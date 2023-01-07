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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Фортуна Ситтард
0:2
Второй тайм: 58'
Гоу Эхед Иглс
0'
4' Желтая карточка
Кокс Джордж
17' Желтая карточка
Адеканье Бобби
0:1
21' Гол
Кюйперс Бас
0:2
44' Гол
Адеканье Бобби
56' Желтая карточка
Бёйтинк Томас

Ход матча

4'
Кокс Джордж
 
17'
 
Адеканье Бобби
21'
0:1
Кюйперс Бас
(Адеканье Бобби)
44'
0:2
Адеканье Бобби
(Льянсана Энрик)
46'
Вита Реми
Эмбало Умару
 
46'
Бёйтинк Томас
Кокс Джордж
 
56'
Бёйтинк Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Гоу Эхед Иглс
20.03
9.30
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
85
Эмбало
Умару
21
Эрдоган
Доган
15
Озьякуп
Огузхан
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
11
Гладон
Пол
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
15
Теки
Тесфальдет
21
Льянсана
Энрик
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Фортуна Ситтард
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
4:3
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Среднее время на гол

45
128

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
100

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.27
Гладон Пол 3 0.2
Tijjani Noslin 3 0.2
Озьякуп Огузхан 2 0.13
Вита Реми 2 0.13
Кордоба Иньиго 1 0.07
Ферати Арианит 1 0.07
Эмбало Умару 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Кокс Джордж 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.33
Адеканье Бобби 4 0.27
Лидберг Исак 4 0.27
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.2
Кюйперс Бас 3 0.2
Ромменс Филипп 2 0.13
Штоккерс Финн 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 4 1
Йилмаз Бурак 5 0
Эрдоган Доган 3 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Эмбало Умару 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Кокс Джордж 1 0
Гут Родриго 1 0
Tijjani Noslin 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 4 0
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Льянсана Энрик 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
6
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

7
8
Фортуна Ситтард
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Пропущено

12
9
0 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
5
42%
4
44%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
17%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
7
33%
76-90

Пропущено

25
24
7 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
16%
6
25%
31-45
7
28%
3
13%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
8
32%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 0:0 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Спарта Роттердам
 0:0 15 7 4 4 25 - 16 25
7.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
12.
Фортуна Ситтард
 0:2 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 0:0 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 0:0 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
15.
Фортуна Ситтард
 0:2 8 2 1 5 9 - 14 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 0:0 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 0:2 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
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    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Гоу Эхед Иглс
    20.03
    9.30
    2.90
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