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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
Витесс
0'
35' Желтая карточка
Gabriel Vidovic
42' Желтая карточка
Сугавара Юкинари
1:0
77' Гол
Павлидис Вангелис
1:1
87' Гол
Санкох Мохамед
90' Желтая карточка
Де Вит Меес
90'+6

Ход матча

35'
 
Gabriel Vidovic
42'
Сугавара Юкинари
 
61'
Эвьен Хэкон
Михайлович Джордже
 
71'
 
Корнелисс Энцо
Дейкс Митчелл
77'
Павлидис Вангелис
(Одгор Йенс)
1:0
82'
 
Япи Ромарик
Бялек Бартош
82'
 
Санкох Мохамед
Манхуф Миллион
82'
 
Фредериксен Николай
Gabriel Vidovic
83'
Базур Рихедли
Одгор Йенс
 
87'
1:1
Санкох Мохамед
(Аркус Карлан)
88'
Ван Бредероде Мирон
Карлссон Йеспер
 
90'
Де Вит Меес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Верхюлст
Хоби
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
34
Де
Вит
Меес
6
Рейндерс
Тиджани
30
Михайлович
Джордже
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
35
Дейкс
Митчелл
17
Козловски
Кацпер
8
Тронстад
Сондре
42
Манхуф
Миллион
21
Беро
Матуш
10
Gabriel
Vidovic
14
Бялек
Бартош
АЗ Алкмаар
4-3-3
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Витесс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
31.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

32 матча

50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.9%
37.5%
15.6%
15 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
10 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

EEP
6:1
EEP
2:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

38
22

Голов в среднем за матч

2.24
1.47

Среднее время на гол

40
61

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.06

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

57
40

Голов в среднем за матч

1.78
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 6 0.4
Павлидис Вангелис 4 (1) 0.27
Де Вит Дани 3 0.2
Рейндерс Тиджани 2 0.13
Сугавара Юкинари 2 0.13
Карлссон Йеспер III 2 0.13
Ван Бредероде Мирон 2 0.13
Керкез Милош 2 0.13
Класи Йорди 1 0.07
Лахдо Майкель 1 0.07
Де Вит Меес 1 0.07
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беро Матуш 3 (1) 0.2
Манхуф Миллион 3 0.2
Фредериксен Николай 2 0.13
Бялек Бартош 2 0.13
Фламинго Райан 2 0.13
Виттек Максимилиан 1 0.07
Козловски Кацпер 1 0.07
Тронстад Сондре 1 0.07
Санкох Мохамед 1 0.07
Gabriel Vidovic 1 0.07
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.07
Аркус Карлан 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 1
Класи Йорди 4 0
Керкез Милош 4 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 5 0
Тронстад Сондре 3 1
Беро Матуш 4 0
Фламинго Райан 3 0
Аркус Карлан 2 0
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Райцигер Даан 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Milano Jonathans 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Витесс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
6
АЗ Алкмаар
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Витесс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
15

Волевые поражения

14
5
АЗ Алкмаар
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Витесс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
15

Волевые поражения

18
11

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
42%
76-90

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
33%
5
26%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Забито

26
18
14 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
5
28%
16-30
6
23%
2
11%
31-45
4
15%
3
17%
46-60
4
15%
4
22%
61-75
4
15%
4
22%
76-90

Пропущено

17
31
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
18%
4
13%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
24%
6
19%
31-45
4
24%
1
3%
46-60
0
0%
8
26%
61-75
6
35%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1
АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1
Витесс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 0:2 Дуйсбург - Витесс 2:1
Сонабель Уагадугу - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 2:1 Кадиого - Витесс 0:1 Витесс - ЮСФА 0:1 Фасо-Йенненга - Витесс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Аякс - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Витесс - АСЕК Кудугу 2:1 Раимо - Витесс 4:2 Витесс - Эммен 2:1 Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Козаккен Бойз - Витесс 2:2 Камбюр - Витесс 0:3 Полис Уагудугу - Витесс 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Витесс

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
1.5
Больше Меньше
6
9
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 0:0 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Спарта Роттердам
 0:0 15 7 4 4 25 - 16 25
7.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
12.
Фортуна Ситтард
 0:2 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 0:0 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 0:0 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
15.
Фортуна Ситтард
 0:2 8 2 1 5 9 - 14 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 0:0 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 0:2 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
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