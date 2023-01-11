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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лорьян
0:0
Перерыв
Монако
0'
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Манноне Вито
37' Желтая карточка
Кайо Энрике
42' Желтая карточка
Инносент Бонке

Ход матча

25'
Манноне Вито
 
37'
 
Кайо Энрике
42'
Инносент Бонке
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 127
Лорьян 12.6% (16)
X 17.3% (22)
Монако 70.1% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Монако
4.72
4.10
4.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
24
Калюлю
Гедеон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
22
Катлайн
Йоанн
13
Моффи
Теремас
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
27
Диатта
Крепин
17
Головин
Александр
44
Бен
Сехир
Элиссе
36
Эмболо
Брель
Лорьян
4-2-3-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Монако

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.73

Среднее время на гол

81
123

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.89

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (1) 0.56
Уттара Данго 5 0.28
Ле Фе Энцо 3 0.17
Коне Ибраима 2 (1) 0.11
Буасгар Кентен 1 0.06
Диарра Стефан 1 0.06
Лорьенте Арман 1 0.06
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ле Бри Тео 1 0.06
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 7 0.39
Бен-Йеддер Виссам 7 (3) 0.39
Головин Александр 4 0.22
Фолланд Кевин 2 0.11
Марипан Гильермо 2 0.11
Бадьяшиль Бенуа 2 0.11
Бен Сехир Элиссе 2 0.11
Кайо Энрике 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Диатта Крепин 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Диоп Софьян 1 0.06
Фофана Юссуф 1 0.06
Скардовелли Вандерсон 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Камара Мохамед VII 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Инносент Бонке 3 0
Калюлю Гедеон 3 0
Абергель Лоран 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Фофана Юссуф 2 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Головин Александр 2 0
Эмболо Брель 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Сарр Маланг 2 0
Кайо Энрике 2 0
Диатта Крепин 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Агилар Рубен 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Монако
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
4
Лорьян
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Монако
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

13
12
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
3
27%
6
33%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
4
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
4
57%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Забито

26
35
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
6
23%
8
23%
31-45
7
27%
9
26%
46-60
1
4%
8
23%
61-75
4
15%
5
14%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
19%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
23%
4
19%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1
Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4
Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3

Результаты матчей

Лорьян
Монако

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
6
2
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
1.5
11
6
3
14
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. Счёт 0:0. Отдыхаем.
  • 45'
    Ух ты, хорошо Головин сыграл в отборе у Ле Фе на левом фланге своей половины поля, и правила Александр не нарушил.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • 45'
    Ле Фе покатил мяч в чужую штрафную, и Уттара к этой передаче не успевал, но возникла некая неразбериха у защитников "Монако", в результате чего они от греха подальше вынесли футбольную сферу в аут.
  • Фол, нарушение
    44'
    Скардовелли почти незаметно коснулся Катлайна и сфолил таким образом против него, пытаясь забрать у него мяч на фланге в центральной части поля.
  • 43'
    Головин выполнил подачу из глубины со штрафного, мяч прилетел на голову игрока "Лорьяна", но после этого удалось монегаскам подхватить подбор - правда, секунд через десять они остались-таки без мяча.
  • Желтая карточка
    42'
    Вторая жёлтая карточка в матче - Инносент становится её обладателем. В середине своей половины поля он нарушил правила против Марипана.
  • 41'
    Сорвался мяч с ноги у подключившегося по правому краю Калюлю и полетел по высокой дуге за лицевую линию.
  • 40'
    Кайо Энрике сейчас без фола действует на страже левого оборонительного фланга, выбивая мяч за боковую линию.
  • 39'
    Близится первый тайм к своему завершению, на табло нули. Вагона моментов не было, но зато нашлось место отменённому 11-метровому.
  • 38'
    Выигрывают в своей штрафной монегаски верх после подачи, а далее Нюбель уже ловит мяч окончательно.
  • Желтая карточка
    37'
    А вот и первая жёлтая карточка, Кайо Энрике её схватывает. На левом фланге обороны он сыграл в ноги стремившегося внутрь штрафной Уттары.
  • 37'
    Катлайн на левом краю поля отпасовал Ле Гоффу, чью подачу головой отбил защитник гостевой команды.
  • 36'
    Головин в центре поля не стал вбрасывать аут и уступил это дело партнёру. На данном отрезке всё на поле тихо и спокойно.
  • 35'
    Вандерсон Скардовелли навешивает со своего правого фланга за лицевую линию, это невынужденная ошибка.
  • Бонусы букмекеров
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    • 34'
      Небольшой всплеск у "Лорьяна" вроде как закончился, и теперь позиционно атакует "Монако".
    • Фол, нарушение
      33'
      Головин поборолся с Калюлю впереди на левом фланге возле углового флажка и всё-таки немножко сфолил.
    • 32'
      Уттара неудачно действовал метрах в десяти от своих ворот, уступив мяч Кайо Энрике, но ничего критичного в данном случае для "Лорьяна" не произошло.
    • 31'
      У Головина сегодня мало пространства. Опять зажали сейчас Александра на правом фланге, и вместо доставки в штрафную он предпочёл отдать недалёкий пас назад своёму партнёру. 
    • 30'
      И футболисты хозяев тоже получили некий заряд оптимизма, они идут в атаку под одобрительные возгласы своих болельщиков.
    • Фол, нарушение
      29'
      Кайо Энрике на фланге в центральной трети поля роняет на газон Уттару... А трибуны, конечно, воодушевлены тем, что пенальти в ворота "Лорьяна" всё-таки пробит не был.
    • 28'
      Посмотрим, как назначение и отмена 11-метрового "Монако" скажутся на обеих командах в психологическом плане.
    • Офсайд
      27'
      И отмена пенальти - офсайд, оказывается! Значит, не зря на самом деле спорили игроки "Лорьяна". Но "вне игры" было совсем минимальное у Вандерсона, выполнявшего подачу с правого фланга, после которой и случилась та самая ситуация, приведшая к отменённому впоследствии пенальти.
    • Видеоповтор
      26'
      ВАР-проверка, главный судья слушает ассистентов. А Эмболо тем временем уже готовится бить с точки.
    • 25'
      Очень недовольны футболисты хозяев решением арбитра. Они считают, что 11-метрового быть не должно. Однако судья терпеливо популярно всё им объясняет.
    • Пенальти!
      25'
      Пенальти в ворота "Лорьяна"! Калюлю плохо скинул мяч назад своему вратарю, и Манноне вынужден был фолить против ринувшегося во вратарскую Эмболо.
    • 24'
      Кстати, Головин уже два раза навешивал с корнеров именно на головы своим партнёрам - другое дело, что им не удавалось забить в тех эпиходах.
    • Угловой
      23'
      Головин подал угловой с правого края, и Марипан из не самой удобной позиции со средней опасностью нанёс удар головой, и Манноне не позволил мячу проникнуть в сети его ворот.
    • 22'
      Головин поводился с мячом на правом фланге, но Александр был прикрыт, поэтому не стал пытаться идти в дриблинг, простреливать или навешивать и вместо этого отыграл мяч ближнему партнёру. 
    • 21'
      Голов пока забито в этом матче не было, но интересные моменты уже происходили, так что следим за дальнейшим развитием событий.
    • 20'
      В принципе, игровое преимущество "Монако" постепенно уменьшается, и "Лорьян" чаще стал подбираться к штрафной площади своего соперника. 
    • 19'
      После подачи гостями штрафного из глубины и последовавшей скидки Фофана отметился ударом со второго этажа, но отнюдь не самым сильным, и Манноне не оплошал с его нейтрализацией.
    • Фол, нарушение
      18'
      Инносент не такой уж и невинный - срубил он сейчас соперника на газон в середине поля.
    • Опасный момент
      17'
      А вот сейчас уже так не скажешь! Моффи вырвался на рандеву с Нюбелем, но, кажется, немного затянул с ударом, а когда всё-таки пробил, вратарь монегасков выручил свою команду.
    • 16'
      Можно констатировать, что "Монако" в первую четверть часа игры был ближе к тому, чтобы открыть счёт, нежели его соперник.
    • Штанга
      15'
      Ух и дал сейчас могучего удара Мохамед Камара! В перекладину он попал издали, а отскок был за лицевую. 
    • 15'
      Диатта отдал короткий пас Вандерсону на правом фланге, однако навеса не последовала, ибо пути для него были перекрыты.
    • 14'
      Александр Головин легко узнается на поле с дистанции благодаря своей шевелюре жёлтого цвета.
    • Фол, нарушение
      13'
      Головин подхватил мяч около чужой штрафной, но судья дал свисток, поскольку секундами ранее был фол в атаке
    • Фол, нарушение
      12'
      В центральном круге оказывается на газоне Мохамед Камара по вине толкнувшего его Моффи.
    • 11'
      Вито Манноне забирает в руки бесхозный мяч - неудачным оказался заброс вперёд у монегасков по левому полуфлангу.
    • 10'
      На сей раз Катлайн обрезался, когда делал поперечную передачу около центральной линии поля. Но быстрой ответной атаки у "Монако" не получилось, всё спокойно.
       
    • 9'
      Катлайн приложился обводящим ударом примерно с линии штрафной прямо в руки Нюбеля.
    • 8'
      Защитники "Лорьяна" держат мяч на своей половине и не спешат проводить свою первую серьёзную атаку.
    • 7'
      Этот матч важен в плане турнирной таблицы, поскольку играющие команды идут на 5-м и 6-м местах.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мохамед Камара мелко сфолил против Уттары возле штрафной площади соперника в попытке отбора.
    • 5'
      "Монако" имеет игровое преимущество на старте встречи, тогда как "Лорьян" в атаке ещё никак себя не обозначил. 
    • Опасный момент
      4'
      Головин подал с корнера к 11-метровой отметке, и падавший Марипан неплохо так пробил головой в сторону левого угла, но мяч спланировал всё-таки мимо створа.
    • Угловой
      3'
      Вандерсон прошёл по правому флангу, попытался навесить, и от Катлайна мяч ушёл на угловой.
    • 2'
      Александр Головин, как мы видим, появился в стартовом составе монегасков.
    • 1'
      "Монако" играет в светло-фиолетовой форме, тогда как у "Лорьяна" расцветка оранжево-чёрно-белая.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Монако

    Исход игры
    Лорьян
    12.6% (16)
    Ничья
    17.3% (22)
    Монако
    70.1% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    45.7% (58)
    1:1 Ничья
    14.2% (18)
    0:1 Монако
    10.2% (13)
    2:1 Лорьян
    8.7% (11)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Монако
    2.4% (3)
    2:3 Монако
    1.6% (2)
    1:3 Монако
    1.6% (2)
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    Лорьян
    Монако
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