Салах зацепился за мяч на половине поля соперника, далее Мохамед выполнил отличную передачу в центр штрафной площади на Нуньеса, Дарвин обыграл вышедшего из ворот Райа, но затем уже с островато угла Нуньес пробил точно в Ми, который успел прибежать к линии ворот.

Алькантара с левой половины поля выполнил плохой перевод на правый фланг, Рико перехватил мяч, а затем Генри убежал вперёд по бровке, во избежании контратаки Харви Эллиотт нарушил правила. Полузащитник "Ливерпуля" получил заслуженную жёлтую карточку за срыв атаки.

Нуньес разогнал атаку по левому флангу, а затем Дарвин выполнил передачу в радиус штрафной площади, Окслейд-Чемберлен не смог подстроиться под мяч и в итоге нарушил правила против Янельта.

Расмуссен совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем Мадс выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ван Дейка и улетел в аут.

Йенсен с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, но и защитники "Ливерпуля" выбили мяч не очень далеко от штрафной площади.

Янельт с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Алиссон поймал мяч без всякого труда.

7' Александер-Арнольд под давлением соперника выполнил не самый лучший заброс на ход Салаху по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

6' В среднем темпе пока что работает "Ливерпуль", "Брентфорд" также не собирается форсировать события на старте матча против такого соперника.

5' Эллиотт с правой половины поля выполнил отличную подачу к линии вратарской на ван Дейка, но Виргил оказался в небольшом офсайде.

4' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Конате под давлением соперника не смог добраться до мяча.

3' Цимикас со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Пиннок в окружении соперников не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

2' Нуньес на половине поля пошёл в активный прессинг и перехватил мяч, Дарвин мог убежать вперёд по левой половине поля, но сразу же форварда "Ливерпуля" сбил Матиас Йоргенсен. Защитник "Брентфорда" в итоге получил жёлтую карточку.