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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Нант
1:0
Конец матча
Осер
0'
21' Желтая карточка
Менса Гидеон
1:0
74' Гол
Коко Маркус
82' Желтая карточка
Камара Усман
90' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
90'+5

Ход матча

21'
 
Менса Гидеон
46'
 
Отре Матиас
Да Кошта Нуну
46'
 
М'Чангама Юссуф
Перрен Гаэтан
64'
Коко Маркус
Саймон Мозес
 
64'
Мохамед Мостафа
Гессан Эванн
 
74'
Коко Маркус
(Ганаго Игнатиус)
1:0
78'
 
Эн Готье
Сахи Хамза
78'
 
Камара Усман
Синайоко Лассин
79'
Сиссоко Мусса
Ганаго Игнатиус
 
82'
 
Камара Усман
87'
Мерлин Квентин
Траоре Шарль
 
87'
Коршья Себастьен
Блас Людовик
 
90'
Мутуссами Самуэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Нант 77.9% (88)
X 16.8% (19)
Осер 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
93
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
3
Жиротто
Андрей
8
Мутуссами
Самуэль
27
Саймон
Мозес
7
Гессан
Эванн
14
Ганаго
Игнатиус
23
Костиль
Бенуа
13
Зедатка
Аким
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
12
Туре
Бирама
10
Перрен
Гаэтан
9
Да
Кошта
Нуну
11
Ньянг
М'Байе
Нант
4-4-2
Осер
4-4-1-1

История личных встреч

Нант
Осер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:4
КЛ
1:0
Л2
1:1
Л2
0:2
ММ(
1:0
Л1
2:1
Л1
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 5 (1) 0.29
Мохамед Мостафа 4 0.24
Ганаго Игнатиус 3 0.18
Блас Людовик 2 (1) 0.12
Гессан Эванн 1 0.06
Сиссоко Мусса 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Жиротто Андрей 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 3 (2) 0.18
Отре Матиас 2 (1) 0.12
Перрен Гаэтан 2 0.12
Да Кошта Нуну 2 0.12
Жубал Мендес 1 0.06
Сахи Хамза 1 0.06
Шарбонье Гаэтан 1 0.06
Жанвье Жульян 1 0.06
Эн Готье 1 0.06
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Жиротто Андрей 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 3 1
Ньянг М'Байе 1 2
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Менса Гидеон 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Результаты матчей

Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Осер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
5
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Осер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

2
5
Нант
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Осер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
3
43%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
11%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
33%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
1
11%
5
22%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
21%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90

Забито

18
14
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

24
37
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
13%
7
19%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
5
21%
6
16%
61-75
6
25%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Нант 0:0 Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2
Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1
Осер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5
ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2

Результаты матчей

Нант
Осер

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
5:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Нант
Осер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 17 14 3 0 45 - 10 45
2.
Ланс
 0:0 Заявка 17 11 5 1 26 - 10 38
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
14.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
15.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
16.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 9 8 1 0 18 - 6 25
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 9 7 2 0 24 - 2 23
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Нант: 51%, Осер: 49%.
  • 95'
    Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Осер пытается что-то создать.
  • 95'
    Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Нант 77.9% (88)
    X 16.8% (19)
    Осер 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 1:0 Осер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Осер

    Исход игры
    Нант
    77.9% (88)
    Ничья
    16.8% (19)
    Осер
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.28% (33)
    Меньше
    69.72% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    45.87% (50)
    Нет
    54.13% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Нант
    41.6% (47)
    2:1 Нант
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    2:0 Нант
    8% (9)
    0:1 Осер
    2.7% (3)
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