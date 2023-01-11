Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

38' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Страсбург

37' Матч возобновлен

35' Фофана Секо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Сотока Флориан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Страсбург

32' Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали

31' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Дукуре Исмаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Люка Перрен получил желтую карточку от судьи

26' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Оооо... вот это был удар! Сотока Флориан должен был забить с этой позиции.

24' Сотока Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Г О О О О Л - Гамейро Кевин забивает ударом с правой ноги!

16' Ажорк Людовик пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

16' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Г О О О О Л - Прчич Саньин из команды Страсбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

14' Льенар Димитри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

13' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Клод-Морис Алексис забивает с левой ноги!

11' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Фофана Секо не смог попасть в створ ударом издали

2' Медина Факундо из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня высокая влажность.

1' Ланс начинает с центра поля