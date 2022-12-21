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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Брентфорд
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 53
Брентфорд 0% (0)
X 1.9% (1)
Ливерпуль 98.1% (52)
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Брентфорд
Ничья
Ливерпуль
5.90
6.20
4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брентфорд
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (3) 0.71
Висса Йоан 3 0.18
Дасилва Джошуа 3 0.18
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.18
Янельт Витали 2 0.12
Ми Бен 2 0.12
Йенсен Матиас 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 0.44
Фирмино Роберто 7 0.44
Нуньес Дарвин 5 0.31
Диас Луис 3 0.19
Ван Дейк Виргил 2 0.13
Карвалью Фабиу 2 0.13
Эллиотт Харви 1 0.06
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Байчетич Стефан 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 6 0
Мбеумо Брайан 4 0
Хикки Аарон 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 2 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
5
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ливерпуль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

10
18
Брентфорд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Ливерпуль
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
13%
2
20%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
4
21%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
25%
4
31%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

29
29
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
7%
6
21%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
5
17%
7
24%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
8
28%
7
24%
76-90

Пропущено

25
23
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
16%
5
22%
1-15
7
28%
2
9%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
6
24%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
3
12%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3
Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1
Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1

Результаты матчей

Брентфорд
Ливерпуль

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
9
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
9
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
9
8
1.5
9
7
2
15
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15
1
16
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
10.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2023, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Брентфорд 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Ливерпуль 98.1% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ливерпуль
    5.90
    6.20
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Ливерпуль

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Ливерпуль
    98.1% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    45.3% (24)
    0:2 Ливерпуль
    18.9% (10)
    1:3 Ливерпуль
    15.1% (8)
    0:3 Ливерпуль
    5.7% (3)
    2:3 Ливерпуль
    3.8% (2)
    0:1 Ливерпуль
    3.8% (2)
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