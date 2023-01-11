Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Шерки Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Кумбеди Саэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

83' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Нант

77' Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали

76' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Кастелло Лукеба из команды Лион получает желтую после опасной игры.

74' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи

67' Johann Lepenant наказан за толчок Саймон Мозес

67' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

66' Johann Lepenant выиграл воздушное противоборство у Гессан Эванн

66' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Johann Lepenant создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Лион

64' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Блас Людовик наказан за толчок Johann Lepenant

61' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Лион

58' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Кумбеди Саэль из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Лион

57' Гессан Эванн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

54' Тете получает желтую карточку за нырок

53' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Тете нырнул в штрафной. Спорно!

51' Ляказетт Александр пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

50' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Матч возобновлен

48' Мерлин Квентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

46' Johann Lepenant наказан за толчок Сиссоко Мусса