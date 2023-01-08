Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Gaetano Oristanio нанес удар чуть мимо. Близко!

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Флоран да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Команда Волендам играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Волендам

43' Удар от ворот произведет Волендам

42' Мбуямба Ксавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Флоран да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Брей Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Филип Станкович делает важнейший сейв!

38' Хорошую попытку сделал Бергсма Леон . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

36' Ван Кам Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Флоран да Силва ослабляет давление, выбив мяч.

34' Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.

34' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

31' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Флоран да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Камбюр

24' Gaetano Oristanio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Gaetano Oristanio создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Команда Волендам довольна результатом к этому моменту.

21' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Флоран да Силва выиграл воздушное противоборство у Худемакерс Меес

20' Удар от ворот произведет Волендам

20' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Камбюр

14' Флоран да Силва выиграл воздушное противоборство у Худемакерс Меес

14' Удар от ворот произведет Волендам

13' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Мюрен Роберт из команды Волендам . Классный гол!

9' Г О О О О Л - Улд-Ших Биляль забивает с левой ноги!

8' Мёркин Дерри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

4' Флоран да Силва нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Gaetano Oristanio из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.

3' Флоран да Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волендам начинает с центра поля