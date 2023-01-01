Тур: 17. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
21' Желтая карточкаМенса Гидеон
1:0
74' ГолКоко Маркус
82' Желтая карточкаКамара Усман
90' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
90'+5
Ход матча
21'
74'
1:0
78'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
93
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
22
Сахи
Хамза
12
Туре
Бирама
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
33 Nathan Zeze
-
Главный тренер: Yves Bertucci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Защитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
-
28 Камара УсманНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Осер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.29
|Мохамед Мостафа
|4
|0.24
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.18
|Блас Людовик
|2 (1)
|0.12
|Гессан Эванн
|1
|0.06
|Сиссоко Мусса
|1
|0.06
|Коко Маркус
|1
|0.06
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|3 (2)
|0.18
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.12
|Перрен Гаэтан
|2
|0.12
|Да Кошта Нуну
|2
|0.12
|Жубал Мендес
|1
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.06
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.06
|Жанвье Жульян
|1
|0.06
|Эн Готье
|1
|0.06
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|3
|1
|Ньянг М'Байе
|1
|2
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Менса Гидеон
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Результаты матчей
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Осер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
5
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Осер
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
2
5
Нант
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Осер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
3
43%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
11%
4
17%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
33%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
1
11%
5
22%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
3
21%
1-15
4
27%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
5
33%
3
21%
76-90
Забито
18
14
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
24
37
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
13%
7
19%
1-15
6
25%
5
14%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
5
21%
6
16%
61-75
6
25%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Труа - Нант 0:0 Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2
Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1
Осер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5
ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2
Результаты матчей
Нант
Осер
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
5:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Нант
Осер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
413
314
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 10
|45
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|26 - 10
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 6
|25
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|24 - 2
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Осер
Исход игры
Нант
77.9% (88)
Ничья
16.8% (19)
Осер
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
30.28% (33)
Меньше
69.72% (76)
Обе команды забьют
Да
45.87% (50)
Нет
54.13% (59)
Популярный счёт
1:0 Нант
41.6% (47)
2:1 Нант
25.7% (29)
1:1 Ничья
15% (17)
2:0 Нант
8% (9)
0:1 Осер
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!