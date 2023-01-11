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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ницца
2:0
Перерыв
Монпелье
0'
1:0
15' Гол
Пепе Николя
2:0
35' Гол
Тюрам Кефрен

Ход матча

15'
Пепе Николя
(Тюрам Кефрен)
1:0
35'
Тюрам Кефрен
(Данте Бонфим)
2:0
43'
Лемина Марио
Будауи Хишем
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 119
Ницца 73.9% (88)
X 21% (25)
Монпелье 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Монпелье
4.44
3.75
69.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
10
Диоп
Софьян
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
28
Макуана
Бени
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Ницца
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Монпелье

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.8

Среднее время на гол

83
112

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.41
0.85

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.28
Пепе Николя 5 (3) 0.28
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Тюрам Кефрен 1 0.06
Ремзи Аарон 1 0.06
Баркли Росс 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Вити Маттиа 1 0.06
Диоп Софьян 0 0
Браими Билаль 0 0
Данте Бонфим 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Будауи Хишем 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 0.39
Саванье Тежи 6 (3) 0.33
Норден Арно 3 0.17
Хазри Вахби 2 0.11
Коцца Николя 2 0.11
Жермен Валер 2 0.11
Мауасса Фет 1 0.06
Сент-Люс Тео 1 0.06
Тшато Энзо 1 0.06
Сахо Мамаду 1 0.06
Делайе Саша 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Бар Мельвен 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Пепе Николя 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 3 1
Ферри Жордан 4 0
Леруа Лео 4 0
Вахи Элю 4 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Омлин Йонас 1 1
Хазри Вахби 2 0
Жюльен Кристофер 2 0
Сако Фалае 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0

Результаты матчей

Ницца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Монпелье
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

8
8
Ницца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Монпелье
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
17%
7
44%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Забито

16
29
8 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
6%
9
31%
1-15
4
25%
5
17%
16-30
3
19%
3
10%
31-45
3
19%
1
3%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
2
13%
7
24%
76-90

Пропущено

19
29
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
4
14%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
1
5%
6
21%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2
Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2

Результаты матчей

Ницца
Монпелье

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
7
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Это был отличный перфоманс от команды Ницца, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Ницца: 64%, Монпелье: 36%.
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Саванье Тежи задерживает мяч рукой
  • 46'
    Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 44'
      Монпелье контролирует мяч.
    • 43'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Будауи Хишем получил травму и заменен. Лемина Марио выходит на поле.
    • 42'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Будауи Хишем получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      41'
      Будауи Хишем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Ницца 73.9% (88)
    X 21% (25)
    Монпелье 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монпелье
    4.44
    3.75
    69.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 2:0 Монпелье онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:0 Монпелье

    Исход игры
    Ницца
    74.2% (89)
    Ничья
    20.8% (25)
    Монпелье
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    62.28% (71)
    Нет
    37.72% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    32.5% (39)
    1:0 Ницца
    29.2% (35)
    1:1 Ничья
    17.5% (21)
    2:0 Ницца
    4.2% (5)
    1:2 Монпелье
    3.3% (4)
    3:1 Ницца
    2.5% (3)
    0:1 Монпелье
    1.7% (2)
    3:2 Ницца
    1.7% (2)
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