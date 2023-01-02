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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 15'
Ливерпуль
0'
2' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас Занка
9' Желтая карточка
Эллиотт Харви

Ход матча

2'
Йоргенсен Матиас Занка
 
9'
 
Эллиотт Харви

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 144
Брентфорд 7.6% (11)
X 11.1% (16)
Ливерпуль 81.3% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Ливерпуль
6.20
6.10
6.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
19
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
Брентфорд
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (3) 0.67
Висса Йоан 3 0.17
Дасилва Джошуа 3 0.17
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.17
Янельт Витали 2 0.11
Ми Бен 2 0.11
Йенсен Матиас 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 0.41
Фирмино Роберто 7 0.41
Нуньес Дарвин 5 0.29
Диас Луис 3 0.18
Ван Дейк Виргил 2 0.12
Карвалью Фабиу 2 0.12
Эллиотт Харви 1 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Байчетич Стефан 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 6 0
Мбеумо Брайан 4 0
Хикки Аарон 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ливерпуль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

10
18
Брентфорд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
25%
4
31%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

29
29
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
7%
6
21%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
7
24%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
8
28%
7
24%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
16%
5
22%
1-15
7
28%
2
9%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3
Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1
Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1

Результаты матчей

Брентфорд
Ливерпуль

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
9
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
9
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
9
7
2
15
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 14 1 1 40 - 14 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 17 9 3 5 33 - 25 30
6.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 17 8 5 4 33 - 19 29
7.
Челси
 Заявка 16 7 4 5 20 - 18 25
8.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 18 5 9 4 27 - 27 24
10.
Брайтон
 Заявка 16 7 3 6 28 - 24 24
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 3 8 19 - 25 21
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 3 5 9 12 - 34 14
18.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
14.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Челси
 Заявка 9 3 2 4 8 - 12 11
8.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
9.
Брентфорд
 0:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
16.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Янельт с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Алиссон поймал мяч без всякого труда. 
  • 13'
    Йенсен с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, но и защитники "Ливерпуля" выбили мяч не очень далеко от штрафной площади. 
  • 12'
    Расмуссен совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Мадс выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ван Дейка и улетел в аут. 
  • 11'
    Перехватили игроки "Брентфорда" мяч на данный момент, вновь хозяева поля пытаются немного успокоить темп встречи. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Нуньес разогнал атаку по левому флангу, а затем Дарвин выполнил передачу в радиус штрафной площади, Окслейд-Чемберлен не смог подстроиться под мяч и в итоге нарушил правила против Янельта. 
  • Желтая карточка
    9'
    Алькантара с левой половины поля выполнил плохой перевод на правый фланг, Рико перехватил мяч, а затем Генри убежал вперёд по бровке, во избежании контратаки Харви Эллиотт нарушил правила. Полузащитник "Ливерпуля" получил заслуженную жёлтую карточку за срыв атаки. 
  • Опасный момент
    8'
    Салах зацепился за мяч на половине поля соперника, далее Мохамед выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на Нуньеса, Дарвин обыграл вышедшего из ворот Райа, но затем уже с островато угла Нуньес пробил точно в Ми, который успел прибежать к линии ворот. 
  • 7'
    Александер-Арнольд под давлением соперника выполнил не самый лучший заброс на ход Салаху по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 6'
    В среднем темпе пока что работает "Ливерпуль", "Брентфорд" также не собирается форсировать события на старте матча против такого соперника. 
  • Офсайд
    5'
    Эллиотт с правой половины поля выполнил отличную подачу к линии вратарской на ван Дейка, но Виргил оказался в небольшом офсайде. 
  • Угловой
    4'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Конате под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
  • 3'
    Цимикас со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Пиннок в окружении соперников не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    2'
    Нуньес на половине поля пошёл в активный прессинг и перехватил мяч, Дарвин мог убежать вперёд по левой половине поля, но сразу же форварда "Ливерпуля" сбил Матиас Йоргенсен. Защитник "Брентфорда" в итоге получил жёлтую карточку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ливерпулю" нужно постараться одержать пятую подряд победу над крепким "Брентфордом" и воспользоваться потерей очков "Тоттенхэма" во вчерашнем матче против "Астон Виллы", чтобы забраться на пятое место в турнирной таблице. При этом и "Брентфорд" вполне способен удивить команду Юргена Клоппа, ведь в случае успехов команда Томаса Франка уже может подобраться к зоне еврокубков. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Стюарт Атвелл из Уорикшира. Помогать ему на бровках будут Гарри Леннард и Даррен Кэнн. Резервным арбитром на этот матч назначен Саймон Хупер. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Брентфорд
    7.6% (11)
    Ничья
    11.1% (16)
    Ливерпуль
    81.3% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.81% (83)
    Меньше
    27.19% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.4% (51)
    1:3 Ливерпуль
    12.5% (18)
    0:2 Ливерпуль
    11.1% (16)
    1:1 Ничья
    4.9% (7)
    0:1 Ливерпуль
    4.9% (7)
    0:3 Ливерпуль
    2.8% (4)
    2:3 Ливерпуль
    2.1% (3)
    1:4 Ливерпуль
    2.1% (3)
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