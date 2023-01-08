Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ремко Балк пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Флоран да Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фанатам команды Камбюр все осточертело. Они покидают трибуны.

87' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Удар от ворот произведет Волендам

87' Матч возобновлен

85' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

84' Флоран да Силва успешно блокирует удар.

83' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Якобс Ями навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Gaetano Oristanio получил травму и заменен. Walid Ould-Chikh выходит на поле.

81' Ох, нехорошо это выглядит. Gaetano Oristanio получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ремко Балк из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Gaetano Oristanio.

80' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Маулун Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

77' Gaetano Oristanio получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Gaetano Oristanio наказан за толчок Floris Smand

76' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

76' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Бергсма Леон уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

75' Игра в одни ворота сейчас. Волендам доминирует и владеет мячом

74' Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Бангура Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Бангура Алекс наказан за толчок Gaetano Oristanio

73' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

72' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Флоран да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Бергсма Леон наказан за толчок Gaetano Oristanio

70' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Флоран да Силва наказан за толчок Маулун Робин

69' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Joey Antonioli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.

65' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Волендам

62' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Якобс Ями наказан за толчок Филип Станкович

60' Хорошую попытку сделал Том Боер . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Удар от ворот произведет Камбюр

60' Gaetano Oristanio нанес удар чуть мимо. Близко!

59' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

53' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Волендам

52' Оооо... вот это был удар! Milan Smit должен был забить с этой позиции.

52' Milan Smit оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

50' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

49' Gaetano Oristanio выиграл воздушное противоборство у Худемакерс Меес

48' Удар от ворот произведет Волендам

48' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

46' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника