Тур: 20. Стадион: Айброкс.
История личных встреч
Рейнджерс
Селтик
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
32 матча
18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы
55 матчей
38.2%
14.5%
47.3%
21 победа 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.8%
45.5%
32.7%
12 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
29.1%
30.9%
40%
16 побед 17 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.35
0.93
Среднее время на гол
66
96
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.19
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
88
58
Голов в среднем за матч
1.6
1.05
Тотал матчей
2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
27
Больше 49%
Меньше 51%
28
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|11
|0.58
|Тавернье Джеймс
|6 (3)
|0.32
|Морелос Альфредо
|5
|0.26
|Ландстрем Джон
|5
|0.26
|Тильман Малик
|4
|0.21
|Арфилд Скотт
|4
|0.21
|Сакала Фэшн
|3
|0.16
|Лоуренс Том
|2
|0.11
|Кент Райан
|1
|0.05
|Голдсон Коннор
|1
|0.05
|Дэвис Стивен
|1
|0.05
|Джек Райан
|1
|0.05
|Баришич Борна
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
|Райт Скотт
|0
|0
|Дэвис Бен II
|0
|0
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|14
|0.74
|Абада Лиэль
|7
|0.37
|Якумакис Георгиос
|6
|0.32
|Жота Серран
|5
|0.26
|Маэда Дайдзэн
|4
|0.21
|Форрест Джеймс
|4
|0.21
|Хатате Рео
|3
|0.16
|Хакшабанович Сеад
|3
|0.16
|Тернбулл Дэвид
|2
|0.11
|Муй Аарон
|2 (1)
|0.11
|Тэйлор Грэг
|2
|0.11
|Старфельт Карл
|2
|0.11
|Дженц Мориц
|2
|0.11
|Макгрегор Каллум
|1
|0.05
|Юранович Йосип
|1
|0.05
|Уэлш Стивен
|1
|0.05
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Бернабей Александро
|0
|0
|Ралстон Энтони
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ландстрем Джон
|4
|1
|Морелос Альфредо
|3
|1
|Голдсон Коннор
|4
|0
|Тавернье Джеймс
|3
|0
|Баришич Борна
|3
|0
|Сэндс Джеймс
|3
|0
|Тильман Малик
|3
|0
|Кинг Леон
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0
|Дэвис Стивен
|1
|0
|Джек Райан
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Райт Скотт
|1
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Кент Райан
|1
|0
|Дэвис Бен II
|1
|0
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Картер-Викерс Кэмерон
|4
|0
|Дженц Мориц
|4
|0
|Тернбулл Дэвид
|2
|1
|Макгрегор Каллум
|1
|1
|Тэйлор Грэг
|2
|0
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Фурухаси Кёго
|2
|0
|Уэлш Стивен
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Бернабей Александро
|2
|0
|Муй Аарон
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Ралстон Энтони
|1
|0
|Маэда Дайдзэн
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
1
0
Рейнджерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Селтик
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
15
28
Рейнджерс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Селтик
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
28
32
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
14%
5
16%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
18%
8
25%
46-60
5
18%
1
3%
61-75
7
25%
11
34%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
16
28
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
13%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
4
25%
5
18%
61-75
5
31%
5
18%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Забито
44
60
16 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 15
1 Не забивали 1
6
14%
11
18%
1-15
4
9%
5
8%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
7
16%
10
17%
46-60
9
20%
6
10%
61-75
12
27%
16
27%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Мазеруэлл 3:0 Росс Каунти - Рейнджерс 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:2
Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Хартс 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Аякс 1:3 Рейнджерс - Абердин 4:1 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хиберниан - Селтик 0:4 Селтик - Сент-Джонстон 4:1 Селтик - Ливингстон 2:1 Абердин - Селтик 0:1
Ренн - Селтик 4:3 Эвертон - Селтик 0:0 Сидней - Селтик 2:1 Селтик - Росс Каунти 2:1 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Селтик - Данди Юнайтед 4:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Хартс - Селтик 3:4 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Хиберниан 6:1 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Сент-Джонстон - Селтик 1:2 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 Селтик - Мазеруэлл 2:1
Результаты матчей
Рейнджерс
Селтик
Точный счет
4:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
4
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 56%
4
3 раза 33%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
0:9
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
9
1 раз 10%
Точный счет
4:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
1 раз 5%
2
7 раз 37%
4
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
9
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Селтик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
45
46
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
82
27
64
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
181
136
172
811
109
514
811
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|14 (1)
|Хартс
|Шенклэнд Лоуренс
|13 (2)
|Рейнджерс
|Чолак Антонио-Мирко
|11
|Абердин
|Миовски Боян
|11
|Мазеруэлл
|Ван Вен Кевин
|8
|Сент-Джонстон
|Макгоуэн Райан
|7
|Сент-Джонстон
|Хальберг Мелькер
|7
|Хиберниан
|Портеус Райан
|7
|Ливингстон
|Холт Джейсон
|1 5
|Сент-Миррен
|Галлахер Деклан
|1 5
Прогнозы на матч Рейнджерс - Селтик
Исход игры
Рейнджерс
38.6% (22)
Ничья
24.6% (14)
Селтик
36.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (41)
Меньше
26.79% (15)
Обе команды забьют
Да
92.86% (52)
Нет
7.14% (4)
Популярный счёт
2:1 Рейнджерс
31.6% (18)
1:2 Селтик
29.8% (17)
1:1 Ничья
19.3% (11)
2:2 Ничья
5.3% (3)
3:2 Рейнджерс
3.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!