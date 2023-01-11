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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Клермон
2:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
31' Гол
Киэ Грежон
45' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
1:1
74' Гол
Мюинга Арно
77' Вторая желтая карточка
Буриго Бенжамен
83' Красная карточка
Омари Вармед
2:1
90' Гол
Гастьен Йоан
90'+7

Ход матча

31'
Киэ Грежон
(Хауи Саиф-Эдин)
1:0
45'
 
Буриго Бенжамен
60'
 
Майер Ловро
Тэт Флавьен
61'
 
Дуэ Дезире
Докю Жереми
74'
1:1
Мюинга Арно
(Буриго Бенжамен)
75'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
77'
 
Буриго Бенжамен
78'
Зеффан Мехди
Аллевина Джим
 
79'
Андрич Комнен
Киэ Грежон
 
83'
 
Омари Вармед
85'
 
Ву Кристофер
Гуйри Амин
90'
Ожье Флоран
Ветеска Матеуш
 
90'
Чам Мухаммед
Хауи Саиф-Эдин
 
90'
Гастьен Йоан
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 4 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Клермон 8.2% (10)
X 18.9% (23)
Ренн 73% (89)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
6
Угочукву
Лесли
20
Тэт
Флавьен
11
Докю
Жереми
19
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
Клермон
3-4-2-1
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Клермон
Ренн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:1
Л1
6:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
180

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 4 (1) 0.22
Андрич Комнен 4 (1) 0.22
Киэ Грежон 3 0.17
Хауи Саиф-Эдин 2 0.11
Гастьен Йоан 2 0.11
Рашани Эльбасан 1 0.06
Бела Жереми 1 0.06
Гоналон Максим 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.06
Аллевина Джим 1 0.06
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 9 0.5
Гуйри Амин 6 0.33
Мюинга Арно 4 0.22
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.17
Лаборд Гаэтан 2 0.11
Теате Артур 2 0.11
Дуэ Дезире 2 0.11
Майер Ловро 1 (1) 0.06
Тэт Флавьен 1 0.06
Сантамария Батист 1 0.06
Родон Джо 1 0.06
Сулемана Камалдин 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 1
Гастьен Йоан 5 0
Сейду Алиду 5 0
Маньен Йоанн 4 0
Гоналон Максим 3 0
Ветеска Матеуш 3 0
Андрич Комнен 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Хауи Саиф-Эдин 2 0
Киэ Грежон 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Аллевина Джим 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Pascal Gastien 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буриго Бенжамен 3 1
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Мелинг Биргер 1 1
Омари Вармед 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Майер Ловро 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0

Результаты матчей

Клермон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Ренн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
6
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

10
23
Клермон
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Ренн
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

13
29

Голы по времени матча

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
4
36%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Забито

11
24
1 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
9%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
4
36%
9
38%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
35
4 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
3
14%
3
9%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
6
29%
8
23%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
7
33%
11
31%
76-90

Пропущено

27
20
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
11%
2
10%
1-15
5
19%
5
25%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
6
22%
5
25%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Страсбург Кёнигсхоффен - Клермон 0:0 Лион - Клермон 0:1 Клермон - Лилль 0:2 Клермон - Сошо 0:1
Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0
Ренн
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Бордо - Ренн 1:2 Ренн - Ницца 2:1 Реймс - Ренн 3:1 Ренн - Брест 3:1
Ренн - Фейеноорд 2:1 Ренн - Селтик 4:3 Ренн - Тулуза 2:1 Лилль - Ренн 1:1 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Фенербахче - Ренн 3:3 Анже - Ренн 1:2 Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1 Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0

Результаты матчей

Клермон
Ренн

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
17
1
5
13
1.5
10
8
2
16
2.5
6
12
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Клермон вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Клермон: 38%, Ренн: 62%.
  • 97'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 97'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Клермон: 36%, Ренн: 64%.
    • Угловой
      90'
      Гастьен Йоан из команды Клермон разыграл угловой с левого угла.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      90'
      Ох, нехорошо это выглядит. Андрич Комнен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 90'
      Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Чам Мухаммед
    • 90'
      Тактическая замена. Ветеска Матеуш уходит с поля и его заменяет Ожье Флоран
    • Травма, повреждение
      89'
      Андрич Комнен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Клермон контролирует мяч.
    • 88'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Клермон контролирует мяч.
    • 87'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Мелинг Биргер выиграл воздушное противоборство у Зеффан Мехди.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 86'
      Хауи Саиф-Эдин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Контроль мяча: Клермон: 36%, Ренн: 64%.
    • 85'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Ву Кристофер
    • 84'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Уормед Омари удален с поля!
    • 84'
      КАРТОЧКА! - Рассмотрев ситуацию, судья решает показать карточку Уормед Омари из команды Ренн.
    • Фол, нарушение
      83'
      Уормед Омари из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Андрич Комнен.
    • 81'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • 81'
      Мелинг Биргер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 81'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 81'
      Уормед Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 80'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Лесли Угочукву ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Клермон: 34%, Ренн: 66%.
    • Травма, повреждение
      80'
      Маньен Йоанн возвращается на поле.
    • 79'
      Клермон контролирует мяч.
    • 79'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      79'
      Ох, нехорошо это выглядит. Маньен Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 79'
      Тактическая замена. Киэ Грежон уходит с поля и его заменяет Андрич Комнен
    • 78'
      Тактическая замена. Аллевина Джим уходит с поля и его заменяет Зеффан Мехди
    • Травма, повреждение
      78'
      Маньен Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Буриго Бенжамен получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Фол, нарушение
      77'
      Безумный фол. Буриго Бенжамен грубо играет против соперника. Пострадал Маньен Йоанн
    • 77'
      Маньен Йоанн успешно блокирует удар.
    • 76'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 76'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 75'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Сейду Алиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Мелинг Биргер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Контроль мяча: Клермон: 34%, Ренн: 66%.
    • 75'
      Клермон контролирует мяч.
    • 75'
      Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 74'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      74'
      Г О О О О Л - Мюинга Арно правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 74'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Маньен Йоанн из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Desire Doue
    • 73'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Киэ Грежон.
    • 73'
      Клермон контролирует мяч.
    • 73'
      Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Ренн контролирует мяч.
    • 72'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 72'
      Кофрие Максимилиано ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Аллевина Джим из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 70'
      Контроль мяча: Клермон: 34%, Ренн: 66%.
    • 70'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Манданда Стив делает важнейший сейв!
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Вивальдо Боргес до Сантос Нето. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Рашани Эльбасан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 70'
      Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Уормед Омари.
    • Фол, нарушение
      69'
      Киэ Грежон наказан за толчок Уормед Омари
    • 69'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 69'
      Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.
    • 69'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 69'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Ренн контролирует мяч.
    • 68'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 68'
      Аллевина Джим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 68'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Клермон контролирует мяч.
    • 67'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 67'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Рашани Эльбасан.
    • 66'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      66'
      Диао Мори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Клермон: 34%, Ренн: 66%.
    • 65'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 64'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 64'
      Теате Артур из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 64'
      Майер Ловро из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      64'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 63'
      Киэ Грежон из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      63'
      Судья сигнализирует, что Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Desire Doue
    • 63'
      Desire Doue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Ренн контролирует мяч.
    • 62'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Тактическая замена. Докю Жереми уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • 60'
      Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
    • 60'
      Контроль мяча: Клермон: 33%, Ренн: 67%.
    • 60'
      Лесли Угочукву из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Клермон пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      60'
      Уормед Омари возвращается на поле.
    • 59'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 59'
      Ренн контролирует мяч.
    • 59'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уормед Омари получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      58'
      Уормед Омари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Киэ Грежон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Аллевина Джим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Ренн контролирует мяч.
    • 57'
      Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Теате Артур.
    • 56'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 56'
      Ренн контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Клермон: 32%, Ренн: 68%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 55'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Лесли Угочукву успешно блокирует удар.
    • 55'
      Маньен Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Клермон начинает контратаку
    • 54'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 54'
      Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Ренн контролирует мяч.
    • 54'
      Гастьен Йоан выиграл воздушное противоборство у Буриго Бенжамен.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 53'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 53'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 52'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Кофрие Максимилиано ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Ренн контролирует мяч.
    • 52'
      Адриен Трюффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 51'
      Ренн контролирует мяч.
    • 50'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Клермон: 33%, Ренн: 67%.
    • Офсайд
      50'
      Киэ Грежон из команды Клермон в офсайде
    • 49'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Клермон контролирует мяч.
    • 49'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Маньен Йоанн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Ветеска Матеуш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аллевина Джим
    • 46'
      Клермон контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Клермон 8.2% (10)
    X 18.9% (23)
    Ренн 73% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 2:1 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 2:1 Ренн

    Исход игры
    Клермон
    8.2% (10)
    Ничья
    18.9% (23)
    Ренн
    73% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    45.9% (56)
    1:1 Ничья
    13.9% (17)
    0:1 Ренн
    12.3% (15)
    0:2 Ренн
    9% (11)
    2:1 Клермон
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:0 Клермон
    1.6% (2)
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