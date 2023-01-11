Тур: 18. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
1:0
31' ГолКиэ Грежон
45' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
1:1
74' ГолМюинга Арно
77' Вторая желтая карточкаБуриго Бенжамен
83' Красная карточкаОмари Вармед
2:1
90' ГолГастьен Йоан
90'+7
Ход матча
31'
1:0
45'
74'
1:1
77'
83'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
4 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Клермон
Ренн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
180
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|4 (1)
|0.22
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.22
|Киэ Грежон
|3
|0.17
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.11
|Гастьен Йоан
|2
|0.11
|Рашани Эльбасан
|1
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.06
|Гоналон Максим
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|0.06
|Аллевина Джим
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|9
|0.5
|Гуйри Амин
|6
|0.33
|Мюинга Арно
|4
|0.22
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.11
|Дуэ Дезире
|2
|0.11
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.06
|Тэт Флавьен
|1
|0.06
|Сантамария Батист
|1
|0.06
|Родон Джо
|1
|0.06
|Сулемана Камалдин
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|5
|1
|Гастьен Йоан
|5
|0
|Сейду Алиду
|5
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буриго Бенжамен
|3
|1
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Мелинг Биргер
|1
|1
|Омари Вармед
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Майер Ловро
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ву Кристофер
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ренн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
6
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
10
23
Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Ренн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
13
29
Голы по времени матча
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
4
36%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
5
31%
2
14%
76-90
Забито
11
24
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
4
36%
9
38%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
35
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
3
14%
3
9%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
6
29%
8
23%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
7
33%
11
31%
76-90
Пропущено
27
20
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
11%
2
10%
1-15
5
19%
5
25%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
6
22%
5
25%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1
Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0
Ренн
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1
Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1 Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0
Результаты матчей
Клермон
Ренн
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Клермон
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
171
513
108
216
612
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 13
|47
|2.
|2:2 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 23
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 24
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 19
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 34
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 33
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|2:2 Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|15 - 18
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 2:1 Ренн
Исход игры
Клермон
8.2% (10)
Ничья
18.9% (23)
Ренн
73% (89)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:2 Ренн
45.9% (56)
1:1 Ничья
13.9% (17)
0:1 Ренн
12.3% (15)
0:2 Ренн
9% (11)
2:1 Клермон
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Клермон
1.6% (2)
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