Тур: 15. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Ван Букель Пол
1:1
Конец матча
0'
0:1
38' ГолКлассен Дэви
50' Желтая карточкаКоласио Хорхе
1:1
52' ГолДимата Ландри
58' Желтая карточкаРенсх Девайн
69' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
88' Желтая карточкаМаркес Иван
90'+7
Ход матча
38'
0:1
50'
52'
1:1
58'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 9
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
22
Пасвер
Ремко
19
Санчес
Хорхе
15
Ренсх
Девайн
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Silvano Vos
-
-
49 Jaydon Banel
-
57 Jorrel Hato
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
НЕК Неймеген
Аякс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
4.8%
33.3%
61.9%
1 победа 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.7
0.82
Среднее время на гол
128
110
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
2.82
3.1
Среднее время на гол
31
29
Всего голов
38
40
Голов в среднем за матч
1.81
1.9
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
47
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|3
|0.2
|Димата Ландри
|3 (1)
|0.2
|Таннан Уссама
|2
|0.13
|Маттссон Магнус
|2
|0.13
|Маркес Иван
|2
|0.13
|Тавшан Элаис
|2
|0.13
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.07
|Шоне Лассе
|1
|0.07
|Брюин Джорди
|1
|0.07
|Сандлер Филипп
|1
|0.07
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0.07
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.07
|Крамер Йорис
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|8
|0.53
|Бробби Брайан
|8
|0.53
|Бергёйс Стивен
|5 (1)
|0.33
|Тейлор Кеннет
|5
|0.33
|Кудус Мохаммед
|5
|0.33
|Классен Дэви
|4
|0.27
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.2
|Ренсх Девайн
|2
|0.13
|Лукка Лоренцо
|2
|0.13
|Антони
|1
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.07
|Санчес Хорхе
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|4
|0
|Маркес Иван
|3
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Сандлер Филипп
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Санчес Хорхе
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
8
5
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Аякс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
25
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
14
30
Голы по времени матча
Забито
14
19
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
7%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
7
50%
2
11%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
6
26
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
4
15%
1-15
2
33%
3
12%
16-30
1
17%
5
19%
31-45
1
17%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
33%
4
15%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
20
45
6 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 12
5 Не забивали 0
1
5%
7
16%
1-15
2
10%
7
16%
16-30
3
15%
9
20%
31-45
4
20%
8
18%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
9
45%
6
13%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 11
4
24%
3
17%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1
Аякс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4 Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3
Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Аякс
Точный счет
1:1
5 раз 63%
0:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
6 раз 40%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
52
26
43
17
43
17
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
53
16
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
312
105
312
87
213
69
114
312
114
213
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5