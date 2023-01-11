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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Страсбург
2:2
Конец матча
Ланс
0'
4' Желтая карточка
Онана Жан
0:1
11' Гол
Клод-Морис Алексис
1:1
13' Гол
Прчич Саньин
2:1
16' Гол
Гамейро Кевин
27' Желтая карточка
Перрен Люка
2:2
33' Гол
Опенда Лои
90'+4

Ход матча

4'
 
Онана Жан
11'
0:1
Клод-Морис Алексис
(Медина Факундо)
13'
Прчич Саньин
(Джику Александер)
1:1
16'
Гамейро Кевин
2:1
27'
Перрен Люка
 
33'
2:2
Опенда Лои
(Сотока Флориан)
73'
 
Да Коста Давид Перейра
Клод-Морис Алексис
73'
 
Пореба Лукаш
Онана Жан
73'
Диалло Хабиб
Гамейро Кевин
 
73'
Сиссоко Ибраима
Диарра Хабиб
 
78'
Ле Маршан Максим
Джику Александер
 
79'
 
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
80'
 
Ласкари Реми Лебо
Опенда Лои
84'
Аолу Жан-Эде
Прчич Саньин
 
84'
Мотиба Лебо
Ажорк Людовик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 123
Страсбург 17.9% (22)
X 15.4% (19)
Ланс 66.7% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александер
29
Дукуре
Исмаэль
11
Льенар
Димитри
14
Прчич
Саньин
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
6
Онана
Жан
8
Фофана
Секо
3
Мачадо
Дейвер
7
Сотока
Флориан
18
Клод-Морис
Алексис
11
Опенда
Лои
Страсбург
5-3-2
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Страсбург
Ланс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.39
Гамейро Кевин 6 0.33
Мотиба Лебо 2 0.11
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Джику Александер 1 0.06
Прчич Саньин 1 0.06
Дукуре Исмаэль 1 0.06
Ажорк Людовик 1 (1) 0.06
Томассон Адриен 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 9 0.5
Сотока Флориан 6 (1) 0.33
Саид Уэсли 5 0.28
Фофана Секо 3 (1) 0.17
Клод-Морис Алексис 2 0.11
Да Коста Давид Перейра 1 0.06
Франковски Пшемыслав 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Мачадо Дейвер 1 0.06
Дансо Кевин 1 0.06
Абдул-Самед Салис 1 0.06
Гради Жонатан 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Ньямси Жерзино 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александер 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Льенар Димитри 2 0
Делен Тома 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Дагба Колин 1 0
Перрен Люка 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 3 1
Гради Жонатан 4 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Дансо Кевин 3 0
Медина Факундо 3 0
Абдул-Самед Салис 3 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Кабо Джимми 2 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ланс
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

11
3
Страсбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

6
22
Страсбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Ланс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
17%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
28%
2
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
22%
1
5%
1-15
2
22%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
22%
4
18%
46-60
2
22%
6
27%
61-75
1
11%
5
23%
76-90

Пропущено

17
6
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 4
3
18%
1
17%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
1
17%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
18%
2
33%
76-90

Забито

20
32
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
3
15%
3
9%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
4
20%
6
19%
61-75
4
20%
8
25%
76-90

Пропущено

35
12
22 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 9
6
17%
2
17%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
12
34%
3
25%
31-45
4
11%
1
8%
46-60
1
3%
2
17%
61-75
8
23%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3 ПСЖ - Страсбург 2:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1
Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2 Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2
Ланс
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2
Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Тулуза 3:0 Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0

Результаты матчей

Страсбург
Ланс

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
9
9
1
17
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 18 15 2 1 48 - 13 47
2.
Ланс
 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 36 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 Заявка 18 10 4 4 35 - 25 34
6.
Лорьян
 Заявка 18 9 5 4 30 - 26 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 Заявка 18 6 6 6 22 - 20 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 Заявка 18 4 6 8 29 - 35 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 Заявка 18 5 2 11 28 - 37 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 2 14 16 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 Заявка 9 8 1 0 23 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
13.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Труа
 Заявка 9 1 6 2 10 - 13 9
16.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
3.
Монако
 Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
4.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
16.
Монпелье
 Заявка 9 2 1 6 16 - 22 7
17.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 6 - 19 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лорьян Моффи Теремас 11
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
ПСЖ Неймар 1 5
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Ланс играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Страсбург: 35%, Ланс: 65%.
  • 93'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 92'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Ласкари Реми Лебо наказан за толчок Дукуре Исмаэль
  • 91'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ле Маршан Максим из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Ньямси Жерзино из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    90'
    Люка Перрен наказан за толчок Айдара Массадио
  • 89'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 89'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Страсбург 17.9% (22)
    X 15.4% (19)
    Ланс 66.7% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Ланс

    Исход игры
    Страсбург
    17.9% (22)
    Ничья
    15.4% (19)
    Ланс
    66.7% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    33.3% (41)
    0:1 Ланс
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    12.2% (15)
    0:2 Ланс
    10.6% (13)
    2:1 Страсбург
    8.9% (11)
    1:0 Страсбург
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Ланс
    1.6% (2)
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