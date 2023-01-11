Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

48' О, нет. Из многообещающей позиции Каборе Исса из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

48' Колашинац Сеад из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Юндер Дженгиз наказан за толчок Тьерно Бальде

42' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Труа

41' Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.

41' МБемба Шансель из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

39' Тьерно Бальде наказан за толчок Гендузи Маттео

38' Удар от ворот произведет Труа

37' Удар от ворот произведет Труа

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Гендузи Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Гендузи Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем

33' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сальмье Йоанн нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

30' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Юндер Дженгиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Труа

20' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Колашинац Сеад нанес удар головой, но Матеуш Лис спокойно отбил мяч.

17' Юндер Дженгиз из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Каборе Исса получил желтую карточку от судьи

15' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Труа

12' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Ронжье Валентин из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Тьерно Бальде успешно блокирует удар.

9' Каборе Исса из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру