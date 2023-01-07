Gabriel Vidovic тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Бартош Бялек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бартош Бялек возвращается на поле.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Бартош Бялек получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Бёкема Сэм выиграл воздушное противоборство у Бартош Бялек.