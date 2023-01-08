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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Камбюр
0:3
Конец матча
Волендам
0'
0:1
8' Гол
Улд-Ших Биляль
0:2
9' Гол
Мюрен Роберт
26' Желтая карточка
Ван Кам Даниэль
54' Желтая карточка
Ван дер Ватер Силвестр
73' Желтая карточка
Бангура Алекс
0:3
74' Гол
Верман Хенк
77' Желтая карточка
Ористанио Гаэтано
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Улд-Ших Биляль
(Мёркин Дерри)
9'
0:2
Мюрен Роберт
(Мбуямба Ксавьер)
26'
Ван Кам Даниэль
 
30'
Floris Smand
Тол Марко
 
30'
Шмидт Доке
Ван Вермескеркен Саи
 
46'
Milan Smit
Брей Майкл
 
54'
Ван дер Ватер Силвестр
 
58'
 
Joey Antonioli
Улд-Ших Биляль
58'
 
Плат Брайан
Буур Оскар
69'
Маулун Робин
Ван Кам Даниэль
 
73'
Бангура Алекс
 
73'
 
Верман Хенк
Мюрен Роберт
74'
0:3
Верман Хенк
(Эйтинг Карел)
75'
Remco Balk
Бергсма Леон
 
77'
 
Ористанио Гаэтано
81'
 
Walid Ould Chikh
Ористанио Гаэтано

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виржиния
Жоау
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
21
Ван
Кам
Даниэль
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Tom
Boere
14
Брей
Майкл
1
Филип
Станкович
31
Мбуямба
Ксавьер
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
2
Буур
Оскар
5
Мёркин
Дерри
12
Да
Сильва
Флоран
8
Эйтинг
Карел
10
Ористанио
Гаэтано
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
Камбюр
4-3-3
Волендам
3-4-2-1

История личных встреч

Камбюр
Волендам

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
0:1
ТМС
0:4
ПД
1:2
ПД
0:4
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМК
2:1
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:4
ПД
2:2
ПД
2:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
2:2
ВД(GD
3:0

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.9

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

1
1.55

Среднее время на гол

90
58

Всего голов

29
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.71

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

65
52

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 2 0.13
Худемакерс Меес 2 0.13
Брей Майкл 1 0.07
Паулиссен Митчелл 1 0.07
Ван Вермескеркен Саи 1 0.07
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.07
Яспер тер Хейде 1 0.07
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Бангура Алекс 0 0
Milan Smit 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 4 0.27
Верман Хенк 3 0.2
Эйтинг Карел 2 0.13
Ван Мигем Дарил 2 0.13
Lequincio Zeefuik 2 0.13
Бенамар Бенаисса 1 0.07
Улд-Ших Биляль 1 0.07
Walid Ould Chikh 1 0.07
Мёркин Дерри 0 0
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Мирани Деймон 0 0
Мбуямба Ксавьер 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Ван дер Ватер Силвестр 2 0
Remco Balk 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Бергсма Леон 1 0
Брей Майкл 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Плат Брайан 3 0
Бенамар Бенаисса 3 0
Ористанио Гаэтано 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0

Результаты матчей

Камбюр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Волендам
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7
Камбюр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Волендам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

4
1
Камбюр
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Волендам
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
25%
3
17%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
25%
4
22%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
6
30%
16-30
4
33%
2
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
33%
9
45%
76-90

Забито

10
17
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 4
1
10%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
60%
3
18%
76-90

Пропущено

24
38
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
21%
4
11%
1-15
1
4%
8
21%
16-30
6
25%
7
18%
31-45
1
4%
2
5%
46-60
4
17%
6
16%
61-75
7
29%
29%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1 Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0 Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1
Волендам
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Волендам - НАК Бреда 4:1 Севилья - Волендам 7:0 Аякс - Волендам 5:4 Волендам - Утрехт 0:4
Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5 Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2

Результаты матчей

Камбюр
Волендам

Точный счет

0:1
4 раза 50%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
7 раз 88%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 73%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Камбюр
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
11
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 45 - 18 31
4.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
5.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
6.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
11.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
12.
Эксельсиор
 15 5 1 9 17 - 37 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Волендам
 15 2 3 10 16 - 39 9
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
9.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Волендам заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Камбюр: 63%, Волендам: 37%.
  • Угловой
    96'
    Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Ремко Балк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 63%, Волендам: 37%.
  • 95'
    Маулун Робин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Верман Хенк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Плат Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 93'
    Ремко Балк пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
  • 93'
    Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Угловой
    93'
    Эйтинг Карел из команды Волендам разыграл угловой с правого угла.
  • 92'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 90'
      Ван дер Ватер Силвестр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Мёркин Дерри из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Ван дер Ватер Силвестр
    • 89'
      Шмидт Доке ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Walid Ould-Chikh нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Флоран да Силва создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Фанатам команды Камбюр все осточертело. Они покидают трибуны.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Мёркин Дерри
    • 87'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Контроль мяча: Камбюр: 65%, Волендам: 35%.
    • 85'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 84'
      Флоран да Силва успешно блокирует удар.
    • 84'
      Том Боер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Якобс Ями навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Milan Smit нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Gaetano Oristanio получил травму и заменен. Walid Ould-Chikh выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      81'
      Ох, нехорошо это выглядит. Gaetano Oristanio получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      80'
      Gaetano Oristanio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Контроль мяча: Камбюр: 65%, Волендам: 35%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Ремко Балк из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Gaetano Oristanio.
    • 80'
      Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Плат Брайан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Маулун Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Матч возобновлен
    • 78'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 77'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • Желтая карточка
      77'
      Gaetano Oristanio получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      77'
      Gaetano Oristanio наказан за толчок Floris Smand
    • 76'
      Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 76'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Тактическая замена. Бергсма Леон уходит с поля и его заменяет Ремко Балк
    • 75'
      Игра в одни ворота сейчас. Волендам доминирует и владеет мячом
    • 75'
      Контроль мяча: Камбюр: 65%, Волендам: 35%.
    • 74'
      Эйтинг Карел сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      ГОООООЛ - Верман Хенк Волендам забивает ударом головой
    • 74'
      Эйтинг Карел из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
    • Желтая карточка
      73'
      Бангура Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      73'
      Бангура Алекс наказан за толчок Gaetano Oristanio
    • 73'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 72'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      Мирани Деймон выиграл воздушное противоборство у Том Боер.
    • 72'
      Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Флоран да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      71'
      Бергсма Леон наказан за толчок Gaetano Oristanio
    • 71'
      Волендам начинает контратаку
    • 71'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Ван дер Ватер Силвестр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Камбюр: 66%, Волендам: 34%.
    • 70'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      69'
      Флоран да Силва наказан за толчок Маулун Робин
    • 69'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Тактическая замена. Ван Кам Даниэль уходит с поля и его заменяет Маулун Робин
    • 68'
      Эйтинг Карел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 68'
      Эйтинг Карел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 67'
      Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Волендам начинает контратаку
    • 67'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Joey Antonioli выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 66'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Камбюр: 66%, Волендам: 34%.
    • 65'
      Филип Станкович ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Бергсма Леон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 63'
      Мбуямба Ксавьер из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      62'
      Плат Брайан из команды Волендам заходит слишком далеко, он валит Том Боер.
    • 62'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      61'
      Якобс Ями наказан за толчок Филип Станкович
    • 60'
      Якобс Ями из команды Камбюр нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Том Боер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Ван дер Ватер Силвестр из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Бенамар Бенаисса успешно блокирует удар.
    • 60'
      Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 60'
      Контроль мяча: Камбюр: 67%, Волендам: 33%.
    • 60'
      Gaetano Oristanio нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 59'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Мёркин Дерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Тактическая замена. Буур Оскар уходит с поля и его заменяет Плат Брайан
    • 58'
      Тактическая замена. Улд-Ших Биляль уходит с поля и его заменяет Joey Antonioli
    • 57'
      Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 56'
      Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      56'
      Бангура Алекс наказан за толчок Буур Оскар
    • 55'
      Floris Smand из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Контроль мяча: Камбюр: 67%, Волендам: 33%.
    • Травма, повреждение
      54'
      Улд-Ших Биляль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      54'
      Ван дер Ватер Силвестр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      54'
      Безумный фол. Ван дер Ватер Силвестр грубо играет против соперника. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 53'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 52'
      Оооо... вот это был удар! Milan Smit должен был забить с этой позиции.
    • 52'
      Milan Smit оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Камбюр начинает контратаку
    • 52'
      Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 50'
      Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Камбюр: 69%, Волендам: 31%.
    • Фол, нарушение
      49'
      Якобс Ями наказан за толчок Мирани Деймон
    • 49'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Gaetano Oristanio выиграл воздушное противоборство у Худемакерс Меес.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 48'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Офсайд
      48'
      Том Боер из команды Камбюр в офсайде
    • 47'
      Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Эйтинг Карел из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Мбуямба Ксавьер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Milan Smit
    • 46'
      Отличный гол забил Улд-Ших Биляль
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Камбюр 0:3 Волендам онлайн

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