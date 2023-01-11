Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

40' Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Ферри Жордан из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Тодибо Жан-Клер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Отличный командный гол!

35' Г О О О О Л - Тюрам Кефрен забивает с правой ноги!

35' Данте Бонфим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Пепе Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Ницца

30' Удар от ворот произведет Ницца

30' Леруа Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Жюльен Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ферри Жордан из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лаборд Гаэтан из команды Ницца нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

28' Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом

27' Эстев Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Жюльен Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Диоп Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Диоп Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ремзи Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команда Ницца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Пепе Николя забивает с левой ноги!

15' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Ницца

7' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Диоп Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Оооо... вот это был удар! Пепе Николя должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Монпелье

3' Ремзи Аарон из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

1' Ремзи Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля