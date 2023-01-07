Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Веерман Йоэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Вриндс Барт получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

43' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

43' Обиспо Армандо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мадуэке Нони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

34' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

32' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Эль-Гази Анвар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Версейрен Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Китолано Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

18' Оассар Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

16' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Ван Крой Вито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

9' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' ПСВ начинает с центра поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру