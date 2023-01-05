Тур: 18. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Брисар Жером
История личных встреч
Лорьян
Монако
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
0.73
Среднее время на гол
81
123
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.89
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (1)
|0.59
|Уттара Данго
|5
|0.29
|Ле Фе Энцо
|3
|0.18
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.12
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|Диарра Стефан
|1
|0.06
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Катлайн Йоанн
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|1
|0.06
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|7
|0.41
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (3)
|0.41
|Головин Александр
|4
|0.24
|Фолланд Кевин
|2
|0.12
|Марипан Гильермо
|2
|0.12
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.12
|Бен Сехир Элиссе
|2
|0.12
|Кайо Энрике
|1
|0.06
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Диатта Крепин
|1
|0.06
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.06
|Фофана Юссуф
|1
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Инносент Бонке
|3
|0
|Калюлю Гедеон
|3
|0
|Абергель Лоран
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Фофана Юссуф
|2
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Головин Александр
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Диатта Крепин
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Бен Сехир Элиссе
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Монако
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
4
Лорьян
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Монако
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
13
12
Лорьян
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Монако
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
3
27%
6
33%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
4
57%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
20%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
36%
76-90
Забито
26
35
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
4
15%
3
9%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
6
23%
8
23%
31-45
7
27%
9
26%
46-60
1
4%
8
23%
61-75
4
15%
5
14%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
5
19%
1
5%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
6
23%
4
19%
61-75
7
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шатеньере - Лорьян 0:6 Анже - Лорьян 1:2 Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1
Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - Родез 2:2 Монако - Брест 1:0 Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4
Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3
Результаты матчей
Лорьян
Монако
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
54
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
107
116
314
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 15
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 24
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 33
|18
|14.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|20 - 31
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогнозы на матч Лорьян - Монако
Исход игры
Лорьян
13.2% (5)
Ничья
21.1% (8)
Монако
65.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
1:2 Монако
47.4% (18)
2:1 Лорьян
13.2% (5)
0:1 Монако
13.2% (5)
1:1 Ничья
13.2% (5)
2:2 Ничья
5.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!