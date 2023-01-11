Тур: 18. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
1:0
15' ГолПепе Николя
2:0
35' ГолТюрам Кефрен
3:0
56' ГолПепе Николя
63' Желтая карточкаХазри Вахби
63' Желтая карточкаПепе Николя
4:0
75' ГолДелор Анди
4:1
80' ГолСаванье Тежи
5:1
82' ГолБаркли Росс
6:1
85' ГолБаркли Росс
90'+1
Ход матча
15'
1:0
35'
2:0
56'
3:0
61'
63'
63'
75'
4:0
80'
4:1
82'
5:1
85'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
10
Диоп
Софьян
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
27
Мауасса
Фет
12
Ферри
Жордан
18
Леруа
Лео
28
Макуана
Бени
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
-
10 Диоп СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Didier Digard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Хазри ВахбиНападающий
-
Главный тренер: Romain Pitau
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Монпелье
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
27 матчей
25.9%
18.5%
55.6%
7 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.8%
33.3%
51.9%
4 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.8
Среднее время на гол
83
112
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Среднее время на гол
54
98
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.41
0.85
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|6 (3)
|0.33
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.33
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.17
|Баркли Росс
|3
|0.17
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|Ремзи Аарон
|1
|0.06
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Вити Маттиа
|1
|0.06
|Диоп Софьян
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Будауи Хишем
|0
|0
|Буанани Бадредин
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|7
|0.39
|Саванье Тежи
|7 (3)
|0.39
|Норден Арно
|3
|0.17
|Хазри Вахби
|2
|0.11
|Коцца Николя
|2
|0.11
|Жермен Валер
|2
|0.11
|Мауасса Фет
|1
|0.06
|Сент-Люс Тео
|1
|0.06
|Тшато Энзо
|1
|0.06
|Сахо Мамаду
|1
|0.06
|Делайе Саша
|1
|0.06
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Бар Мельвен
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Брайан Джо
|2
|0
|Пепе Николя
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|3
|1
|Ферри Жордан
|4
|0
|Леруа Лео
|4
|0
|Вахи Элю
|4
|0
|Хазри Вахби
|3
|0
|Коцца Николя
|3
|0
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Омлин Йонас
|1
|1
|Жюльен Кристофер
|2
|0
|Сако Фалае
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Мавидиди Стефи
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Монпелье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
8
Ницца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Монпелье
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
8
8
Ницца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Монпелье
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
17%
7
41%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
3
14%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
3
30%
4
19%
76-90
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
20%
1
7%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
5
36%
76-90
Забито
22
30
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
2
9%
9
30%
1-15
4
18%
5
17%
16-30
4
18%
3
10%
31-45
4
18%
1
3%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
4
18%
8
27%
76-90
Пропущено
20
35
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
15%
4
11%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
4
20%
6
17%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
1
5%
7
20%
61-75
6
30%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ле Пюи - Ницца 1:0 Ренн - Ницца 2:1 Ницца - Ланс 0:0 Тоттенхэм - Ницца 1:1
Ницца - Аталанта 0:3 Ницца - Жирона 1:2 Ницца - Стандард 4:1 Лион - Ницца 1:1 Ницца - Брест 1:0 Кёльн - Ницца 2:2 Лорьян - Ницца 1:2 Ницца - Партизан 2:1 Ницца - Нант 1:1 Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1
Монпелье
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
По - Монпелье 2:1 Монпелье - Марсель 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2
Монпелье - Родез 5:0 Монпелье - Ланс 1:2 Монпелье - Реймс 1:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Ланс - Монпелье 1:0 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2
Результаты матчей
Ницца
Монпелье
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
7
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ницца
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
36
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
414
711
216
216
117
117
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|48 - 13
|47
|2.
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|36 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 25
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|30 - 26
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 20
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 35
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|28 - 37
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|23 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 13
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|16 - 22
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 19
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|ПСЖ
|Неймар
|1 5
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3