Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Андрич Комнен получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Андрич Комнен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Ренн

86' Хауи Саиф-Эдин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Матч возобновлен

84' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Уормед Омари удален с поля!

84' КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Уормед Омари из команды Ренн

81' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

81' Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Лесли Угочукву ослабляет давление, выбив мяч.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Маньен Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Маньен Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

74' Г О О О О Л - Мюинга Арно правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

74' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Рашани Эльбасан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.

69' Киэ Грежон наказан за толчок Уормед Омари

69' Удар от ворот произведет Клермон

69' Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.

69' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

68' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

67' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Диао Мори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

65' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Клермон

64' Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Desire Doue

60' Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Уормед Омари возвращается на поле.

59' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Уормед Омари получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Уормед Омари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Ренн

55' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Лесли Угочукву успешно блокирует удар.

54' Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Клермон

53' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

52' Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.

51' Удар от ворот произведет Клермон

50' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

49' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.