Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

85' Г О О О О Л - Баркли Росс забивает с левой ноги!

85' Делор Анди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Г О О О О Л - Баркли Росс забивает с левой ноги!

82' Буанани Бадредин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Г О О О О Л - Саванье Тежи правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

78' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О Л - Делор Анди забивает с левой ноги!

75' Лаборд Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Матч возобновлен

74' Эстев Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

70' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Монпелье

67' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Саванье Тежи бьет со штрафного в створ, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

63' Матч возобновлен

63' Пепе Николя грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

63' Хазри Вахби грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

62' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

62' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Лемина Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лаборд Гаэтан нанес удар головой, но Йонас Омлин спокойно отбил мяч.

59' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Диоп Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Г О О О О Л - Пепе Николя наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

56' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Мауасса Фет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

50' Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Ницца

48' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Пепе Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Бени Макуана уходит с поля и его заменяет Норден Арно