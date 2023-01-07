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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Валвейк
0:0
Первый тайм: 44'
Херенвен
0'
26' Желтая карточка
Хайе Том
40' Желтая карточка
Адевойе Шоун

Ход матча

26'
 
Хайе Том
40'
Адевойе Шоун
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Херенвен
3.59
3.55
2.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
15
Ньивпорт
Ларс
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
33
Yassin
Oukili
9
Бирет
Мика
20
Сёнтьенс
Матс
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
22
Хаяль
Рами
19
Ольссон
Симон
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Валвейк
5-3-2
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Херенвен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.43
1.5

Среднее время на гол

210
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
58

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 5 0.33
Крамер Михил 4 (1) 0.27
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.2
Баккали Закария 3 0.2
Клемент Пелле 2 0.13
Бирет Мика 2 0.13
Анита Вурнон 1 0.07
Йозефзон Флориан 1 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.07
Лобете Хулен 1 0.07
Адевойе Шоун 1 0.07
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.4
Сарр Амин 3 0.2
Ван Эвейк Милан 3 0.2
Тахири Анас 1 0.07
Кёлерт Матс 1 0.07
Хайе Том 1 0.07
Бохневич Павел 1 0.07

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 5 0
Yassin Oukili 4 0
Бель-Хассани Иллиас 2 1
Крамер Михил 3 0
Адевойе Шоун 3 0
Анита Вурнон 2 0
Леливелд Юлиан 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 6 0
Тахири Анас 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0

Результаты матчей

Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Херенвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
1
Валвейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

6
6
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Херенвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
7
41%
3
33%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
6
40%
1
17%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
7
29%
29%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
9
38%
4
25%
76-90

Пропущено

29
13
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
17%
2
15%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
9
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1

Результаты матчей

Валвейк
Херенвен

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
3
4
3
4
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 14 10 0 4 42 - 20 30
3.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
4.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
5.
АЗ Алкмаар
 14 9 2 3 25 - 16 29
6.
Спарта Роттердам
 14 7 3 4 25 - 16 24
7.
Херенвен
 0:0 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Валвейк
 0:0 15 4 6 5 25 - 28 18
10.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
11.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 25 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 6 5 21 - 24 15
13.
Витесс
 14 3 4 7 17 - 30 13
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 7 6 0 1 25 - 7 18
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 0:0 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 6 3 2 1 9 - 7 11
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
5.
Херенвен
 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
8.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
9.
Спарта Роттердам
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Витесс
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
12.
Гоу Эхед Иглс
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Валвейк
 0:0 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Херенвен
    3.59
    3.55
    2.45
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