Тур: 18. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
5' Желтая карточкаОнана Жан
0:1
12' ГолКлод-Морис Алексис
1:1
14' ГолПрчич Саньин
2:1
16' ГолГамейро Кевин
27' Желтая карточкаПеррен Люка
2:2
33' ГолОпенда Лои
Ход матча
5'
12'
14'
1:1
16'
2:1
27'
33'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
0 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Прчич
Саньин
19
Диарра
Хабиб
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Mathieu Le Scornet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Ланс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.39
|Гамейро Кевин
|6
|0.33
|Мотиба Лебо
|2
|0.11
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Джику Александер
|1
|0.06
|Прчич Саньин
|1
|0.06
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.06
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.06
|Томассон Адриен
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|9
|0.5
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.33
|Саид Уэсли
|5
|0.28
|Фофана Секо
|3 (1)
|0.17
|Клод-Морис Алексис
|2
|0.11
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.06
|Франковски Пшемыслав
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Мачадо Дейвер
|1
|0.06
|Дансо Кевин
|1
|0.06
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.06
|Гради Жонатан
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Прчич Саньин
|1
|1
|Томассон Адриен
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|3
|1
|Гради Жонатан
|4
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Дансо Кевин
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Абдул-Самед Салис
|3
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ланс
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
1
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
6
22
Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Ланс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Пропущено
16
4
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
5
31%
1
25%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
2
22%
1
5%
1-15
2
22%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
22%
4
18%
46-60
2
22%
6
27%
61-75
1
11%
5
23%
76-90
Пропущено
17
6
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
3
18%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
18%
2
33%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
2
11%
2
7%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
4
22%
6
20%
61-75
4
22%
8
27%
76-90
Пропущено
33
10
20 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 8
5
15%
1
10%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
11
33%
3
30%
31-45
4
12%
1
10%
46-60
1
3%
2
20%
61-75
8
24%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1
Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2
Ланс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2
Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0
Результаты матчей
Страсбург
Ланс
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
512
89
116
512
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 13
|47
|2.
|2:2 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 23
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 24
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 19
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 34
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 33
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|2:2 Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|15 - 18
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Ланс
Исход игры
Страсбург
17.9% (22)
Ничья
15.4% (19)
Ланс
66.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
48.67% (55)
Меньше
51.33% (58)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:2 Ланс
33.3% (41)
0:1 Ланс
14.6% (18)
1:1 Ничья
12.2% (15)
0:2 Ланс
10.6% (13)
2:1 Страсбург
8.9% (11)
1:0 Страсбург
6.5% (8)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:3 Ланс
1.6% (2)
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