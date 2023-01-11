Тур: 18. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Хадж Хаким
0'
0:1
10' ГолМБемба Шансель
15' Желтая карточкаКаборе Исса
0:2
46' ГолВерету Жордан
47' Желтая карточкаКуаме Роминигуе
54' Желтая карточкаМБемба Шансель
67' Желтая карточкаМалиновский Руслан
73' Желтая карточкаРипар Рено
90'+4
Ход матча
10'
0:1
15'
46'
0:2
47'
54'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
16
Лопес
Пау
29
Каборе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
22 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
31 Danel Dongmo
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Вратарь
-
22 Гуйе ПапеЗащитник
-
47 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Бамба ДьенгНападающий
-
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Марсель
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
102
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|7
|0.39
|Лопеш Рони
|3
|0.17
|Одоберт Уилсон
|3
|0.17
|Рипар Рено
|3
|0.17
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.17
|Шавалерин Ксавье
|2
|0.11
|Поросо Джексон
|2
|0.11
|Угбо Ике
|1
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.06
|Палаверса Анте
|1
|0.06
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|5
|0.28
|Тавареш Нуну
|5
|0.28
|Суарес Луис III
|3
|0.17
|Пайе Димитри
|2 (1)
|0.11
|Верету Жордан
|2
|0.11
|Колашинац Сеад
|2
|0.11
|Жиго Самуэль
|2
|0.11
|МБемба Шансель
|2
|0.11
|Жерсон Сантос
|2
|0.11
|Клосс Жонатан
|1
|0.06
|Гендузи Маттео
|1
|0.06
|Юндер Дженгиз
|1 (1)
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.06
|Ронжье Валентин
|1
|0.06
|Каборе Исса
|1
|0.06
|Бамба Дьенг
|1
|0.06
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Лопес Пау
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|3
|1
|Куаме Роминигуе
|4
|0
|Бальде Мама
|2
|1
|Рипар Рено
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|3
|2
|Тавареш Нуну
|4
|1
|Игорь Тудор
|5
|0
|Ронжье Валентин
|4
|0
|МБемба Шансель
|2
|0
|Лопес Пау
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Санчес Алексис
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Туре Сулейман
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Результаты матчей
Труа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
7
3
Труа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
2
Волевые поражения
10
15
Труа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Марсель
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
17
18
Голы по времени матча
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
18%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
11%
2
12%
1-15
5
28%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
33%
3
18%
76-90
Пропущено
23
9
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
6
26%
2
22%
1-15
1
4%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
3
13%
4
44%
76-90
Забито
28
34
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
4
14%
6
18%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
3
11%
8
24%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
9
32%
6
18%
76-90
Пропущено
36
17
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
8
22%
2
12%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
12
33%
0
0%
46-60
4
11%
4
24%
61-75
7
19%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0
Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2
Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2
Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2
Результаты матчей
Труа
Марсель
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Труа
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
72
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
162
99
117
513
513
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|30 - 26
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 0:2 Марсель
Исход игры
Труа
0.8% (1)
Ничья
9.1% (11)
Марсель
90.1% (109)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:2 Марсель
45.5% (55)
0:2 Марсель
16.5% (20)
0:1 Марсель
13.2% (16)
1:3 Марсель
9.9% (12)
1:1 Ничья
7.4% (9)
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