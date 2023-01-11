Тур: 18. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Делажо Вилли
0'
0:1
3' ГолМанетси Маршал
16' Желтая карточкаЮссуф Мохамед
19' Желтая карточкаНури Рияд
50' Желтая карточкаДе Смет Тибо
70' Желтая карточкаБалогун Фоларин
70' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
81' Желтая карточкаАдлен Мартин
90'+4
Ход матча
3'
16'
19'
50'
70'
81'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мангани
Тома
14
Баяла
Сириль
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
39
Ито
Дзюня
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мангани ТомаПолузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ботье ЖанНападающий
-
24 Ruan3
-
33 Paolo Lebas
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
История личных встреч
Аяччо
Реймс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.43
Среднее время на гол
49
210
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.62
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
130
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|4 (4)
|0.22
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.17
|Амума Ромен
|2
|0.11
|Нури Рияд
|1
|0.06
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.06
|Авинель Седрик
|1
|0.06
|Баяла Сириль
|1
|0.06
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.06
|Маршетти Венсан
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|10 (3)
|0.56
|Ито Дзюня
|4
|0.22
|Манетси Маршал
|3
|0.17
|Флипс Алексис
|2
|0.11
|Каюсте Йенс
|1
|0.06
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.06
|Зенели Арбер
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Юссуф Мохамед
|3
|0
|Нури Рияд
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Каюсте Йенс
|4
|1
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Балогун Фоларин
|3
|0
|Ито Дзюня
|1
|1
|Флипс Алексис
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Де Смет Тибо
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
7
Аяччо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
5
8
Аяччо
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
71%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
5
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
3
21%
5
45%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
0
0%
4
18%
1-15
1
7%
6
27%
16-30
6
43%
1
5%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
2
14%
8
36%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
6
21%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
1
4%
6
27%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
5
18%
4
18%
61-75
7
25%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Юра Сюд - Аяччо 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Аяччо - Анже 1:0 Сент-Этьен - Аяччо 0:1
Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0 Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Реймс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лон-Плаж - Реймс 0:7 Лилль - Реймс 1:1 Реймс - Ренн 3:1 Реймс - Ланс 1:2
Реймс - Сошо 3:0 Монпелье - Реймс 1:1 Реймс - Нант 1:0 Брест - Реймс 0:0 Реймс - Осер 2:1 Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3 Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1
Результаты матчей
Аяччо
Реймс
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
35
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
135
315
513
117
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|15
|2
|1
|47 - 13
|47
|2.
|2:2 Заявка
|18
|12
|5
|1
|31 - 13
|41
|3.
|1:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 15
|39
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|5.
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 23
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 24
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 24
|31
|8.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 26
|25
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 21
|25
|10.
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 19
|24
|11.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 23
|24
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 33
|22
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|29 - 34
|18
|14.
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 24
|18
|15.
|0:2 Заявка
|18
|5
|2
|11
|27 - 33
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 27
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|18 - 33
|14
|18.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|16 - 40
|13
|19.
|2:2 Заявка
|18
|1
|9
|8
|22 - 33
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 38
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|3.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|4.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|9.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|16.
|0:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 17
|7
|19.
|2:2 Заявка
|10
|0
|6
|4
|11 - 18
|6
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|6.
|2:2 Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|0:2 Заявка
|9
|2
|1
|6
|15 - 18
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 19
|7
|17.
|2:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|18.
|0:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо 0:1 Реймс
Исход игры
Аяччо
16.7% (20)
Ничья
49.2% (59)
Реймс
34.2% (41)
Тотал 2.5
Больше
18.92% (21)
Меньше
81.08% (90)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.5% (51)
0:1 Реймс
15% (18)
1:2 Реймс
10% (12)
1:0 Аяччо
9.2% (11)
2:1 Аяччо
5% (6)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:0 Аяччо
2.5% (3)
1:3 Реймс
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!