Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

36' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Валвейк

36' Сарр Амин не смог попасть в створ ударом издали

36' Удар от ворот произведет Херенвен

35' Хорошую попытку сделал Бирет Мика . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Лутонда Тьерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

32' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Валвейк

29' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хайе Том - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Хайе Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Хаяль Рами пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

22' Хорошую попытку сделал Сарр Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Валвейк

21' Хаяль Рами не смог попасть в створ ударом издали

20' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ньивпорт Ларс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

17' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лутонда Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Херенвен

12' Яссин Оукили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Ван Эвейк Милан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ольссон Симон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

1' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля