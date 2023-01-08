Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Авуджа Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Тактическая замена. Nathan Tjoe-A-On уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос

85' Бас Юлиан выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

85' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

83' Балкер Радинио выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

82' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

82' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

81' Дубвик Исак тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

80' Удар от ворот произведет Эксельсиор

79' Каллей Яхья из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

79' Каллей Яхья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Гронинген

78' Хархаух Реда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

77' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

76' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Каллей Яхья

76' Ох, нехорошо это выглядит. Luciano Valente получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Удар от ворот произведет Гронинген

72' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Команда Эксельсиор забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

70' ГОООООЛ - Redouan El Yaakoubi Эксельсиор забивает ударом головой

69' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Эксельсиор

68' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Luciano Valente создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Гронинген

66' Дриауех Каухайб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Кензо Гудмийн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Шанс! Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо

65' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

64' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Гронинген

63' Ван Дёйнен Майк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Кензо Гудмийн выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

63' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Томаш Суслов получает желтую карточку за толчок соперника.

61' Томаш Суслов наказан за толчок Хореман Сибе

61' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Томаш Суслов нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

60' Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Матч возобновлен

60' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Дриауех Каухайб получил желтую карточку от судьи

59' Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Гронинген

59' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали

57' Удар от ворот произведет Гронинген

56' Азаркан Маруан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Азаркан Маруан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Азаркан Маруан нанес удар головой, но Михаэль Веррипс спокойно отбил мяч.

54' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Касанвирджо Нерайшо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника