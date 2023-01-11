Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

85' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Тулуза

83' Ох, красивый был бы гол! Эн Готье пробил с лета в перекладину!

83' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' М'Чангама Юссуф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Да Кошта Нуну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

75' Муса Диарра сделал результативную передачу.

75' Г О О О О Л - Абухляль Закария забивает с левой ноги!

75' Муса Диарра из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Каманси Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Эн Готье из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

70' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хорошую попытку сделал Ратао Рафаэл . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Силла Иссиага из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Сахи Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

63' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Онаиу Адо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ох, нехорошо это выглядит. Абухляль Закария получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Абухляль Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' М'Чангама Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

59' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Тулуза

58' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе . Удар в створ, но вратарь начеку

57' М'Чангама Юссуф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Деягере Брехт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Менса Гидеон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Жанвье Жульян нанес удар головой, но Максим Дупе спокойно отбил мяч.

52' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Перрен Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Равелсон Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Тулуза

49' Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

49' Менса Гидеон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сахи Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

46' Перрен Гаэтан из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.