Тур: 15. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Бланк Эрвин
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаАзаркан Маруан
40' Желтая карточкаВан Гелдерен Лиам
59' Желтая карточкаДриауех Каухайб
61' Желтая карточкаСуслов Томаш
1:0
70' ГолЭль-Яакуби Редуан
81' Желтая карточкаДубвик Исак
90'+4
Ход матча
37'
59'
61'
70'
1:0
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.54 Обе команды забьют
33
Бас
Юлиан
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эксельсиор
Гронинген
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.44
Среднее время на гол
55
202
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.13
|Бас Юлиан
|2
|0.13
|Лампру Лазарос
|2
|0.13
|Хореман Сибе
|2
|0.13
|Гаудмейн Кензо
|2
|0.13
|Хархаух Реда
|2
|0.13
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0.13
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.07
|Аграфиотис Николас
|1
|0.07
|Сеймор Серано
|1
|0.07
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.4
|Нгонж Сириль
|3
|0.2
|Крюгер Флориан
|2
|0.13
|Дуарте Ларос
|1
|0.07
|Ларсен Йорген
|1
|0.07
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.07
|Балкер Радинио
|1
|0.07
|Суслов Томаш
|1
|0.07
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|3
|0
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Дриауех Каухайб
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Суслов Томаш
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Luciano Valente
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0
|Дубвик Исак
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Гронинген
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Эксельсиор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Гронинген
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
3
6
Эксельсиор
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Гронинген
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
28
11
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
60%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
9%
5
33%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
38%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
6
55%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Пропущено
26
16
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
15%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
23%
7
44%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
5
29%
29%
3
19%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
7
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90
Пропущено
37
31
16 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
14%
3
10%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
7
19%
4
13%
31-45
10
27%
3
10%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
7
19%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0
Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1
Гронинген
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3
Гронинген - Камбюр 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Утрехт - Гронинген 2:1 Эммен - Гронинген 0:0 Гронинген - ПСВ 4:2 Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2
Результаты матчей
Эксельсиор
Гронинген
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
411
114
114
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5