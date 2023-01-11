  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Mathieu Vernice
Брест
0:0
Конец матча
Лилль
0'
90'+6

Ход матча

51'
Ле Дуарон Жереми
Перейра-Лаже Матиаш
 
74'
 
Байо Мохамед
Гомес Анхель
74'
 
Гомеш Андре
Балеба Карлос
76'
Слимани Ислам
Мунье Стив
 
83'
 
Веа Тимоти
Уна Адам
88'
Фадига Ноа
Лала Кенни
 
88'
Брассье Лилиан
Дюверн Жан-Кевин
 
89'
Камблан Аксель
Онора Франк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брест 1.7% (2)
X 16.5% (20)
Лилль 81.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
29
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Мунье
Стив
9
Онора
Франк
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
3
Джало
Тьягу
20
Гомес
Анхель
31
Исмаили
Гонсалвес
35
Балеба
Карлос
21
Андре
Бенжамин
10
Кабелла
Реми
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
Брест
4-4-2
Лилль
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Лилль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
ТМК
1:2
ТМС
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
3:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.22
Ле Дуарон Жереми 3 0.17
Онора Франк 2 0.11
Лис-Мелу Пьерр 2 0.11
Мунье Стив 2 (1) 0.11
Слимани Ислам 1 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.06
Белькебла Арис 1 0.06
Дари Ашраф 1 0.06
Фадига Ноа 1 0.06
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (2) 0.56
Бамба Джонатан 4 0.22
Кабелла Реми 3 0.17
Исмаили Гонсалвес 2 0.11
Гомес Анхель 2 (1) 0.11
Джало Тьягу 2 0.11
Андре Бенжамин 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Языджи Юсуф 1 0.06
Фонте Жозе 1 0.06
Зедатка Аким 1 0.06
Байо Мохамед 1 0.06
Рибейро Александро 1 0.06
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 4 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Белайли Юсеф 3 0
Бизот Марко 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Эрей Кристоф 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Камара Махди 1 0
Дари Ашраф 1 0
Фадига Ноа 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Джало Тьягу 5 0
Фонте Жозе 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Бамба Джонатан 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Балеба Карлос 1 1
Мартен Жонас 2 0
Гомеш Андре 2 0
Кабелла Реми 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Рибейро Александро 1 0

Результаты матчей

Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
4
Брест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

7
14
Брест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Лилль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
40%
76-90

Пропущено

16
7
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Забито

19
31
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
16%
5
16%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
1
5%
8
26%
31-45
4
21%
3
10%
46-60
6
32%
5
16%
61-75
2
11%
6
19%
76-90

Пропущено

32
23
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
6
26%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
6
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1
Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4
Лилль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4
Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3

Результаты матчей

Брест
Лилль

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Брест
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
5
13
1.5
7
11
2
16
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брест: 28%, Лилль: 72%.
  • 95'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 28%, Лилль: 72%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Исмаили Гонсалвес
  • 95'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Дэвид Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Камара Махди
  • 93'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 91'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 91'
    Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Эрей Кристоф успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брест 1.7% (2)
    X 16.5% (20)
    Лилль 81.8% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 0:0 Лилль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Лилль

    Исход игры
    Брест
    1.7% (2)
    Ничья
    16.5% (20)
    Лилль
    81.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    40.5% (49)
    0:1 Лилль
    19.8% (24)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    0:2 Лилль
    9.9% (12)
    1:3 Лилль
    3.3% (4)
    2:1 Брест
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     