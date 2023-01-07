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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
ПСВ
0:0
Первый тайм: 18'
Спарта Роттердам
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Спарта Роттердам
12.00
6.10
13.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
7
Симонс
Хави
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
21
Эль-Гази
Анвар
9
Де
Йонг
Люк
10
Мадуэке
Нони
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
10
Версейрен
Арно
6
Jeremy
van
Mullem
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
ПСВ
4-3-3
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

13
25

Голов в среднем за матч

1.63
2.5

Среднее время на гол

55
36

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.38

Среднее время на гол

60
240

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.6
Симонс Хави 8 0.53
Тиль Гус 5 0.33
Де Йонг Люк 3 (1) 0.2
Эль-Гази Анвар 3 0.2
Сангаре Ибрахим 3 0.2
Веерман Йоэй 2 0.13
Обиспо Армандо 2 0.13
Бакайоко Жоан 2 0.13
Гутьеррес Эрик 1 0.07
Брэнтуэйт Джерред 1 0.07
Мадуэке Нони 1 0.07
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.4
Версейрен Арно 6 0.4
Леуритсен Тобиас 5 0.33
Мейнанс Свен 3 0.2
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Энгельс Марио 1 0.07
Вриндс Барт 1 0.07
Абелс Дирк 1 0.07
Китолано Джошуа 1 0.07
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 3 0
Макс Филипп 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Обиспо Армандо 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 4 0
Ван Крой Вито 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Jeremy van Mullem 1 0

Результаты матчей

ПСВ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
3
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

14
15
ПСВ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Спарта Роттердам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
13%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
3
38%
61-75
6
26%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

40
25
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
10%
4
16%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
9
23%
2
8%
46-60
2
5%
7
28%
61-75
10
25%
8
32%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0
АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3

Результаты матчей

ПСВ
Спарта Роттердам

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
6
2
5
2
2.5
3
5
4
3
3.5
1
7
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
2
5
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
5
1.5
8
6
7
7
2.5
4
10
6
8
3.5
2
12
4
10
4.5
3
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 0:0 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Спарта Роттердам
 0:0 15 7 4 4 25 - 16 25
7.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
12.
Фортуна Ситтард
 0:2 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 0:0 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 0:0 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
15.
Фортуна Ситтард
 0:2 8 2 1 5 9 - 14 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 0:0 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 2:0 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 0:2 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 9'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
    • 8'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Йереми ван Муллем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 81%, Спарта Роттердам: 19%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Йереми ван Муллем из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Мадуэке Нони
    • 3'
      Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Оассар Адиль из команды Спарта Роттердам заходит слишком далеко, он валит Де Йонг Люк.
    • 2'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Спарта Роттердам
    12.00
    6.10
    13.00
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