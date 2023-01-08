Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

41' Удар от ворот произведет Фейеноорд

41' Бут Тейлор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Клейбер Шон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновлен

34' Бут Тейлор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама

32' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Педерсен Маркус Гольмгрен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

26' Дост Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Утрехт

25' Лопес Маркос IV не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Утрехт

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Утрехт

19' Кекчю Оркун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Фейеноорд

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Утрехт

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс забивает с левой ноги!

3' Дост Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Матч возобновлен

2' Дилросун Джавайро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фейеноорд начинает с центра поля