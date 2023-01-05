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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лорьян
 
Позже
Монако
Прогнозы 38
Лорьян 13.2% (5)
X 21.1% (8)
Монако 65.8% (25)
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Лорьян
Ничья
Монако
3.92
4.00
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лорьян
Монако

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
2:5
КЛ
1:0
Л1
4:0
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
0.73

Среднее время на гол

81
123

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.89

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (1) 0.59
Уттара Данго 5 0.29
Ле Фе Энцо 3 0.18
Коне Ибраима 2 (1) 0.12
Буасгар Кентен 1 0.06
Диарра Стефан 1 0.06
Лорьенте Арман 1 0.06
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ле Бри Тео 1 0.06
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 7 0.41
Бен-Йеддер Виссам 7 (3) 0.41
Головин Александр 4 0.24
Фолланд Кевин 2 0.12
Марипан Гильермо 2 0.12
Бадьяшиль Бенуа 2 0.12
Бен Сехир Элиссе 2 0.12
Кайо Энрике 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Диатта Крепин 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Диоп Софьян 1 0.06
Фофана Юссуф 1 0.06
Скардовелли Вандерсон 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Камара Мохамед VII 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Инносент Бонке 3 0
Калюлю Гедеон 3 0
Абергель Лоран 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Фофана Юссуф 2 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Головин Александр 2 0
Эмболо Брель 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Сарр Маланг 2 0
Кайо Энрике 2 0
Диатта Крепин 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Агилар Рубен 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Бен Сехир Элиссе 1 0

Результаты матчей

Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Монако
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
4
Лорьян
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Монако
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

13
12
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
3
27%
6
33%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
4
22%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
4
57%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
36%
76-90

Забито

26
35
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
6
23%
8
23%
31-45
7
27%
9
26%
46-60
1
4%
8
23%
61-75
4
15%
5
14%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
19%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
23%
4
19%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1
Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4
Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3

Результаты матчей

Лорьян
Монако

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
6
2
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
1.5
11
6
3
14
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 17 11 3 3 34 - 15 36
4.
Ренн
 Заявка 17 10 4 3 34 - 18 34
5.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
6.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
7.
Лилль
 Заявка 17 9 3 5 30 - 24 30
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 19 21
11.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 20 - 23 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 Заявка 17 4 6 7 29 - 33 18
14.
Монпелье
 Заявка 17 5 2 10 27 - 31 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 17 1 8 8 20 - 31 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
3.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Реймс
 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2023, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Лорьян 13.2% (5)
    X 21.1% (8)
    Монако 65.8% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Монако
    3.92
    4.00
    3.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Лорьян - Монако

    Исход игры
    Лорьян
    13.2% (5)
    Ничья
    21.1% (8)
    Монако
    65.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    47.4% (18)
    2:1 Лорьян
    13.2% (5)
    0:1 Монако
    13.2% (5)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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    Лорьян
    Монако
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