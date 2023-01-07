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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Фортуна Ситтард
0:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
4' Желтая карточка
Кокс Джордж
17' Желтая карточка
Адеканье Бобби
0:1
21' Гол
Кюйперс Бас
0:2
44' Гол
Адеканье Бобби
56' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
80' Желтая карточка
Льянсана Энрик
90' Желтая карточка
Ташчи Тунахан
90' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
90'+6

Ход матча

4'
Кокс Джордж
 
17'
 
Адеканье Бобби
21'
0:1
Кюйперс Бас
(Адеканье Бобби)
44'
0:2
Адеканье Бобби
(Льянсана Энрик)
46'
Вита Реми
Эмбало Умару
 
46'
Бёйтинк Томас
Кокс Джордж
 
56'
Бёйтинк Томас
 
64'
 
Фернандес Рашаан
Адеканье Бобби
68'
Tijjani Noslin
Гладон Пол
 
68'
Дуарте Дерой
Озьякуп Огузхан
 
71'
 
Амофа Джамал
Кюйперс Бас
77'
Ташчи Тунахан
Кордоба Иньиго
 
80'
 
Льянсана Энрик
86'
 
Фонтан Хосе
Эдвардсен Оливер
87'
 
Штоккерс Финн
Лидберг Исак
90'
Ташчи Тунахан
 
90'
Йилмаз Бурак
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 10
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
85
Эмбало
Умару
21
Эрдоган
Доган
15
Озьякуп
Огузхан
7
Кордоба
Иньиго
17
Йилмаз
Бурак
11
Гладон
Пол
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
15
Теки
Тесфальдет
21
Льянсана
Энрик
18
Виллюмссон
Виллюм
11
Адеканье
Бобби
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Фортуна Ситтард
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

47.4%
21.1%
31.5%
9 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
4:3
ПД
0:1
ПД
2:1
К
3:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1.11

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Среднее время на гол

45
128

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
100

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 4 (2) 0.27
Гладон Пол 3 0.2
Tijjani Noslin 3 0.2
Озьякуп Огузхан 2 0.13
Вита Реми 2 0.13
Кордоба Иньиго 1 0.07
Ферати Арианит 1 0.07
Эмбало Умару 1 0.07
Гут Родриго 1 0.07
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Дуарте Дерой 0 0
Кокс Джордж 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.33
Адеканье Бобби 4 0.27
Лидберг Исак 4 0.27
Виллюмссон Виллюм 3 (1) 0.2
Кюйперс Бас 3 0.2
Ромменс Филипп 2 0.13
Штоккерс Финн 1 0.07
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 6 0
Сёнтьенс Матс 4 1
Эрдоган Доган 3 1
Ферати Арианит 4 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Эмбало Умару 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Кордоба Иньиго 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бёйтинк Томас 1 0
Кокс Джордж 1 0
Гут Родриго 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
Tijjani Noslin 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
6
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

7
8
Фортуна Ситтард
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Пропущено

14
9
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
5
36%
4
44%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
3
25%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
4
31%
3
20%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

18
23
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
17%
5
22%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
3
17%
5
22%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
50%
7
30%
76-90

Пропущено

27
24
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
5
19%
6
25%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
30%
30%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Херенвен - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
8
7
2
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
7.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
12.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
15.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
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