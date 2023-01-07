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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Валвейк
0:0
Конец матча
Херенвен
0'
26' Желтая карточка
Хайе Том
40' Желтая карточка
Адевойе Шоун
90'+5

Ход матча

26'
 
Хайе Том
40'
Адевойе Шоун
 
69'
Бакари Саид
Леливелд Юлиан
 
69'
Баккали Закария
Бирет Мика
 
70'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
Хаяль Рами
79'
Августейнс Себбе
Сёнтьенс Матс
 
87'
Кёйперс Рой
Клемент Пелле
 
87'
Фелида Кевин
Yassin Oukili
 
88'
 
Колассен Антуан
Ван Хойдонк Сидней
88'
 
Ван Акен Йост
Ван Бик Свен
88'
 
Халилович Тибор
Ольссон Симон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
15
Ньивпорт
Ларс
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
33
Yassin
Oukili
9
Бирет
Мика
20
Сёнтьенс
Матс
44
Нопперт
Андрис
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
22
Хаяль
Рами
19
Ольссон
Симон
17
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
Валвейк
5-3-2
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Херенвен

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
5:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.43
1.5

Среднее время на гол

210
60

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
58

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 5 0.33
Крамер Михил 4 (1) 0.27
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.2
Баккали Закария 3 0.2
Клемент Пелле 2 0.13
Бирет Мика 2 0.13
Анита Вурнон 1 0.07
Йозефзон Флориан 1 0.07
Лутонда Тьерри 1 0.07
Лобете Хулен 1 0.07
Адевойе Шоун 1 0.07
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 6 0.4
Сарр Амин 3 0.2
Ван Эвейк Милан 3 0.2
Тахири Анас 1 0.07
Кёлерт Матс 1 0.07
Хайе Том 1 0.07
Бохневич Павел 1 0.07

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 5 0
Адевойе Шоун 4 0
Yassin Oukili 4 0
Бель-Хассани Иллиас 2 1
Крамер Михил 3 0
Анита Вурнон 2 0
Леливелд Юлиан 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 6 0
Тахири Анас 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Бохневич Павел 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Ван Оттеле Сюб 2 0
Колассен Антуан 2 0
Халилович Тибор 0 1
Ван Акен Йост 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кайб Рами 1 0
Ольссон Симон 1 0

Результаты матчей

Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Херенвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

5
1
Валвейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Херенвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

6
6
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Херенвен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
7
41%
3
33%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
4
57%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
6
40%
1
17%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
3
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
7
29%
29%
5
31%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
9
38%
4
25%
76-90

Пропущено

29
13
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
10%
3
23%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
17%
2
15%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
6
21%
3
23%
61-75
9
31%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Валвейк - Камбюр 5:1 ПСВ - Валвейк 1:0 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Валвейк 2:2 Валвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Валвейк 1:1 Валвейк - Утрехт 2:2 Валвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Эксельсиор - Херенвен 0:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Волендам - Херенвен 1:3 Хоек - Херенвен 2:4 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:1 Эммен - Херенвен 0:0 Херенвен - Твенте 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - Херенвен 0:4 Фейеноорд - Херенвен 0:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1

Результаты матчей

Валвейк
Херенвен

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
3
4
3
5
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
5
10
4
11
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 14 10 0 4 42 - 20 30
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 15 9 3 3 25 - 16 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Спарта Роттердам
 14 7 3 4 25 - 16 24
7.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
10.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
11.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 25 15
12.
Гоу Эхед Иглс
 14 3 6 5 21 - 24 15
13.
Витесс
 0:0 15 3 5 7 17 - 30 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 7 6 0 1 25 - 7 18
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 0:0 7 3 3 1 9 - 7 12
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 7 2 1 4 9 - 12 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 0:0 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 0:0 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
5.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
8.
Витесс
 0:0 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
10.
Спарта Роттердам
 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
12.
Гоу Эхед Иглс
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Сарр Амин из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ван ден Бёйс Дарио
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Валвейк: 40%, Херенвен: 60%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    94'
    Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Херенвен
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    • 89'
      Матч возобновлен
    • 88'
      Тактическая замена. Ольссон Симон уходит с поля и его заменяет Халилович Тибор
    • Травма, повреждение
      88'
      Херенвен остается без одного игрока, потому что Ван Бик Свен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • 87'
      Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Фелида Кевин
    • 87'
      Тактическая замена. Клемент Пелле уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers
    • Травма, повреждение
      86'
      Ван Бик Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Валвейк: 38%, Херенвен: 62%.
    • 85'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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