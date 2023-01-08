Оооо... вот это был удар! Лоренцо Лукка должен был забить с этой позиции.

Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Маттссон Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Маттссон Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Удар от ворот произведет Аякс

44' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

43' Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.

43' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

39' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Классен Дэви правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

38' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Консейсау Франсишку из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Тимбер Юрриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Тимбер Юрриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

35' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Альварес Эдсон пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

33' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Консейсау Франсишку из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.

30' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Консейсау Франсишку из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

28' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Классен Дэви пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

23' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

22' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

21' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Силлессен Яспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Девайн Ренш ослабляет давление, выбив мяч.

16' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

16' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

14' Девайн Ренш нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

14' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Ох, нехорошо это выглядит. Маркес Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' О, нет. Из многообещающей позиции Консейсау Франсишку из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

10' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Классен Дэви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет Аякс

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля