Тур: 15. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Гозубуик Сердар
Ход матча
5'
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан Ротс
-
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Эммен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1.75
3.2
Среднее время на гол
51
28
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.8
Среднее время на гол
135
50
Всего голов
11
25
Голов в среднем за матч
1.1
2.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
36
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6 (2)
|0.4
|Черны Вацлав
|4
|0.27
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.27
|Стейн Сем
|4
|0.27
|Бренет Джошуа
|3
|0.2
|Смал Гийс
|1
|0.07
|Манфред Угалде
|1
|0.07
|Цолис Христос
|1
|0.07
|Клеонизе Денильо
|1
|0.07
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.27
|Живкович Рицхайро
|2
|0.13
|Rui Mendes
|1
|0.07
|Бернаду Лукас
|1
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.07
|Бушуари Мохамед
|1
|0.07
|Велдмате Йерун
|1
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.07
|Влак Яри
|1
|0.07
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|5
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Меес Хилгерс
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Влак Яри
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эммен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
8
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эммен
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
17%
16-30
5
26%
1
17%
31-45
3
16%
2
33%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
2
16
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
50%
6
38%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
3
13%
5
36%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
9
26
3 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
1
11%
6
23%
16-30
2
22%
5
19%
31-45
2
22%
3
12%
46-60
2
22%
2
8%
61-75
2
22%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2
Результаты матчей
Твенте
Эммен
Точный счет
3:0
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
3:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Твенте
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
68
212
59
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|3.
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|4.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|25 - 9
|30
|5.
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|6.
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|9.
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|12.
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|13.
|14
|3
|4
|7
|17 - 30
|13
|14.
|14
|4
|1
|9
|16 - 37
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|16.
|0:1
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|17.
|14
|2
|2
|10
|9 - 22
|8
|18.
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|7
|1
|0
|20 - 2
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|13.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|0:1
|8
|1
|0
|7
|5 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5