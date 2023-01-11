Взял инициативу на сея Экитике, сместился в штрафную с правого фланга, обыграв попутно двоих защитников, но пробил точно в руки вратарю.

С правого фланга вновь подавал Мукиэеле в штрафную на Месси, но тому пробить головой в борьбе с защитником не удалось.

Накрутил соперника на фланге Эну, сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч полетел далеко на трибуну.

С угла поля навесил Месси в центр штрафной, но вышел из ворот Бернардони и спокойно забрал его в свои руки.

Ушел от соперника по флангу на скорости Капель и прострелил в центр низом, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

Прорвался по левой бровке вновь Думбия и навесил в центр штрафной, но здесь Доннарумма на выходе перехватил этот пас.

Ничего не компенсировал судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!

39' Со штрафного на силу низом пробивал в ближний угол Месси, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

38' Перед чужой штрафной получил по ногам Месси в подкате от Менди. Опасный стандарт исполнять будут парижане.

37' На скорости убежал в атаку по флангу Неймар, сместился в центр и отдал поперек на Месси, но этот пас не прошел, хорошо в отборе отыграл Бамба.

36' Прорывался по правому флангу Мукиэле и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

35' Вырезал с фланга в центр штрафной Перейра на ход Месси, но того грамотно корпусом от мяча смог оттеснить Думбия.

34' Хороший пас вырезал Неймар в штрафную, куда ворвался Месси и с разворота пробил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке спас свою команду Бернардони.

33' С левого фланга отдавал пас Неймар в штрафную на Экитике, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Блажича.