Тур: 15. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Ход матча
26'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.67 Победа «Херенвена»
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
37 Chris Lokesa
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Валвейк
Херенвен
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.43
1.5
Среднее время на гол
210
60
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.57
Среднее время на гол
41
57
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.23
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
58
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.33
|Крамер Михил
|4 (1)
|0.27
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.2
|Баккали Закария
|3
|0.2
|Клемент Пелле
|2
|0.13
|Бирет Мика
|2
|0.13
|Анита Вурнон
|1
|0.07
|Йозефзон Флориан
|1
|0.07
|Лутонда Тьерри
|1
|0.07
|Лобете Хулен
|1
|0.07
|Адевойе Шоун
|1
|0.07
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|6
|0.4
|Сарр Амин
|3
|0.2
|Ван Эвейк Милан
|3
|0.2
|Тахири Анас
|1
|0.07
|Кёлерт Матс
|1
|0.07
|Хайе Том
|1
|0.07
|Бохневич Павел
|1
|0.07
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Адевойе Шоун
|4
|0
|Yassin Oukili
|4
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|1
|Крамер Михил
|3
|0
|Анита Вурнон
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|6
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Ван Оттеле Сюб
|2
|0
|Колассен Антуан
|2
|0
|Халилович Тибор
|0
|1
|Ван Акен Йост
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Херенвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
5
1
Валвейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
6
6
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Херенвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
7
41%
3
33%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
6
40%
1
17%
76-90
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
7
29%
29%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
9
38%
4
25%
76-90
Пропущено
29
13
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
17%
2
15%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
9
31%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1
Результаты матчей
Валвейк
Херенвен
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
53
34
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
26
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
78
510
411
213
213
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|26 - 9
|30
|4.
|0:0
|15
|9
|3
|3
|25 - 16
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|6.
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|7.
|15
|6
|6
|3
|16 - 13
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|9.
|15
|4
|6
|5
|25 - 28
|18
|10.
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|12.
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|13.
|0:0
|15
|3
|5
|7
|17 - 30
|14
|14.
|14
|4
|1
|9
|16 - 37
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|17.
|14
|2
|2
|10
|9 - 22
|8
|18.
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|12.
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5