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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Осер
0:5
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
4' Гол
Шаиби Фарес
0:2
33' Гол
Руо Антони
0:3
41' Пенальти
Ван ден Бомен Бранко
42' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
44' Желтая карточка
Силла Иссиага
55' Желтая карточка
Менса Гидеон
0:4
75' Гол
Абухляль Закария
88' Желтая карточка
Жубал Мендес
0:5
88' Гол
Даллинга Тийс
90'+3

Ход матча

4'
0:1
Шаиби Фарес
(Ван ден Бомен Бранко)
33'
0:2
Руо Антони
41'
0:3
Ван ден Бомен Бранко
42'
Ньянг М'Байе
 
44'
 
Силла Иссиага
46'
Перрен Гаэтан
Зедатка Аким
 
46'
М'Чангама Юссуф
Аблин Маттис
 
55'
Менса Гидеон
 
60'
 
Абухляль Закария
Деягере Брехт
67'
Да Кошта Нуну
Синайоко Лассин
 
67'
Эн Готье
Сахи Хамза
 
72'
 
Каманси Уоррен
Силла Иссиага
73'
 
Бирманчевич Велько
Ратао Рафаэл
75'
0:4
Абухляль Закария
(Диарра Мусса)
78'
Туре Сулейман
Менса Гидеон
 
79'
 
Скюття Наатан
Ван ден Бомен Бранко
79'
 
Даллинга Тийс
Онаиу Адо
88'
Жубал Мендес
 
88'
0:5
Даллинга Тийс
(Абухляль Закария)

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Осер 30.3% (36)
X 52.9% (63)
Тулуза 16.8% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Костиль
Бенуа
13
Зедатка
Аким
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
14
Менса
Гидеон
17
Синайоко
Лассин
97
Равелсон
Райан
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
11
Ньянг
М'Байе
19
Аблин
Маттис
30
Дюпе
Максим
12
Силла
Иссиага
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
23
Диарра
Мусса
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
21
Ратао
Рафаэл
7
Онаиу
Адо
28
Шаиби
Фарес
Осер
4-4-2
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Осер
Тулуза

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

37.5%
12.5%
50%
6 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Л2
1:2
Л2
6:0
Л2
3:1
Л2
3:1
КЛ
1:0
КЛ
3:3
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 3 (2) 0.17
Отре Матиас 2 (1) 0.11
Перрен Гаэтан 2 0.11
Да Кошта Нуну 2 0.11
Жубал Мендес 1 0.06
Сахи Хамза 1 0.06
Шарбонье Гаэтан 1 0.06
Жанвье Жульян 1 0.06
Эн Готье 1 0.06
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.22
Деягере Брехт 4 0.22
Ратао Рафаэл 4 0.22
Даллинга Тийс 4 0.22
Ван ден Бомен Бранко 3 (3) 0.17
Шаиби Фарес 3 0.17
Спирингс Стейн 2 0.11
Руо Антони 2 0.11
Хили Рис 1 0.06
Николаесен Расмус 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 2 2
Жанвье Жульян 3 1
Да Кошта Нуну 2 1
Жубал Мендес 3 0
Менса Гидеон 3 0
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Камара Усман 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Ван ден Бомен Бранко 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Деягере Брехт 3 0
Силла Иссиага 3 0
Деслер Миккел 1 1
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухляль Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Осер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Тулуза
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
6
Осер
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Тулуза
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

3
15
Осер
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Тулуза
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
29%
2
15%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

19
19
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
21%
3
16%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
26%
1
5%
31-45
1
5%
7
37%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
5
26%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
43%
3
20%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
17%
2
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Забито

14
28
6 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
3
11%
16-30
2
14%
8
29%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
4
29%
2
7%
76-90

Пропущено

42
33
20 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
8
19%
5
15%
1-15
5
12%
1
3%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
6
14%
10
30%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
9
21%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дюнкерк - Осер 2:2 Нант - Осер 1:0 Осер - Монако 2:3 Осер - Хайдук 1:0
Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0 Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2
Тулуза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2
Галатасарай - Тулуза 2:1 Башакшехир - Тулуза 2:2 Ренн - Тулуза 2:1 Тулуза - Монако 0:2 Ланс - Тулуза 3:0 Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2

Результаты матчей

Осер
Тулуза

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
5:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Осер
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Контроль мяча: Осер: 47%, Тулуза: 53%.
  • 93'
    Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 92'
    Скюття Наатан сделал ключевой пас для гола!
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Даллинга Тийс забивает с правой ноги!
  • 91'
    ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Тулуза!
  • Описание гола
    90'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 89'
    Контроль мяча: Осер: 47%, Тулуза: 53%.
  • Офсайд
    89'
    Даллинга Тийс из команды Тулуза в офсайде
  • 88'
    Абухляль Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 88'
    Тулуза начинает контратаку
  • 88'
    Абухляль Закария сделал результативную передачу.
  • 88'
    Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Осер пытается что-то создать.
    • 87'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 87'
      Да Кошта Нуну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 87'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Муса Диарра из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 86'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 86'
      Шанс! Жанвье Жульян из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 86'
      Да Кошта Нуну из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Осер: 45%, Тулуза: 55%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Осер 30.3% (36)
    X 52.9% (63)
    Тулуза 16.8% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осер 0:5 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 0:5 Тулуза

    Исход игры
    Осер
    30.3% (36)
    Ничья
    52.9% (63)
    Тулуза
    16.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.5% (53)
    1:0 Осер
    13.4% (16)
    2:1 Осер
    13.4% (16)
    1:2 Тулуза
    9.2% (11)
    0:1 Тулуза
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Осер
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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