Вторая жёлтая карточка в матче - Инносент становится её обладателем. В середине своей половины поля он нарушил правила против Марипана.

Головин выполнил подачу из глубины со штрафного, мяч прилетел на голову игрока "Лорьяна", но после этого удалось монегаскам подхватить подбор - правда, секунд через десять они остались-таки без мяча.

Скардовелли почти незаметно коснулся Катлайна и сфолил таким образом против него, пытаясь забрать у него мяч на фланге в центральной части поля.

Ле Фе покатил мяч в чужую штрафную, и Уттара к этой передаче не успевал, но возникла некая неразбериха у защитников "Монако", в результате чего они от греха подальше вынесли футбольную сферу в аут.

Ух ты, хорошо Головин сыграл в отборе у Ле Фе на левом фланге своей половины поля, и правила Александр не нарушил.

Вандерсон Скардовелли навешивает со своего правого фланга за лицевую линию, это невынужденная ошибка.

Головин в центре поля не стал вбрасывать аут и уступил это дело партнёру. На данном отрезке всё на поле тихо и спокойно.

А вот и первая жёлтая карточка, Кайо Энрике её схватывает. На левом фланге обороны он сыграл в ноги стремившегося внутрь штрафной Уттары.

Выигрывают в своей штрафной монегаски верх после подачи, а далее Нюбель уже ловит мяч окончательно.

Близится первый тайм к своему завершению, на табло нули. Вагона моментов не было, но зато нашлось место отменённому 11-метровому.

Кайо Энрике сейчас без фола действует на страже левого оборонительного фланга, выбивая мяч за боковую линию.

Сорвался мяч с ноги у подключившегося по правому краю Калюлю и полетел по высокой дуге за лицевую линию.

Очень недовольны футболисты хозяев решением арбитра. Они считают, что 11-метрового быть не должно. Однако судья терпеливо популярно всё им объясняет.

ВАР-проверка, главный судья слушает ассистентов. А Эмболо тем временем уже готовится бить с точки.

И отмена пенальти - офсайд, оказывается! Значит, не зря на самом деле спорили игроки "Лорьяна". Но "вне игры" было совсем минимальное у Вандерсона, выполнявшего подачу с правого фланга, после которой и случилась та самая ситуация, приведшая к отменённому впоследствии пенальти.

Посмотрим, как назначение и отмена 11-метрового "Монако" скажутся на обеих командах в психологическом плане.

Кайо Энрике на фланге в центральной трети поля роняет на газон Уттару... А трибуны, конечно, воодушевлены тем, что пенальти в ворота "Лорьяна" всё-таки пробит не был.

И футболисты хозяев тоже получили некий заряд оптимизма, они идут в атаку под одобрительные возгласы своих болельщиков.

У Головина сегодня мало пространства. Опять зажали сейчас Александра на правом фланге, и вместо доставки в штрафную он предпочёл отдать недалёкий пас назад своёму партнёру.

Уттара неудачно действовал метрах в десяти от своих ворот, уступив мяч Кайо Энрике, но ничего критичного в данном случае для "Лорьяна" не произошло.

Головин поборолся с Калюлю впереди на левом фланге возле углового флажка и всё-таки немножко сфолил.

Небольшой всплеск у "Лорьяна" вроде как закончился, и теперь позиционно атакует "Монако".

25' Пенальти в ворота "Лорьяна"! Калюлю плохо скинул мяч назад своему вратарю, и Манноне вынужден был фолить против ринувшегося во вратарскую Эмболо.

24' Кстати, Головин уже два раза навешивал с корнеров именно на головы своим партнёрам - другое дело, что им не удавалось забить в тех эпиходах.

23' Головин подал угловой с правого края, и Марипан из не самой удобной позиции со средней опасностью нанёс удар головой, и Манноне не позволил мячу проникнуть в сети его ворот.

22' Головин поводился с мячом на правом фланге, но Александр был прикрыт, поэтому не стал пытаться идти в дриблинг, простреливать или навешивать и вместо этого отыграл мяч ближнему партнёру.

21' Голов пока забито в этом матче не было, но интересные моменты уже происходили, так что следим за дальнейшим развитием событий.

20' В принципе, игровое преимущество "Монако" постепенно уменьшается, и "Лорьян" чаще стал подбираться к штрафной площади своего соперника.

19' После подачи гостями штрафного из глубины и последовавшей скидки Фофана отметился ударом со второго этажа, но отнюдь не самым сильным, и Манноне не оплошал с его нейтрализацией.

18' Инносент не такой уж и невинный - срубил он сейчас соперника на газон в середине поля.

17' А вот сейчас уже так не скажешь! Моффи вырвался на рандеву с Нюбелем, но, кажется, немного затянул с ударом, а когда всё-таки пробил, вратарь монегасков выручил свою команду.

16' Можно констатировать, что "Монако" в первую четверть часа игры был ближе к тому, чтобы открыть счёт, нежели его соперник.

15' Ух и дал сейчас могучего удара Мохамед Камара! В перекладину он попал издали, а отскок был за лицевую.

15' Диатта отдал короткий пас Вандерсону на правом фланге, однако навеса не последовала, ибо пути для него были перекрыты.

14' Александр Головин легко узнается на поле с дистанции благодаря своей шевелюре жёлтого цвета.

13' Головин подхватил мяч около чужой штрафной, но судья дал свисток, поскольку секундами ранее был фол в атаке

12' В центральном круге оказывается на газоне Мохамед Камара по вине толкнувшего его Моффи.

11' Вито Манноне забирает в руки бесхозный мяч - неудачным оказался заброс вперёд у монегасков по левому полуфлангу.

10' На сей раз Катлайн обрезался, когда делал поперечную передачу около центральной линии поля. Но быстрой ответной атаки у "Монако" не получилось, всё спокойно.



9' Катлайн приложился обводящим ударом примерно с линии штрафной прямо в руки Нюбеля.

8' Защитники "Лорьяна" держат мяч на своей половине и не спешат проводить свою первую серьёзную атаку.

7' Этот матч важен в плане турнирной таблицы, поскольку играющие команды идут на 5-м и 6-м местах.

6' Мохамед Камара мелко сфолил против Уттары возле штрафной площади соперника в попытке отбора.

5' "Монако" имеет игровое преимущество на старте встречи, тогда как "Лорьян" в атаке ещё никак себя не обозначил.

4' Головин подал с корнера к 11-метровой отметке, и падавший Марипан неплохо так пробил головой в сторону левого угла, но мяч спланировал всё-таки мимо створа.

3' Вандерсон прошёл по правому флангу, попытался навесить, и от Катлайна мяч ушёл на угловой.

2' Александр Головин, как мы видим, появился в стартовом составе монегасков.

1' "Монако" играет в светло-фиолетовой форме, тогда как у "Лорьяна" расцветка оранжево-чёрно-белая.