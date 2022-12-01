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  4. Премьер-лига 2022-2023

Шотландия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Рейнджерс
 
Позже
Селтик
Прогнозы 57
Рейнджерс 38.6% (22)
X 24.6% (14)
Селтик 36.8% (21)
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Рейнджерс
Ничья
Селтик
3.17
3.85
3.55
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История личных встреч

Рейнджерс
Селтик

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

32 матча

18.8%
81.2%
0 побед 6 ничьих 26 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 22 победы

55 матчей

38.2%
14.5%
47.3%
21 победа 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.8%
45.5%
32.7%
12 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.1%
30.9%
40%
16 побед 17 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛЧГ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛЧГ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.35
0.93

Среднее время на гол

66
96

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.19

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

88
58

Голов в среднем за матч

1.6
1.05

Тотал матчей

2.5
52
Больше 95%
Меньше 5%
3
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
27
Больше 49%
Меньше 51%
28
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
4
Больше 7%
Меньше 93%
51

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 11 0.58
Тавернье Джеймс 6 (3) 0.32
Морелос Альфредо 5 0.26
Ландстрем Джон 5 0.26
Тильман Малик 4 0.21
Арфилд Скотт 4 0.21
Сакала Фэшн 3 0.16
Лоуренс Том 2 0.11
Кент Райан 1 0.05
Голдсон Коннор 1 0.05
Дэвис Стивен 1 0.05
Джек Райан 1 0.05
Баришич Борна 0 0
Матондо Рабби 0 0
Райт Скотт 0 0
Дэвис Бен II 0 0
Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 14 0.74
Абада Лиэль 7 0.37
Якумакис Георгиос 6 0.32
Жота Серран 5 0.26
Маэда Дайдзэн 4 0.21
Форрест Джеймс 4 0.21
Хатате Рео 3 0.16
Хакшабанович Сеад 3 0.16
Тернбулл Дэвид 2 0.11
Муй Аарон 2 (1) 0.11
Тэйлор Грэг 2 0.11
Старфельт Карл 2 0.11
Дженц Мориц 2 0.11
Макгрегор Каллум 1 0.05
Юранович Йосип 1 0.05
Уэлш Стивен 1 0.05
О'Райли Мэттью 0 0
Бернабей Александро 0 0
Ралстон Энтони 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ландстрем Джон 4 1
Морелос Альфредо 3 1
Голдсон Коннор 4 0
Тавернье Джеймс 3 0
Баришич Борна 3 0
Сэндс Джеймс 3 0
Тильман Малик 3 0
Кинг Леон 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Чолак Антонио-Мирко 2 0
Дэвис Стивен 1 0
Джек Райан 1 0
Сауттар Джон 1 0
Райт Скотт 1 0
Камара Глен 1 0
Кент Райан 1 0
Дэвис Бен II 1 0
Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картер-Викерс Кэмерон 4 0
Дженц Мориц 4 0
Тернбулл Дэвид 2 1
Макгрегор Каллум 1 1
Тэйлор Грэг 2 0
Якумакис Георгиос 2 0
Фурухаси Кёго 2 0
Уэлш Стивен 2 0
Абада Лиэль 2 0
Бернабей Александро 2 0
Муй Аарон 1 0
Старфельт Карл 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Ралстон Энтони 1 0
Маэда Дайдзэн 1 0
О'Райли Мэттью 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
10% (1)
0% (0)
Селтик
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

1
0
Рейнджерс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Селтик
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

15
28
Рейнджерс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
21% (4)
21% (4)
Селтик
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

28
32
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
14%
5
16%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
18%
8
25%
46-60
5
18%
1
3%
61-75
7
25%
11
34%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
28
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
13%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
2
7%
46-60
4
25%
5
18%
61-75
5
31%
5
18%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Забито

44
60
16 В 1-м тайме 28
28 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 15
1 Не забивали 1
6
14%
11
18%
1-15
4
9%
5
8%
16-30
6
14%
12
20%
31-45
7
16%
10
17%
46-60
9
20%
6
10%
61-75
12
27%
16
27%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
25%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
17%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Мазеруэлл 3:0 Росс Каунти - Рейнджерс 0:1 Абердин - Рейнджерс 2:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:2
Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Хартс 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Аякс 1:3 Рейнджерс - Абердин 4:1 Наполи - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Ливингстон 1:1 Рейнджерс - Данди 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Рейнджерс - Сент-Миррен 4:0 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Хартс - Рейнджерс 0:4 Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Наполи 0:3
Селтик
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хиберниан - Селтик 0:4 Селтик - Сент-Джонстон 4:1 Селтик - Ливингстон 2:1 Абердин - Селтик 0:1
Ренн - Селтик 4:3 Эвертон - Селтик 0:0 Сидней - Селтик 2:1 Селтик - Росс Каунти 2:1 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Селтик - Данди Юнайтед 4:2 Реал Мадрид - Селтик 5:1 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Хартс - Селтик 3:4 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Селтик - Хиберниан 6:1 Селтик - РБ Лейпциг 0:2 Сент-Джонстон - Селтик 1:2 РБ Лейпциг - Селтик 3:1 Селтик - Мазеруэлл 2:1

Результаты матчей

Рейнджерс
Селтик

Точный счет

4:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

4
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
5 раз 56%
4
3 раза 33%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
0:9
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
9
1 раз 10%

Точный счет

4:0
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
0:9
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
5 раз 26%
3
3 раза 16%
0
1 раз 5%
2
7 раз 37%
4
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
9
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Селтик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
6
4
2.5
4
5
4
6
3.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
8
2
2
7
2.5
6
4
1
8
3.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
18
1
13
6
1.5
17
2
8
11
2.5
10
9
5
14
3.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 19 18 0 1 61 - 15 54
2.
Рейнджерс
 19 14 3 2 44 - 18 45
3.
Хартс
 18 8 4 6 32 - 30 28
4.
Абердин
 19 8 1 10 33 - 32 25
5.
Сент-Миррен
 17 7 4 6 21 - 25 25
6.
Сент-Джонстон
 19 7 3 9 24 - 29 24
7.
Ливингстон
 18 7 3 8 17 - 27 24
8.
Хиберниан
 19 7 2 10 24 - 30 23
9.
Килмарнок
 19 5 4 10 17 - 33 19
10.
Мазеруэлл
 18 5 3 10 22 - 27 18
11.
Данди Юнайтед
 18 4 4 10 22 - 33 16
12.
Росс Каунти
 19 4 3 12 14 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 10 9 1 0 28 - 5 28
2.
Селтик
 9 9 0 0 28 - 7 27
3.
Сент-Миррен
 10 6 3 1 14 - 7 21
4.
Абердин
 9 6 0 3 24 - 10 18
5.
Хиберниан
 10 5 2 3 16 - 12 17
6.
Килмарнок
 9 5 2 2 13 - 14 17
7.
Хартс
 8 5 1 2 19 - 16 16
8.
Ливингстон
 9 5 1 3 9 - 9 16
9.
Данди Юнайтед
 10 4 1 5 15 - 18 13
10.
Сент-Джонстон
 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Росс Каунти
 10 2 2 6 9 - 19 8
12.
Мазеруэлл
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Селтик
 10 9 0 1 33 - 8 27
2.
Рейнджерс
 9 5 2 2 16 - 13 17
3.
Сент-Джонстон
 10 4 1 5 14 - 20 13
4.
Мазеруэлл
 10 4 1 5 15 - 14 13
5.
Хартс
 10 3 3 4 13 - 14 12
6.
Ливингстон
 9 2 2 5 8 - 18 8
7.
Абердин
 10 2 1 7 9 - 22 7
8.
Росс Каунти
 9 2 1 6 5 - 13 7
9.
Хиберниан
 9 2 0 7 8 - 18 6
10.
Сент-Миррен
 7 1 1 5 7 - 18 4
11.
Данди Юнайтед
 8 0 3 5 7 - 15 3
12.
Килмарнок
 10 0 2 8 4 - 19 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Селтик Фурухаси Кёго 14 (1)
Хартс Шенклэнд Лоуренс 13 (2)
Рейнджерс Чолак Антонио-Мирко 11
Абердин Миовски Боян 11
Мазеруэлл Ван Вен Кевин 8
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Джонстон Макгоуэн Райан 7
Сент-Джонстон Хальберг Мелькер 7
Хиберниан Портеус Райан 7
Ливингстон Холт Джейсон 1 5
Сент-Миррен Галлахер Деклан 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рейнджерс - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2023, осталось 2 дня 3 часа 56 минут.



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    • Прогнозы 57
    Рейнджерс 38.6% (22)
    X 24.6% (14)
    Селтик 36.8% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рейнджерс
    Ничья
    Селтик
    3.17
    3.85
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рейнджерс - Селтик онлайн

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    Прогнозы на матч Рейнджерс - Селтик

    Исход игры
    Рейнджерс
    38.6% (22)
    Ничья
    24.6% (14)
    Селтик
    36.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (41)
    Меньше
    26.79% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (52)
    Нет
    7.14% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Рейнджерс
    31.6% (18)
    1:2 Селтик
    29.8% (17)
    1:1 Ничья
    19.3% (11)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    3:2 Рейнджерс
    3.5% (2)
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