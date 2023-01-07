Тур: 15. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Маккили Дэнни
0:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаКокс Джордж
17' Желтая карточкаАдеканье Бобби
0:1
21' ГолКюйперс Бас
0:2
44' ГолАдеканье Бобби
56' Желтая карточкаБёйтинк Томас
80' Желтая карточкаЛьянсана Энрик
90' Желтая карточкаТашчи Тунахан
90' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
90'+6
Ход матча
4'
17'
21'
0:1
44'
0:2
56'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 10
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
17
Йилмаз
Бурак
11
Гладон
Пол
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Вита РемиПолузащитник
- Нападающий
-
27 Namory Cisse
-
55 Stipe Radic
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1.11
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2
0.7
Среднее время на гол
45
128
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.63
0.89
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
100
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|0.27
|Гладон Пол
|3
|0.2
|Tijjani Noslin
|3
|0.2
|Озьякуп Огузхан
|2
|0.13
|Вита Реми
|2
|0.13
|Кордоба Иньиго
|1
|0.07
|Ферати Арианит
|1
|0.07
|Эмбало Умару
|1
|0.07
|Гут Родриго
|1
|0.07
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Дуарте Дерой
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.33
|Адеканье Бобби
|4
|0.27
|Лидберг Исак
|4
|0.27
|Виллюмссон Виллюм
|3 (1)
|0.2
|Кюйперс Бас
|3
|0.2
|Ромменс Филипп
|2
|0.13
|Штоккерс Финн
|1
|0.07
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Эрдоган Доган
|3
|1
|Ферати Арианит
|4
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Эмбало Умару
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Кордоба Иньиго
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бёйтинк Томас
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
|Tijjani Noslin
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|4
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
6
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
7
8
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
36%
76-90
Пропущено
14
9
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
25%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
17%
5
22%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
17%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
7
30%
76-90
Пропущено
27
24
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
30%
30%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
87
213
411
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5