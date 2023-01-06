Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

87' Эль-Мессауди Ахмед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Эль-Мессауди Ахмед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Удар от ворот произведет Твенте

84' Отличную игру провел сегодня Садилек Михал ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

84' Дирксен Юлиюс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Хейлен Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Тактическая замена. Зерруки Рамиз уходит с поля и его заменяет Матиас Кьело

78' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Твенте

77' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ассехнун Джасин-Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Плегесуэло Хулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Живкович Рицхайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Эммен

73' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

71' Бюрнет Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Отличный командный гол!

67' Г О О О О Л - Садилек Михал из команды Твенте левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

67' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Велдмате Йерун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Эммен

62' Стейн Сем из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

61' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Твенте

59' Игра в одни ворота сейчас. Твенте доминирует и владеет мячом

58' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Влак Яри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

56' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Удар от ворот произведет Эммен

55' Оооо... вот это был удар! Ван Волфсвинкель Рикки должен был забить с этой позиции.

54' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Эммен

48' Сампстед Альфонс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Зерруки Рамиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.