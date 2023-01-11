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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Труа
0:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
10' Гол
МБемба Шансель
15' Желтая карточка
Каборе Исса
0:2
46' Гол
Верету Жордан
47' Желтая карточка
Куаме Роминигуе
54' Желтая карточка
МБемба Шансель
67' Желтая карточка
Малиновский Руслан
73' Желтая карточка
Рипар Рено
90'+4

Ход матча

10'
0:1
МБемба Шансель
(Гендузи Маттео)
15'
 
Каборе Исса
46'
0:2
Верету Жордан
(Юндер Дженгиз)
47'
Куаме Роминигуе
 
54'
 
МБемба Шансель
67'
 
Малиновский Руслан
Каборе Исса
67'
 
Малиновский Руслан
68'
Тардьё Флориан
Куаме Роминигуе
 
73'
Рипар Рено
 
75'
 
Бамба Дьенг
Санчес Алексис
75'
 
Гуйе Папе
Колашинац Сеад
77'
Ларуси Яссер
Рипар Рено
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 121
Труа 0.8% (1)
X 9.1% (11)
Марсель 90.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лис
Матеуш
18
Бальде
Тьерно
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
24
Шавалерин
Ксавье
6
Куаме
Роминигуе
19
Бруус
Андреас
11
Лопеш
Рони
7
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
16
Лопес
Пау
99
МБемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
29
Каборе
Исса
23
Колашинац
Сеад
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
6
Гендузи
Маттео
70
Санчес
Алексис
Труа
4-2-3-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Марсель

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
102

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.39
Лопеш Рони 3 0.17
Одоберт Уилсон 3 0.17
Рипар Рено 3 0.17
Тардьё Флориан 3 (3) 0.17
Шавалерин Ксавье 2 0.11
Поросо Джексон 2 0.11
Угбо Ике 1 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.06
Конте Абду 1 0.06
Палаверса Анте 1 0.06
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 5 0.28
Тавареш Нуну 5 0.28
Суарес Луис III 3 0.17
Пайе Димитри 2 (1) 0.11
Верету Жордан 2 0.11
Колашинац Сеад 2 0.11
Жиго Самуэль 2 0.11
МБемба Шансель 2 0.11
Жерсон Сантос 2 0.11
Клосс Жонатан 1 0.06
Гендузи Маттео 1 0.06
Юндер Дженгиз 1 (1) 0.06
Гуйе Папе 1 0.06
Ронжье Валентин 1 0.06
Каборе Исса 1 0.06
Бамба Дьенг 1 0.06
Бакамбу Седрик 0 0
Лопес Пау 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Куаме Роминигуе 4 0
Бальде Мама 2 1
Рипар Рено 3 0
Галлон Готье 3 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джексон 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 3 2
Тавареш Нуну 4 1
Игорь Тудор 5 0
Ронжье Валентин 4 0
МБемба Шансель 2 0
Лопес Пау 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Санчес Алексис 1 0
Верету Жордан 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каборе Исса 1 0
Туре Сулейман 1 0
Бамба Дьенг 1 0

Результаты матчей

Труа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Марсель
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
3
Труа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Марсель
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
2

Волевые поражения

10
15
Труа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Марсель
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

17
18

Голы по времени матча

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
2
20%
4
24%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
6
35%
31-45
1
10%
4
24%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
18%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
11%
2
12%
1-15
5
28%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
6
33%
3
18%
76-90

Пропущено

23
9
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
6
26%
2
22%
1-15
1
4%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
3
13%
4
44%
76-90

Забито

28
34
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
4
14%
6
18%
1-15
6
21%
2
6%
16-30
3
11%
8
24%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
9
32%
6
18%
76-90

Пропущено

36
17
13 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
8
22%
2
12%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
12
33%
0
0%
46-60
4
11%
4
24%
61-75
7
19%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3 Труа - Нант 0:0 Париж - Труа 1:0
Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1 ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2
Марсель
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Йер - Марсель 0:2 Монпелье - Марсель 1:2 Марсель - Тулуза 6:1 Сассуоло - Марсель 3:2
Монако - Марсель 2:3 Марсель - Лион 1:0 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Страсбург - Марсель 2:2 Айнтрахт Фр - Марсель 2:1 Марсель - Ланс 0:1 ПСЖ - Марсель 1:0 Спортинг Л - Марсель 0:2 Марсель - Аяччо 1:2 Марсель - Спортинг Л 4:1 Анже - Марсель 0:3 Марсель - Ренн 1:1 Марсель - Айнтрахт Фр 0:1 Марсель - Лилль 2:1 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Осер - Марсель 0:2

Результаты матчей

Труа
Марсель

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Труа
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
7
2
4
5
2.5
3
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
11
7
5
13
2.5
5
13
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 36 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 18 9 5 4 30 - 26 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
16.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
17.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лорьян Моффи Теремас 11
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      90'
      Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель в офсайде
    • Фол, нарушение
      89'
      Бальде Мама задерживает мяч рукой
    • 89'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Лопес Пау ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Труа начинает контратаку
    • Офсайд
      88'
      Гуйе Папе из команды Марсель в офсайде
    • 88'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 87'
      Сальмье Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Труа 0.8% (1)
    X 9.1% (11)
    Марсель 90.1% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Труа 0:2 Марсель онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:2 Марсель

    Исход игры
    Труа
    0.8% (1)
    Ничья
    9.1% (11)
    Марсель
    90.1% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    45.5% (55)
    0:2 Марсель
    16.5% (20)
    0:1 Марсель
    13.2% (16)
    1:3 Марсель
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
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