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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Гозубуик Сердар
Твенте
2:0
Конец матча
Эммен
0'
1:0
5' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
31' Желтая карточка
Меес Хилгерс
2:0
67' Гол
Садилек Михал
88' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
90' Желтая карточка
Хейлен Майкл
90'+4

Ход матча

5'
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
31'
Меес Хилгерс
 
60'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Ромени Оле
62'
Влап Михел
Стейн Сем
 
62'
Бренет Джошуа
Сампстед Альфонс
 
67'
Садилек Михал
(Мисиджан Вирджил)
2:0
72'
Плегесуэло Хулио
Меес Хилгерс
 
73'
 
Бернаду Лукас
Влак Яри
73'
 
Эль-Мессауди Ахмед
Димерс Марк
78'
Кьёлё Матиас
Зерруки Рамиз
 
79'
Даан Ротс
Черны Вацлав
 
80'
 
Хейлен Майкл
Велдмате Йерун
80'
 
Дирксен Юлиюс
Бюрнет Лоренцо
88'
 
Ассехнун Джасин-Амин
90'
 
Хейлен Майкл

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
14
Стейн
Сем
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
2
Веендорп
Кезиа
20
Влак
Яри
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
9
Живкович
Рицхайро
Твенте
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Эммен

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Э
1:4
Э
1:1
ТМС
1:1
Э
2:0
Э
4:1
ТМК
1:5
ММ(
0:5
ТМС
1:2
К
0:5

Голы

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1.75
3.2

Среднее время на гол

51
28

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.8

Среднее время на гол

135
50

Всего голов

11
25

Голов в среднем за матч

1.1
2.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
36

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 6 (2) 0.4
Мисиджан Вирджил 4 0.27
Черны Вацлав 4 0.27
Стейн Сем 4 0.27
Бренет Джошуа 3 0.2
Смал Гийс 1 0.07
Садилек Михал 1 0.07
Манфред Угалде 1 0.07
Цолис Христос 1 0.07
Клеонизе Денильо 1 0.07
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.27
Живкович Рицхайро 2 0.13
Rui Mendes 1 0.07
Бернаду Лукас 1 0.07
Димерс Марк 1 0.07
Бушуари Мохамед 1 0.07
Велдмате Йерун 1 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.07
Влак Яри 1 0.07
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 5 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Меес Хилгерс 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Лука Эверинк 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Ассехнун Джасин-Амин 3 0
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Rui Mendes 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эммен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
8
Твенте
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эммен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

21
6
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
5
24%
1
17%
31-45
3
14%
2
33%
46-60
3
14%
2
33%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

2
18
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
50%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
50%
6
33%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

26
14
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
15%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
12%
5
36%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
7
27%
2
14%
76-90

Пропущено

9
28
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
1
11%
6
21%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2

Результаты матчей

Твенте
Эммен

Точный счет

3:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Твенте
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
5
5
3
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
2
13
5
10
2.5
2
13
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 14 10 0 4 42 - 20 30
3.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
4.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
5.
АЗ Алкмаар
 14 9 2 3 25 - 16 29
6.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
7.
Спарта Роттердам
 14 7 3 4 25 - 16 24
8.
Херенвен
 14 6 5 3 16 - 13 23
9.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
10.
Валвейк
 14 4 5 5 25 - 28 17
11.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 25 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 6 5 21 - 24 15
13.
Витесс
 14 3 4 7 17 - 30 13
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 7 6 0 1 25 - 7 18
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 7 3 2 2 18 - 13 11
7.
АЗ Алкмаар
 6 3 2 1 9 - 7 11
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
5.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
6.
Херенвен
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
8.
Спарта Роттердам
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
10.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
11.
Витесс
 7 2 2 3 9 - 11 8
12.
Гоу Эхед Иглс
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Садилек Михал нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Твенте заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Твенте: 62%, Эммен: 38%.
  • 93'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Эль-Мессауди Ахмед выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 92'
    Мисиджан Вирджил не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Араухо Мигель из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    91'
    Хейлен Майкл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    91'
    Безумный фол. Хейлен Майкл грубо играет против соперника. Пострадал Матиас Кьело
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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