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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Утрехт
1:0
Перерыв
Фейеноорд
0'
1:0
3' Гол
Тоорнстра Йенс
45' Желтая карточка
Идрисси Уссама
45' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк

Ход матча

3'
Тоорнстра Йенс
(Дост Бас)
1:0
33'
 
Идрисси Уссама
Пайшао Игор
45'
 
Идрисси Уссама
45'
Ван дер Хорн Майк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Фейеноорд
3.80
3.80
5.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
26
Бауссайд
Отман
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Расмуссен
Якоб
33
Ганцко
Давид
15
Лопес
Маркос
IV
4
Гертрейда
Лютсхарел
10
Кекчю
Оркун
17
Шиманьски
Себастьян
11
Дилросун
Джавайро
9
Перейра
Данило
II
14
Пайшао
Игор
Утрехт
4-3-3
Фейеноорд
4-2-1-3

История личных встреч

Утрехт
Фейеноорд

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
3 победы 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

32 матча

9.4%
31.3%
59.3%
3 победы 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.4%
53.1%
37.5%
3 победы 17 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
EEP
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.36
0.83

Среднее время на гол

66
108

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.89
1.93

Среднее время на гол

47
46

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 6 0.4
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.4
Ван де Стрек Сандер 4 0.27
Бут Тейлор 2 0.13
Боздоган Джан 1 0.07
Клейбер Шон 1 0.07
Силла Мусса 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Редан Дайшон 1 0.07
Юнес Амин 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 8 (1) 0.53
Шиманьски Себастьян 6 0.4
Кекчю Оркун 6 (1) 0.4
Дилросун Джавайро 4 0.27
Тимбер Квинтен 2 0.13
Волемарк Патрик 2 0.13
Хименес Сантьяго Томас 2 0.13
Тоорнстра Йенс 1 0.07
Расмуссен Якоб 1 0.07
Идрисси Уссама 1 0.07
Ганцко Давид 1 0.07
Гертрейда Лютсхарел 1 0.07
Хартман Квилиндси 1 0.07
Джаханбахш Алиреза 0 0
Лопес Маркос IV 0 0
Пайшао Игор 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 4 0
Кекчю Оркун 3 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

1
4
Утрехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

13
16
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Фейеноорд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

14
20

Голы по времени матча

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
4
57%
2
10%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
5
31%
4
25%
76-90

Пропущено

15
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
13%
2
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

23
36
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
3
13%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
5
22%
8
22%
61-75
9
39%
6
17%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
3
25%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
7
33%
1
8%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1
Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Ренн - Фейеноорд 2:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Остенде 2:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Волендам - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Лацио 1:0 Штурм - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:0 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:3 Фейеноорд - Штурм 6:0 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Лацио - Фейеноорд 4:2

Результаты матчей

Утрехт
Фейеноорд

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
4
3
2
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
9
5
3
11
2.5
7
7
2
12
3.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 0:1 15 10 3 2 35 - 14 33
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
5.
Аякс
 14 9 3 2 44 - 17 30
6.
Утрехт
 1:0 15 8 3 4 24 - 21 27
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
11.
НЕК Неймеген
 14 3 8 3 19 - 16 17
12.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Камбюр
 14 2 2 10 9 - 22 8
18.
Волендам
 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 0:1 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Утрехт
 1:0 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
8.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 7 1 5 1 13 - 9 8
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 7 1 0 6 3 - 9 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Аякс
 7 5 1 1 18 - 10 16
3.
Фейеноорд
 0:1 8 5 1 2 19 - 12 16
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 1:0 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
15.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
16.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
17.
Волендам
 7 0 3 4 6 - 19 3
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 47'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Желтая карточка
    46'
    Ван дер Хорн Майк грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    46'
    Идрисси Уссама грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 46'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Идрисси Уссама из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Боздоган Джан
  • 45'
    Утрехт пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Фейеноорд
    3.80
    3.80
    5.26
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