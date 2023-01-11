Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Зенели Арбер из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

41' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Аяччо

35' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Нури Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Муссити-Око Бевик получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Муссити-Око Бевик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Реймс

27' Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Муссити-Око Бевик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Баяла Сириль пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

26' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Аяччо

23' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Реймс

21' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Нури Рияд получил желтую карточку от судьи

16' Леруа Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

16' Юссуф Мохамед получил желтую карточку от судьи

15' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Судья свистит. Диалло Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной

13' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Де Смет Тибо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Майембо Фернан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Зенели Арбер пробил со штрафного прямо в стенку

9' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Реймс

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аяччо начинает с центра поля