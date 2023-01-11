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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Аяччо
0:1
Конец матча
Реймс
0'
0:1
3' Гол
Манетси Маршал
16' Желтая карточка
Юссуф Мохамед
19' Желтая карточка
Нури Рияд
50' Желтая карточка
Де Смет Тибо
70' Желтая карточка
Балогун Фоларин
70' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
81' Желтая карточка
Адлен Мартин
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Манетси Маршал
(Агбаду Эммануэль)
16'
Юссуф Мохамед
 
19'
Нури Рияд
 
46'
 
Каюсте Йенс
Флипс Алексис
50'
 
Де Смет Тибо
59'
 
Ван Берген Митчелл
Зенели Арбер
65'
Белайли Юсеф
Муссити-Око Бевик
 
70'
 
Балогун Фоларин
70'
Эль-Идрисси Мунем
 
77'
 
Сирхейс Кай
Балогун Фоларин
77'
 
Адлен Мартин
Манетси Маршал
77'
Ботье Жан
Эль-Идрисси Мунем
 
77'
Шаброль Флорьян
Маршетти Венсан
 
81'
 
Адлен Мартин
88'
 
Гитан Рафик
Ито Дзюня
88'
Видаль Клеман
Баяла Сириль
 
88'
Альфонс Микаэль
Мангани Тома
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Аяччо 16.7% (20)
X 49.2% (59)
Реймс 34.2% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
3
Диалло
Исмаэль
77
Майембо
Фернан
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
23
Мангани
Тома
14
Баяла
Сириль
7
Эль-Идрисси
Мунем
11
Муссити-Око
Бевик
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
25
Де
Смет
Тибо
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
39
Ито
Дзюня
70
Флипс
Алексис
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
Аяччо
4-4-2
Реймс
4-2-3-1

История личных встреч

Аяччо
Реймс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
3:0
Л2
1:0
Л1
2:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л2
3:0
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
1:3
Л2
0:0

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.43

Среднее время на гол

49
210

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.62
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
130

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 4 (4) 0.22
Эль-Идрисси Мунем 3 0.17
Амума Ромен 2 0.11
Нури Рияд 1 0.06
Мангани Тома 1 (1) 0.06
Авинель Седрик 1 0.06
Баяла Сириль 1 0.06
Муссити-Око Бевик 1 0.06
Маршетти Венсан 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 10 (3) 0.56
Ито Дзюня 4 0.22
Манетси Маршал 3 0.17
Флипс Алексис 2 0.11
Каюсте Йенс 1 0.06
Думбия Камори 1 (1) 0.06
Зенели Арбер 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 6 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Юссуф Мохамед 3 0
Нури Рияд 3 0
Коне Юссуф 3 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Альфонс Микаэль 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Каюсте Йенс 4 1
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Балогун Фоларин 3 0
Ито Дзюня 1 1
Флипс Алексис 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фас Ваут 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Де Смет Тибо 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Матусива Азор 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Аяччо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
7
Аяччо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

5
8
Аяччо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
71%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
5
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
3
21%
5
45%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
0
0%
4
18%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
6
43%
1
5%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
6
21%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
1
4%
6
27%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
7
25%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1
Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2
Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1

Результаты матчей

Аяччо
Реймс

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
5
13
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Реймс вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Аяччо: 47%, Реймс: 53%.
  • 93'
    Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Гитан Рафик из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Диалло Исмаэль
  • Фол, нарушение
    91'
    Клеман Видаль наказан за толчок Диуф Йеванн
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Аяччо 16.7% (20)
    X 49.2% (59)
    Реймс 34.2% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Аяччо 0:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 0:1 Реймс

    Исход игры
    Аяччо
    16.7% (20)
    Ничья
    49.2% (59)
    Реймс
    34.2% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.92% (21)
    Меньше
    81.08% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.5% (51)
    0:1 Реймс
    15% (18)
    1:2 Реймс
    10% (12)
    1:0 Аяччо
    9.2% (11)
    2:1 Аяччо
    5% (6)
    0:0 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Аяччо
    2.5% (3)
    1:3 Реймс
    2.5% (3)
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