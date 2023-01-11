Тур: 18. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Батта Флоран
0'
0:1
4' ГолШаиби Фарес
0:2
33' ГолРуо Антони
0:3
41' ПенальтиВан ден Бомен Бранко
42' Желтая карточкаНьянг М'Байе
44' Желтая карточкаСилла Иссиага
55' Желтая карточкаМенса Гидеон
0:4
75' ГолАбухляль Закария
88' Желтая карточкаЖубал Мендес
0:5
88' ГолДаллинга Тийс
90'+3
Ход матча
4'
33'
0:2
41'
42'
44'
55'
67'
75'
0:4
88'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Зедатка
Аким
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
11
Ньянг
М'Байе
19
Аблин
Маттис
30
Дюпе
Максим
23
Диарра
Мусса
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
19 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Тулуза
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|3 (2)
|0.17
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.11
|Перрен Гаэтан
|2
|0.11
|Да Кошта Нуну
|2
|0.11
|Жубал Мендес
|1
|0.06
|Сахи Хамза
|1
|0.06
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.06
|Жанвье Жульян
|1
|0.06
|Эн Готье
|1
|0.06
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|4
|0.22
|Деягере Брехт
|4
|0.22
|Ратао Рафаэл
|4
|0.22
|Даллинга Тийс
|4
|0.22
|Ван ден Бомен Бранко
|3 (3)
|0.17
|Шаиби Фарес
|3
|0.17
|Спирингс Стейн
|2
|0.11
|Руо Антони
|2
|0.11
|Хили Рис
|1
|0.06
|Николаесен Расмус
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньянг М'Байе
|2
|2
|Жанвье Жульян
|3
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Жубал Мендес
|3
|0
|Менса Гидеон
|3
|0
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Камара Усман
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николаесен Расмус
|3
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Деягере Брехт
|3
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухляль Закария
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Осер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
6
Осер
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Тулуза
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
3
15
Осер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Тулуза
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
29%
2
15%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
19
19
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
21%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
1
5%
7
37%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
5
26%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
43%
3
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Забито
14
28
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
2
14%
8
29%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
4
29%
2
7%
76-90
Пропущено
42
33
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
6
14%
10
30%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
9
21%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0
Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2
Тулуза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2
Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1 Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Результаты матчей
Осер
Тулуза
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Осер
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
315
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 13
|47
|2.
|2:2 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 23
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 24
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 19
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 34
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 33
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|2:2 Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|15 - 18
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 0:5 Тулуза
Исход игры
Осер
30.3% (36)
Ничья
52.9% (63)
Тулуза
16.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (53)
1:0 Осер
13.4% (16)
2:1 Осер
13.4% (16)
1:2 Тулуза
9.2% (11)
0:1 Тулуза
4.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Осер
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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