Тур: 15. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29500 Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
5' ГолВан Волфсвинкель Рикки
31' Желтая карточкаМеес Хилгерс
2:0
67' ГолСадилек Михал
88' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
90' Желтая карточкаХейлен Майкл
90'+4
Ход матча
5'
31'
62'
67'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
20
Влак
Яри
10
Димерс
Марк
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан Ротс
-
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Эммен
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1.75
3.2
Среднее время на гол
51
28
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.8
Среднее время на гол
135
50
Всего голов
11
25
Голов в среднем за матч
1.1
2.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
36
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6 (2)
|0.4
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.27
|Черны Вацлав
|4
|0.27
|Стейн Сем
|4
|0.27
|Бренет Джошуа
|3
|0.2
|Смал Гийс
|1
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.07
|Манфред Угалде
|1
|0.07
|Цолис Христос
|1
|0.07
|Клеонизе Денильо
|1
|0.07
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.27
|Живкович Рицхайро
|2
|0.13
|Rui Mendes
|1
|0.07
|Бернаду Лукас
|1
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.07
|Бушуари Мохамед
|1
|0.07
|Велдмате Йерун
|1
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.07
|Влак Яри
|1
|0.07
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|5
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Меес Хилгерс
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Влак Яри
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
5
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эммен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
8
Твенте
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Эммен
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
21
6
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
5
24%
1
17%
31-45
3
14%
2
33%
46-60
3
14%
2
33%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
2
18
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
50%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
50%
6
33%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
26
14
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
15%
1
7%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
12%
5
36%
46-60
4
15%
3
21%
61-75
7
27%
2
14%
76-90
Пропущено
9
28
3 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
1
11%
6
21%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
2
22%
3
11%
46-60
2
22%
3
11%
61-75
2
22%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1
Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2 Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2
Результаты матчей
Твенте
Эммен
Точный счет
3:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Твенте
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
25
53
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
78
213
510
213
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5