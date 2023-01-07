Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Теки Тесфальдет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эмбало Умару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновлен

43' Наубер Геррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Йилмаз Бурак . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Кордоба Иньиго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Кюйперс Бас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Лидберг Исак нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

34' Эмбало Умару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хорошую попытку сделал Эмбало Умару . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

31' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Теки Тесфальдет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кюйперс Бас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Г О О О О Л - Кюйперс Бас забивает с левой ноги!

21' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Йилмаз Бурак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Йилмаз Бурак пробил со штрафного прямо в стенку

19' Матч возобновлен

17' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Адеканье Бобби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Теки Тесфальдет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эмбало Умару навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Йилмаз Бурак нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

9' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Теки Тесфальдет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кокс Джордж - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

4' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Пинту Иву навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре