  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Нант
0:0
Конец матча
Лион
0'
54' Желтая карточка
Тете
69' Желтая карточка
Траоре Шарль
76' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
85' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
90' Желтая карточка
Коршья Себастьен
90'+4

Ход матча

50'
Траоре Шарль
Мерлин Квентин
 
54'
 
Тете
68'
Коко Маркус
Гессан Эванн
 
68'
Ганаго Игнатиус
Мохамед Мостафа
 
69'
 
Толиссо Корентен
Лепнан Йоанн
69'
 
Шерки Райан
Тете
69'
Траоре Шарль
 
76'
 
Люкеба Кастелло
83'
Дусе Лоанн
Чиривелья Педро
 
83'
Коршья Себастьен
Саймон Мозес
 
85'
 
Кумбеди Саэль
85'
 
Рен-Аделед Жефф
Какере Максанс
90'
Коршья Себастьен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Нант 3.2% (4)
X 30.6% (38)
Лион 66.1% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
5
Чиривелья
Педро
17
Сиссоко
Мусса
7
Гессан
Эванн
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
23
Мендес
Тьяго
6
Какере
Максанс
24
Лепнан
Йоанн
11
Тете
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
Нант
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Нант
Лион

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.18
0.7

Среднее время на гол

76
128

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.1
1.82

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.62
1.29

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 5 (1) 0.28
Мохамед Мостафа 4 0.22
Ганаго Игнатиус 3 0.17
Блас Людовик 2 (1) 0.11
Гессан Эванн 1 0.06
Сиссоко Мусса 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Жиротто Андрей 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 10 (3) 0.56
Тете 6 0.33
Токо-Экамби Карл 4 0.22
Дембеле Мусса II 2 0.11
Шерки Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Какере Максанс 1 0.06
Ауа Уссем 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 5 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Жиротто Андрей 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Коршья Себастьен 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Саймон Мозес 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Траоре Шарль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 3 0
Тете 3 0
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Тальяфико Николас 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Шерки Райан 2 0
Кумбеди Саэль 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Нант
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
5
Нант
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

2
16
Нант
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

6
21

Голы по времени матча

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
1
17%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
67%
2
13%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Забито

18
27
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
1
6%
3
11%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
5
28%
5
19%
61-75
6
33%
5
19%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
3
13%
2
10%
1-15
6
25%
2
10%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
6
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0 Лорьян - Нант 2:1
Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0 Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1
Лион
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2
Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0 Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1

Результаты матчей

Нант
Лион

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нант
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
7
11
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Толиссо Корентен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ганаго Игнатиус
    • 88'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Мендес Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Кумбеди Саэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Сентонз Фабьен из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Траоре Шарль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Нант 3.2% (4)
    X 30.6% (38)
    Лион 66.1% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:0 Лион онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Лион

    Исход игры
    Нант
    3.2% (4)
    Ничья
    30.6% (38)
    Лион
    66.1% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    82.88% (92)
    Нет
    17.12% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    44.4% (55)
    1:1 Ничья
    25% (31)
    0:1 Лион
    9.7% (12)
    0:2 Лион
    3.2% (4)
    1:3 Лион
    1.6% (2)
    2:1 Нант
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     