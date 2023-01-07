Тур: 15. Стадион: Филипс. Зрители: 33421 Главный судья: Sander van der Eijk
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаВриндс Барт
51' Желтая карточкаМадуэке Нони
52' Желтая карточкаВан Крой Вито
70' Желтая карточкаВерсейрен Арно
90'+7
Ход матча
45'
51'
52'
68'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
10
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
17 Саито КокиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
История личных встреч
ПСВ
Спарта Роттердам
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
25
Голов в среднем за матч
1.63
2.5
Среднее время на гол
55
36
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.38
Среднее время на гол
60
240
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.6
|Симонс Хави
|8
|0.53
|Тиль Гус
|5
|0.33
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|0.2
|Эль-Гази Анвар
|3
|0.2
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.2
|Веерман Йоэй
|2
|0.13
|Обиспо Армандо
|2
|0.13
|Бакайоко Жоан
|2
|0.13
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.07
|Мадуэке Нони
|1
|0.07
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|6 (2)
|0.4
|Версейрен Арно
|6
|0.4
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.33
|Мейнанс Свен
|3
|0.2
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.07
|Энгельс Марио
|1
|0.07
|Вриндс Барт
|1
|0.07
|Абелс Дирк
|1
|0.07
|Китолано Джошуа
|1
|0.07
|Пинту Мика
|0
|0
|Саито Коки
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Обиспо Армандо
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|5
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Jeremy van Mullem
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
3
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
14
15
ПСВ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спарта Роттердам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
23
8
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
13%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
3
38%
61-75
6
26%
3
38%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
40
25
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
10%
4
16%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
9
23%
2
8%
46-60
2
5%
7
28%
61-75
10
25%
8
32%
76-90
Пропущено
22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
23%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0
АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3
Результаты матчей
ПСВ
Спарта Роттердам
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
62
53
35
44
17
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
25
16
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
96
87
78
411
69
213
411
312
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5