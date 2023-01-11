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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ницца
6:1
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
15' Гол
Пепе Николя
2:0
35' Гол
Тюрам Кефрен
3:0
56' Гол
Пепе Николя
63' Желтая карточка
Хазри Вахби
63' Желтая карточка
Пепе Николя
4:0
75' Гол
Делор Анди
4:1
80' Гол
Саванье Тежи
5:1
82' Гол
Баркли Росс
6:1
85' Гол
Баркли Росс
90'+1

Ход матча

15'
Пепе Николя
(Тюрам Кефрен)
1:0
35'
Тюрам Кефрен
(Данте Бонфим)
2:0
43'
Лемина Марио
Будауи Хишем
 
46'
 
Норден Арно
Макуана Бени
56'
Пепе Николя
(Ремзи Аарон)
3:0
61'
 
Хазри Вахби
Леруа Лео
61'
 
Жермен Валер
Мавидиди Стефи
63'
 
Хазри Вахби
63'
Пепе Николя
 
67'
Баркли Росс
Ремзи Аарон
 
67'
Делор Анди
Диоп Софьян
 
67'
Буанани Бадредин
Пепе Николя
 
74'
 
Сахо Мамаду
Эстев Максим
75'
Делор Анди
(Лаборд Гаэтан)
4:0
78'
Росарио Пабло
Тюрам Кефрен
 
80'
4:1
Саванье Тежи
82'
Баркли Росс
(Буанани Бадредин)
5:1
85'
Баркли Росс
(Делор Анди)
6:1

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 120
Ницца 74.2% (89)
X 20.8% (25)
Монпелье 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
10
Диоп
Софьян
1
Омлин
Йонас
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
28
Макуана
Бени
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Ницца
4-3-3
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Монпелье

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

27 матчей

25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
2:0
КЛ
3:2
Л1
3:1
ММ(
2:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:3

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.8

Среднее время на гол

83
112

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Среднее время на гол

54
98

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

1.41
0.85

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 6 (3) 0.33
Пепе Николя 6 (3) 0.33
Лаборд Гаэтан 3 0.17
Баркли Росс 3 0.17
Тюрам Кефрен 1 0.06
Ремзи Аарон 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Вити Маттиа 1 0.06
Диоп Софьян 0 0
Браими Билаль 0 0
Данте Бонфим 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Будауи Хишем 0 0
Буанани Бадредин 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 0.39
Саванье Тежи 7 (3) 0.39
Норден Арно 3 0.17
Хазри Вахби 2 0.11
Коцца Николя 2 0.11
Жермен Валер 2 0.11
Мауасса Фет 1 0.06
Сент-Люс Тео 1 0.06
Тшато Энзо 1 0.06
Сахо Мамаду 1 0.06
Делайе Саша 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Бар Мельвен 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лемина Марио 1 1
Брайан Джо 2 0
Пепе Николя 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 3 1
Ферри Жордан 4 0
Леруа Лео 4 0
Вахи Элю 4 0
Хазри Вахби 3 0
Коцца Николя 3 0
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 3 0
Омлин Йонас 1 1
Жюльен Кристофер 2 0
Сако Фалае 2 0
Норден Арно 2 0
Жермен Валер 0 1
Мавидиди Стефи 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Суке Арно 1 0
Камара Бингуру 1 0
Макуана Бени 1 0

Результаты матчей

Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Монпелье
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

8
8
Ницца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Монпелье
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
17%
7
41%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
5
36%
76-90

Забито

22
30
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
9%
9
30%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
4
18%
1
3%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
4
18%
8
27%
76-90

Пропущено

20
35
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
15%
4
11%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
1
5%
7
20%
61-75
6
30%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2
Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2

Результаты матчей

Ницца
Монпелье

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
7
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ницца
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
4
14
1.5
7
11
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 36 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 18 9 5 4 30 - 26 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
16.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
17.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лорьян Моффи Теремас 11
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
  • 90'
    Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 89'
    Ницца контролирует мяч.
  • 89'
    Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 89'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 88'
    Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 88'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 120
    Ницца 74.2% (89)
    X 20.8% (25)
    Монпелье 5% (6)
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