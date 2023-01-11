Тур: 18. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Mathieu Vernice
0'
90'+6
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
23
Эрей
Кристоф
45
Камара
Махди
15
Мунье
Стив
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
11
Уна
Адам
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
-
20 Гомес АнхельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
38 Simon Ramet
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брест
Лилль
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|4 (3)
|0.22
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.17
|Онора Франк
|2
|0.11
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.11
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.11
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.06
|Белькебла Арис
|1
|0.06
|Дари Ашраф
|1
|0.06
|Фадига Ноа
|1
|0.06
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|10 (2)
|0.56
|Бамба Джонатан
|4
|0.22
|Кабелла Реми
|3
|0.17
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.11
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.11
|Джало Тьягу
|2
|0.11
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Уна Адам
|1
|0.06
|Языджи Юсуф
|1
|0.06
|Фонте Жозе
|1
|0.06
|Зедатка Аким
|1
|0.06
|Байо Мохамед
|1
|0.06
|Рибейро Александро
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|1
|Слимани Ислам
|5
|0
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Джало Тьягу
|5
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Балеба Карлос
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Кабелла Реми
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Рибейро Александро
|1
|0
Результаты матчей
Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
4
Брест
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
7
14
Брест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Лилль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
6
40%
76-90
Пропущено
16
7
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
3
43%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
5
31%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Забито
19
31
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
16%
5
16%
1-15
3
16%
4
13%
16-30
1
5%
8
26%
31-45
4
21%
3
10%
46-60
6
32%
5
16%
61-75
2
11%
6
19%
76-90
Пропущено
32
23
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
6
26%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
6
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1
Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4
Лилль
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лилль - Труа 2:0 Лилль - Реймс 1:1 Клермон - Лилль 0:2 Наполи - Лилль 1:4
Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2 Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3
Результаты матчей
Брест
Лилль
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
6 раз 67%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
9 раз 50%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Брест
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
45
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
513
711
216
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 13
|47
|2.
|2:2 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 23
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 24
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 19
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 34
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 33
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|2:2 Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|15 - 18
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 0:0 Лилль
Исход игры
Брест
1.7% (2)
Ничья
16.5% (20)
Лилль
81.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:2 Лилль
40.5% (49)
0:1 Лилль
19.8% (24)
1:1 Ничья
13.2% (16)
0:2 Лилль
9.9% (12)
1:3 Лилль
3.3% (4)
2:1 Брест
1.7% (2)
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