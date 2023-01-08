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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Эксельсиор
1:0
Конец матча
Гронинген
0'
37' Желтая карточка
Азаркан Маруан
40' Желтая карточка
Ван Гелдерен Лиам
59' Желтая карточка
Дриауех Каухайб
61' Желтая карточка
Суслов Томаш
1:0
70' Гол
Эль-Яакуби Редуан
81' Желтая карточка
Дубвик Исак
90'+4

Ход матча

37'
Азаркан Маруан
 
40'
 
Ван Гелдерен Лиам
59'
Дриауех Каухайб
 
61'
 
Суслов Томаш
65'
 
Пелюпесси Йоей
Ван Гелдерен Лиам
68'
Хархаух Реда
Ван Дёйнен Майк
 
70'
Эль-Яакуби Редуан
(Бас Юлиан)
1:0
75'
Сеймор Серано
Ньивпорт Свен
 
76'
 
Крюгер Флориан
Luciano Valente
76'
 
Каллей Яхья
Суслов Томаш
81'
 
Дубвик Исак
86'
Авуджа Максим
Азаркан Маруан
 
86'
Лампру Лазарос
Чу-А-Он Натан
 
87'
 
Лундквист Рамон-Паскаль
Thom van Bergen

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
5
Файн
Адриан
33
Бас
Юлиан
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
20
Веррипс
Михаэл
19
Ван
Гелдерен
Лиам
42
Блокзайл
Тиймен
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
34
Оратмангун
Рагнар
21
Касанвирджо
Нерайшо
55
Thom
van
Bergen
40
Luciano
Valente
7
Суслов
Томаш
9
Пепи
Рикардо
Эксельсиор
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Гронинген

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

К
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
К
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.44

Среднее время на гол

55
202

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.13
Бас Юлиан 2 0.13
Лампру Лазарос 2 0.13
Хореман Сибе 2 0.13
Гаудмейн Кензо 2 0.13
Хархаух Реда 2 0.13
Эль-Яакуби Редуан 2 0.13
Чу-А-Он Натан 1 0.07
Аграфиотис Николас 1 0.07
Сеймор Серано 1 0.07
Дриауех Каухайб 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 6 (1) 0.4
Нгонж Сириль 3 0.2
Крюгер Флориан 2 0.13
Дуарте Ларос 1 0.07
Ларсен Йорген 1 0.07
Пелюпесси Йоей 1 0.07
Балкер Радинио 1 0.07
Суслов Томаш 1 0.07
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 3 0
Ван Дёйнен Майк 2 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 4 0
Балкер Радинио 2 1
Суслов Томаш 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Luciano Valente 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Ван Гелдерен Лиам 1 0
Дубвик Исак 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Гронинген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Эксельсиор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Гронинген
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

25
11

Волевые поражения

3
6
Эксельсиор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Гронинген
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
11

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
9%
5
33%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
6
55%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

26
16
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
15%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
23%
7
44%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
29%
29%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
7
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Пропущено

37
31
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
14%
3
10%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
10
27%
3
10%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
7
19%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3
Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2

Результаты матчей

Эксельсиор
Гронинген

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
3.
Аякс
 15 9 4 2 45 - 18 31
4.
Твенте
 15 9 3 3 26 - 9 30
5.
АЗ Алкмаар
 15 9 3 3 26 - 17 30
6.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
7.
Спарта Роттердам
 15 7 4 4 25 - 16 25
8.
Херенвен
 15 6 6 3 16 - 13 24
9.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
10.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
11.
Валвейк
 15 4 6 5 25 - 28 18
12.
Эксельсиор
 15 5 1 9 17 - 37 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
16.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
17.
Волендам
 15 2 3 10 16 - 39 9
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Аякс
 7 4 2 1 26 - 7 14
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
9.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Херенвен
 7 3 2 2 7 - 6 11
11.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
17.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
18.
Волендам
 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 8 6 0 2 16 - 9 18
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
9.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
11.
Твенте
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 7 1 3 3 7 - 15 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Эксельсиор заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 47%, Гронинген: 53%.
  • 94'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Гронинген играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 49%, Гронинген: 51%.
    • 47'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 45'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 52%, Гронинген: 48%.
    • 45'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Блокзайл Тиймен из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ван Гелдерен Лиам успешно блокирует удар.
    • 44'
      Nathan Tjoe-A-On нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Файн Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Эксельсиор пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 42'
      Файн Адриан выиграл воздушное противоборство у Thom van Bergen.
    • 42'
      Thom van Bergen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 41'
      Балкер Радинио успешно блокирует удар.
    • 41'
      Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Файн Адриан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 52%, Гронинген: 48%.
    • Желтая карточка
      40'
      Ван Гелдерен Лиам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      40'
      Безумный фол. Ван Гелдерен Лиам грубо играет против соперника. Пострадал Файн Адриан
    • 39'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • Фол, нарушение
      38'
      Luciano Valente из команды Гронинген заходит слишком далеко, он валит Азаркан Маруан.
    • 38'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      37'
      Азаркан Маруан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Азаркан Маруан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Дубвик Исак
    • 36'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      36'
      Балкер Радинио из команды Гронинген заходит слишком далеко, он валит Азаркан Маруан.
    • 35'
      Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 33'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 32'
      Ван Дёйнен Майк выиграл воздушное противоборство у Блокзайл Тиймен.
    • 32'
      Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Luciano Valente пробует нанести удар издали, но Stijn van Gassel держит все под контролем
    • 30'
      Ван Гелдерен Лиам из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ньивпорт Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 28'
      Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      27'
      Luciano Valente навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Хореман Сибе из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Томаш Суслов
    • 26'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 46%, Гронинген: 54%.
    • Офсайд
      24'
      Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде
    • 24'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      24'
      Азаркан Маруан возвращается на поле.
    • 23'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Азаркан Маруан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      22'
      Азаркан Маруан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Хореман Сибе из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Хореман Сибе.
    • Угловой
      21'
      Luciano Valente из команды Гронинген подал угловой слева.
    • 21'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 50%, Гронинген: 50%.
    • 20'
      Хореман Сибе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Luciano Valente из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 19'
      Кензо Гудмийн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Файн Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Эксельсиор контролирует мяч.
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Файн Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      16'
      Томаш Суслов из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
    • Угловой
      15'
      Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Nathan Tjoe-A-On ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Оратмангун Рагнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 12'
      Thom van Bergen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Блокзайл Тиймен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Ван Гассел Стейн из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 54%, Гронинген: 46%.
    • 9'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Ньивпорт Свен из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      7'
      Томаш Суслов навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Томаш Суслов. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Томаш Суслов. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Ван Гелдерен Лиам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 5'
      Контроль мяча: Эксельсиор: 43%, Гронинген: 57%.
    • 5'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 4'
      Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      4'
      Дубвик Исак наказан за толчок Азаркан Маруан
    • 4'
      Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Гелдерен Лиам
    • 3'
      Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Бас Юлиан выиграл воздушное противоборство у Luciano Valente.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Эксельсиор начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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