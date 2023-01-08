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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
НЕК Неймеген
1:1
Второй тайм: 77'
Аякс
0'
0:1
38' Гол
Классен Дэви
50' Желтая карточка
Коласио Хорхе
1:1
52' Гол
Димата Ландри
58' Желтая карточка
Ренсх Девайн
69' Желтая карточка
Консейсау Франсишку

Ход матча

38'
0:1
Классен Дэви
(Тадич Душан)
50'
 
Коласио Хорхе
52'
Димата Ландри
(Таннан Уссама)
1:1
58'
 
Ренсх Девайн
69'
 
Консейсау Франсишку
72'
 
Лукка Лоренцо
Бробби Брайан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Аякс
7.50
4.50
2.36
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
22
Пасвер
Ремко
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
15
Ренсх
Девайн
3
Угелумба
Кэлвин
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
35
Консейсау
Франсишку
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
9
Бробби
Брайан
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед

История матчей

Э
0:1
Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.7
0.82

Среднее время на гол

128
110

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

2.82
3.1

Среднее время на гол

31
29

Всего голов

38
40

Голов в среднем за матч

1.81
1.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
47

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 3 0.2
Димата Ландри 3 (1) 0.2
Таннан Уссама 2 0.13
Маттссон Магнус 2 0.13
Маркес Иван 2 0.13
Тавшан Элаис 2 0.13
Дуэлунд Миккель 1 0.07
Шоне Лассе 1 0.07
Брюин Джорди 1 0.07
Сандлер Филипп 1 0.07
Эль-Каруани Суфьян 1 0.07
Сиссоко Ибрагим I 1 0.07
Крамер Йорис 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 8 0.53
Бробби Брайан 8 0.53
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.33
Тейлор Кеннет 5 0.33
Кудус Мохаммед 5 0.33
Классен Дэви 4 0.27
Тадич Душан 3 (1) 0.2
Ренсх Девайн 2 0.13
Лукка Лоренцо 2 0.13
Антони 1 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.07
Санчес Хорхе 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юрриен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 0
Эль-Каруани Суфьян 4 0
Шоне Лассе 2 0
Маркес Иван 2 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Сандлер Филипп 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 5 0
Тадич Душан 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Классен Дэви 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

7
4
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Аякс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
25
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

13
29

Голы по времени матча

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
8%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
7
54%
2
11%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
22%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

6
26
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
2
33%
3
12%
16-30
1
17%
5
19%
31-45
1
17%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
33%
4
15%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

19
44
6 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
1
5%
7
16%
1-15
2
11%
7
16%
16-30
3
16%
8
18%
31-45
3
16%
8
18%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
9
47%
6
14%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
25%
3
18%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1
Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3
Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Аякс

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
2
5
2.5
4
3
1
6
3.5
4
3
1
6
4.5
3
4
1
6
5.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
2
1
6
2.5
4
3
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
10
4
3
11
2.5
8
6
2
12
3.5
6
8
1
13
4.5
3
11
1
13
5.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Аякс
 1:1 15 9 4 2 45 - 18 31
4.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
5.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
6.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
НЕК Неймеген
 1:1 15 3 9 3 20 - 17 18
11.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
12.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
13.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
14.
Эксельсиор
 14 4 1 9 16 - 37 13
15.
Гронинген
 14 3 3 8 17 - 29 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Волендам
 3:0 15 2 3 10 16 - 39 9
18.
Камбюр
 0:3 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 1:1 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
10.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
11.
Эксельсиор
 6 3 0 3 8 - 11 9
12.
НЕК Неймеген
 1:1 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 0:3 8 1 0 7 3 - 12 3
18.
Волендам
 3:0 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 1:1 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 1:1 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Волендам
 3:0 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 0:3 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 7 1 2 4 5 - 14 5
17.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Маркес Иван из команды НЕК Неймеген поставил подножку. Пострадал Лоренцо Лукка
  • 77'
    Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    76'
    Тадич Душан задерживает мяч рукой
  • 76'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • 76'
    Оооо... вот это был удар! Лоренцо Лукка должен был забить с этой позиции.
  • 76'
    Шанс! Лоренцо Лукка из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • 76'
    Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • 74'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Димата Ландри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Тимбер Юрриен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 73'
      Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Бробби Брайан получил травму и заменен. Лоренцо Лукка выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      71'
      Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Аякс
    7.50
    4.50
    2.36
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