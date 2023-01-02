Тур: 19. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Ливерпуль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (3)
|0.67
|Висса Йоан
|3
|0.17
|Дасилва Джошуа
|3
|0.17
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.17
|Янельт Витали
|2
|0.11
|Ми Бен
|2
|0.11
|Йенсен Матиас
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7
|0.41
|Фирмино Роберто
|7
|0.41
|Нуньес Дарвин
|5
|0.29
|Диас Луис
|3
|0.18
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.12
|Карвалью Фабиу
|2
|0.12
|Эллиотт Харви
|1
|0.06
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.06
|Байчетич Стефан
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|6
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Юрген Клопп
|0
|1
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
5
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ливерпуль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
10
18
Брентфорд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
5
36%
4
21%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
25%
4
31%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Забито
29
29
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
7%
6
21%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
7
24%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
8
28%
7
24%
76-90
Пропущено
25
23
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
16%
5
22%
1-15
7
28%
2
9%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
12%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3
Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1
Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1
Результаты матчей
Брентфорд
Ливерпуль
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
9
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
9
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
54
26
36
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
54
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
98
97
215
412
215
115
116
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 14
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 25
|30
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 19
|29
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|9.
|0:0 Заявка
|18
|5
|9
|4
|27 - 27
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 24
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|19 - 25
|21
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 34
|14
|18.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|9.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Брентфорд
7.6% (11)
Ничья
11.1% (16)
Ливерпуль
81.3% (117)
Тотал 2.5
Больше
72.81% (83)
Меньше
27.19% (31)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.4% (51)
1:3 Ливерпуль
12.5% (18)
0:2 Ливерпуль
11.1% (16)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:1 Ливерпуль
4.9% (7)
0:3 Ливерпуль
2.8% (4)
2:3 Ливерпуль
2.1% (3)
1:4 Ливерпуль
2.1% (3)
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