатао Рафаэл
56' Желтая карточкаДеягере Брехт
2:0
62' ГолДеягере Брехт
78' Желтая карточкаМуссити-Око Бевик
90' Желтая карточкаДаллинга Тийс
90'+5
Ход матча
11'
46'
1:0
56'
62'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мангани ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Нападающий
-
17 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Аяччо
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.86
Среднее время на гол
69
48
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
0.9
Среднее время на гол
126
100
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.06
1.29
Тотал матчей
2.5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
69
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деягере Брехт
|4
|0.24
|Ратао Рафаэл
|4
|0.24
|Абухляль Закария
|3
|0.18
|Даллинга Тийс
|3
|0.18
|Шаиби Фарес
|2
|0.12
|Ван ден Бомен Бранко
|2 (2)
|0.12
|Спирингс Стейн
|2
|0.12
|Хили Рис
|1
|0.06
|Руо Антони
|1
|0.06
|Николаесен Расмус
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|4 (4)
|0.24
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.18
|Амума Ромен
|2
|0.12
|Нури Рияд
|1
|0.06
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.06
|Авинель Седрик
|1
|0.06
|Баяла Сириль
|1
|0.06
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.06
|Маршетти Венсан
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Деягере Брехт
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|2
|0
|Нури Рияд
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Аяччо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
5
Тулуза
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Аяччо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
3
5
Тулуза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Аяччо
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
71%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
16%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
7
37%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
2
9%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
26%
6
43%
31-45
6
26%
2
14%
46-60
5
22%
3
21%
61-75
1
4%
2
14%
76-90
Пропущено
33
27
9 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 14
5
15%
5
19%
1-15
1
3%
6
22%
16-30
3
9%
1
4%
31-45
10
30%
3
11%
46-60
5
15%
5
19%
61-75
9
27%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2 Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2
Ренн - Тулуза 2:1 Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1
Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2
Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3
Результаты матчей
Тулуза
Аяччо
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Аяччо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
54
17
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
611
314
314
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 10
|45
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|26 - 10
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 6
|25
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|24 - 2
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Аяччо
Исход игры
Тулуза
79.5% (89)
Ничья
17.9% (20)
Аяччо
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
49.54% (54)
Нет
50.46% (55)
Популярный счёт
1:0 Тулуза
39.3% (44)
2:1 Тулуза
31.3% (35)
1:1 Ничья
12.5% (14)
2:0 Тулуза
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:1 Аяччо
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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