Мохамед Санкох выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Витесс

89' Базур Рихедли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Фредериксен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Супер-замена от тренера! Мохамед Санкох только вышел на поле и уже забил!

88' Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!

87' Г О О О О Л - Мохамед Санкох забивает с правой ноги!

87' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Мохамед Санкох выиграл воздушное противоборство у Базур Рихедли

83' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Фредериксен Николай

82' Тактическая замена. Манхуф Миллион уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

82' Тактическая замена. Бартош Бялек уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

81' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

80' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает с правой ноги!

77' Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Витесс пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

77' Манхуф Миллион из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Удар от ворот произведет Витесс

75' Бартош Бялек не смог попасть в створ ударом издали

74' Одгор Йенс нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.

73' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Витесс

73' Эвьен Хэкон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Павлидис Вангелис получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Павлидис Вангелис нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.

67' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Оооо... вот это был удар! Манхуф Миллион должен был забить с этой позиции.

65' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Gabriel Vidovic создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Витесс

63' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Витесс

61' Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Беро Матуш из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ryan Flamingo из команды Витесс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

57' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Бартош Бялек не смог попасть в створ ударом издали

55' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Беро Матуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

52' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Витесс

51' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хорошую попытку сделал Бартош Бялек. Удар в створ, но вратарь начеку

49' Козловски Кацпер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Витесс

48' Карлссон Йеспер III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Витесс

46' Тронстад Сондре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.