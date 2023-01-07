Тур: 15. Стадион: АФАС. Главный судья: Камфуис Йочем
1:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаGabriel Vidovic
42' Желтая карточкаСугавара Юкинари
1:0
77' ГолПавлидис Вангелис
1:1
87' ГолСанкох Мохамед
90' Желтая карточкаДе Вит Меес
90'+6
Ход матча
35'
42'
77'
1:0
87'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.55 Победа «АЗ»
31
Бёкема
Сэм
34
Де
Вит
Меес
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
5 ФерруЗащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Витесс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
32 матча
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
22
Голов в среднем за матч
2.24
1.47
Среднее время на гол
40
61
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.06
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
57
40
Голов в среднем за матч
1.78
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|6
|0.4
|Павлидис Вангелис
|4 (1)
|0.27
|Де Вит Дани
|3
|0.2
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.13
|Сугавара Юкинари
|2
|0.13
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.13
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.13
|Керкез Милош
|2
|0.13
|Класи Йорди
|1
|0.07
|Лахдо Майкель
|1
|0.07
|Де Вит Меес
|1
|0.07
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беро Матуш
|3 (1)
|0.2
|Манхуф Миллион
|3
|0.2
|Фредериксен Николай
|2
|0.13
|Бялек Бартош
|2
|0.13
|Фламинго Райан
|2
|0.13
|Виттек Максимилиан
|1
|0.07
|Козловски Кацпер
|1
|0.07
|Тронстад Сондре
|1
|0.07
|Санкох Мохамед
|1
|0.07
|Gabriel Vidovic
|1
|0.07
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.07
|Аркус Карлан
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|1
|Класи Йорди
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|5
|0
|Тронстад Сондре
|3
|1
|Беро Матуш
|4
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
|Milano Jonathans
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
6
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
15
Волевые поражения
14
5
АЗ Алкмаар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
15
Волевые поражения
18
11
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Забито
26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
5
28%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
4
22%
76-90
Пропущено
17
31
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
18%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
24%
6
19%
31-45
4
24%
1
3%
46-60
0
0%
8
26%
61-75
6
35%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 0:2 Дуйсбург - Витесс 2:1
Сонабель Уагадугу - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 2:1 Кадиого - Витесс 0:1 Витесс - ЮСФА 0:1 Фасо-Йенненга - Витесс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Витесс
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
69
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|35 - 13
|33
|2.
|0:0
|15
|10
|1
|4
|42 - 20
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|26 - 9
|30
|4.
|15
|9
|3
|3
|26 - 17
|30
|5.
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|25 - 16
|25
|7.
|15
|6
|6
|3
|16 - 13
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|9.
|2:0
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|10.
|15
|4
|6
|5
|25 - 28
|18
|11.
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|12.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|13.
|15
|3
|5
|7
|18 - 31
|14
|14.
|14
|4
|1
|9
|16 - 37
|13
|15.
|14
|3
|3
|8
|17 - 29
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|17.
|14
|2
|2
|10
|9 - 22
|8
|18.
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|13 - 9
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|15.
|0:2
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|17.
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|2:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|17.
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5