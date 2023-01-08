Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Christian Rasmussen нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Альварес Эдсон нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

92' Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Консейсау Франсишку получил травму и заменен. Christian Rasmussen выходит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Консейсау Франсишку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Матч возобновлен

89' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Фитц-Джим Киян из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

84' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Лоренцо Лукка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Девайн Ренш успешно блокирует удар.

82' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Матч возобновлен

81' Димата Ландри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Оооо... вот это был удар! Лоренцо Лукка должен был забить с этой позиции.

76' Шанс! Лоренцо Лукка из команды Аякс пробил головой, но мимо

76' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

74' Димата Ландри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

72' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Бробби Брайан получил травму и заменен. Лоренцо Лукка выходит на поле.

71' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Консейсау Франсишку - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Классен Дэви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Бробби Брайан получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Санчес Хорхе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

58' Девайн Ренш получил желтую карточку от судьи

58' Девайн Ренш выиграл воздушное противоборство у Димата Ландри

58' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Оооо... вот это был удар! Тейлор Кеннет должен был забить с этой позиции.

57' Консейсау Франсишку создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Консейсау Франсишку из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Альварес Эдсон пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

56' Альварес Эдсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

56' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

55' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Г О О О О Л - Димата Ландри забивает с правой ноги!

51' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

51' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тавшан Элаис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Санчес Хорхе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

49' Тавшан Элаис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Санчес Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Консейсау Франсишку выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.