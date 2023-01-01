Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Коршья Себастьен бьет со штрафного в створ, но Бенуа Костиль держит все под контролем

89' Жиротто Андрей выиграл воздушное противоборство у Ousmane Camara.

89' Удар от ворот произведет Нант

88' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Жанвье Жульян нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

87' Ousmane Camara из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Мохамед Мостафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Эн Готье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Ousmane Camara нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Отре Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Хорошую попытку сделал Эн Готье . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Матч возобновлен

83' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Ousmane Camara получил желтую карточку от судьи

82' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Туре Бирама пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

81' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

80' М'Чангама Юссуф бьет со штрафного в створ, но Альбан Ляфон держит все под контролем

79' Тактическая замена. Синайоко Лассин уходит с поля и его заменяет Ousmane Camara

77' Хорошую попытку сделал Синайоко Лассин . Удар в створ, но вратарь начеку

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Жубал Мендес и попал в каркас ворот!

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Нант будет все-таки засчитан.

75' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

74' Ганаго Игнатиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

73' Сентонз Фабьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Нант

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Нант

69' М'Чангама Юссуф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Отре Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удар от ворот произведет Нант

62' М'Чангама Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

62' Сахи Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

60' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

59' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Осер

59' Ганаго Игнатиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Блас Людовик из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Нант

56' Сахи Хамза не смог попасть в створ ударом издали

56' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Отре Матиас нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

56' Зедатка Аким из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

52' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Зедатка Аким получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Нант

47' Туре Бирама из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

47' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Отре Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника