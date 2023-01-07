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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 33421 Главный судья: Sander van der Eijk
ПСВ
0:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
45' Желтая карточка
Вриндс Барт
51' Желтая карточка
Мадуэке Нони
52' Желтая карточка
Ван Крой Вито
70' Желтая карточка
Версейрен Арно
90'+7

Ход матча

45'
 
Вриндс Барт
51'
Мадуэке Нони
 
52'
 
Ван Крой Вито
68'
Гутьеррес Эрик
Веерман Йоэй
 
68'
Тиль Гус
Симонс Хави
 
70'
 
Версейрен Арно
85'
Ван Гинкел Марко
Макс Филипп
 
86'
 
Мейерс Арон
Пинту Мика
88'
 
Эрдхёйзен Майк
Версейрен Арно

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Брэнтуэйт
Джерред
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
7
Симонс
Хави
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
21
Эль-Гази
Анвар
9
Де
Йонг
Люк
10
Мадуэке
Нони
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
8
Китолано
Джошуа
10
Версейрен
Арно
6
Jeremy
van
Mullem
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
ПСВ
4-3-3
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
Спарта Роттердам

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

13
25

Голов в среднем за матч

1.63
2.5

Среднее время на гол

55
36

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.38

Среднее время на гол

60
240

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.6
Симонс Хави 8 0.53
Тиль Гус 5 0.33
Де Йонг Люк 3 (1) 0.2
Эль-Гази Анвар 3 0.2
Сангаре Ибрахим 3 0.2
Веерман Йоэй 2 0.13
Обиспо Армандо 2 0.13
Бакайоко Жоан 2 0.13
Гутьеррес Эрик 1 0.07
Брэнтуэйт Джерред 1 0.07
Мадуэке Нони 1 0.07
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.4
Версейрен Арно 6 0.4
Леуритсен Тобиас 5 0.33
Мейнанс Свен 3 0.2
Де Гузман Джонатан 1 0.07
Энгельс Марио 1 0.07
Вриндс Барт 1 0.07
Абелс Дирк 1 0.07
Китолано Джошуа 1 0.07
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 3 0
Макс Филипп 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Обиспо Армандо 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Вриндс Барт 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Jeremy van Mullem 1 0

Результаты матчей

ПСВ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
3
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

14
15
ПСВ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Спарта Роттердам
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
1
13%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
1
4%
3
38%
61-75
6
26%
3
38%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
3
38%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

40
25
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
10%
4
16%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
8
20%
1
4%
31-45
9
23%
2
8%
46-60
2
5%
7
28%
61-75
10
25%
8
32%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
3
19%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1
Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0
АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3

Результаты матчей

ПСВ
Спарта Роттердам

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
7
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
5
3
2.5
3
5
4
4
3.5
1
7
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
9
6
1.5
8
7
7
8
2.5
4
11
6
9
3.5
2
13
4
11
4.5
3
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 35 - 13 33
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
7.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
8.
Утрехт
 14 7 3 4 23 - 21 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
12.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 7 3 2 2 7 - 6 11
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
15.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 7 5 1 1 19 - 11 16
3.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 33421 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: ПСВ: 61%, Спарта Роттердам: 39%.
  • 96'
    Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Спарта Роттердам пытается что-то создать.
  • 96'
    Оассар Адиль из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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