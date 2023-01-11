Тур: 18. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Marc Bollengier
0'
54' Желтая карточкаТете
69' Желтая карточкаТраоре Шарль
76' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
85' Желтая карточкаКумбеди Саэль
90' Желтая карточкаКоршья Себастьен
90'+4
Ход матча
54'
69'
69'
76'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Мендес
Тьяго
24
Лепнан
Йоанн
11
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Мишель ДиасПолузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
44 Nathan Zeze
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
-
11 ТетеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Лион
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.18
0.7
Среднее время на гол
76
128
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.1
1.82
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.62
1.29
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.28
|Мохамед Мостафа
|4
|0.22
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.17
|Блас Людовик
|2 (1)
|0.11
|Гессан Эванн
|1
|0.06
|Сиссоко Мусса
|1
|0.06
|Коко Маркус
|1
|0.06
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|10 (3)
|0.56
|Тете
|6
|0.33
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.22
|Дембеле Мусса II
|2
|0.11
|Шерки Райан
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Какере Максанс
|1
|0.06
|Ауа Уссем
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|5
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Коршья Себастьен
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Траоре Шарль
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Кумбеди Саэль
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Результаты матчей
Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
5
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
2
16
Нант
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
6
21
Голы по времени матча
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
67%
2
13%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Забито
18
27
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
6
33%
5
19%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
13%
2
10%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0 Лорьян - Нант 2:1
Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1
Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2
Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1
Результаты матчей
Нант
Лион
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нант
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
45
27
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
414
711
216
315
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 13
|47
|2.
|2:2 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 23
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 24
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 19
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 34
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 33
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|2:2 Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|15 - 18
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Лион
Исход игры
Нант
3.2% (4)
Ничья
30.6% (38)
Лион
66.1% (82)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
1:2 Лион
44.4% (55)
1:1 Ничья
25% (31)
0:1 Лион
9.7% (12)
0:2 Лион
3.2% (4)
1:3 Лион
1.6% (2)
2:1 Нант
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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