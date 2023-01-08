Тур: 15. Стадион: Камбюр. Главный судья: Мартенс Ричард
0'
0:1
8' ГолУлд-Ших Биляль
0:2
9' ГолМюрен Роберт
26' Желтая карточкаВан Кам Даниэль
54' Желтая карточкаВан дер Ватер Силвестр
73' Желтая карточкаБангура Алекс
0:3
74' ГолВерман Хенк
77' Желтая карточкаОристанио Гаэтано
90'+6
Ход матча
8'
0:1
9'
0:2
26'
46'
73'
74'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.58 Обе команды забьют
15
Тол
Марко
14
Брей
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
-
27 Sekou Sylla
-
30 Remco Balk
-
33 Floris Smand
-
39 Milan Smit
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
36 Jordi Blom
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Камбюр
Волендам
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.9
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
1
1.55
Среднее время на гол
90
58
Всего голов
29
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.71
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
65
52
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|2
|0.13
|Худемакерс Меес
|2
|0.13
|Брей Майкл
|1
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.07
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.07
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.07
|Яспер тер Хейде
|1
|0.07
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Бангура Алекс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|4
|0.27
|Верман Хенк
|3
|0.2
|Эйтинг Карел
|2
|0.13
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.13
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.13
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.07
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.07
|Walid Ould Chikh
|1
|0.07
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мбуямба Ксавьер
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|2
|1
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шмидт Доке
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Бергсма Леон
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Плат Брайан
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|3
|0
|Ористанио Гаэтано
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Волендам
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Камбюр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Волендам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
4
1
Камбюр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Волендам
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
9
45%
76-90
Забито
10
17
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 4
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
60%
3
18%
76-90
Пропущено
24
38
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
21%
4
11%
1-15
1
4%
8
21%
16-30
6
25%
7
18%
31-45
1
4%
2
5%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
7
29%
29%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1
Волендам
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4
Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2
Результаты матчей
Камбюр
Волендам
Точный счет
0:1
4 раза 50%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 73%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
52
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
26
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
411
Больше Меньше
114
213
411
213
114
114
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5