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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
ПСЖ
1:0
Перерыв
Анже
0'
1:0
5' Гол
Экитике Уго

Ход матча

5'
Экитике Уго
(Мукиэле Норди)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 169
ПСЖ 98.2% (166)
X 1.2% (2)
Анже 0.6% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Анже
8.10
7.40
56.99
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
26
Мукиэле
Норди
4
Рамос
Серхио
5
Маркиньос
Маркос
14
Бернат
Хуан
8
Фабиан
Руис
15
Данилу
Перейра
17
Витинья
II
30
Месси
Лионель
44
Экитике
Уго
10
Неймар
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
5
Блажич
Миха
22
Унтонджи
Седрик
3
Думбия
Сулейман
6
Бенталеб
Набиль
2
Менди
Батиста
10
Абделли
Химад
23
Эну
Адриен
15
Капель
Пьеррик
19
Сима
Абдалла
ПСЖ
3-4-2-1
Анже
4-4-2

История личных встреч

ПСЖ
Анже

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
К
5:0
Л1
0:1
Л1
6:1
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:5
К
0:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
0:0
К
1:3

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

3.63
2.13

Среднее время на гол

24
42

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.25
0.63

Среднее время на гол

360
144

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.72
Неймар 11 (2) 0.61
Месси Лионель 7 0.39
Экитике Уго 3 0.17
Хакими Ашраф 3 0.17
Солер Карлос 2 0.11
Маркиньос Маркос 2 0.11
Саншеш Ренату 2 0.11
Мендеш Нуну 1 0.06
Бернат Хуан 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Мукиэле Норди 0 0
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.17
Эну Адриен 3 0.17
Салама Амин 3 0.17
Бенталеб Набиль 2 0.11
Блажич Миха 2 0.11
Дьони Лои 2 0.11
Сима Абдалла 1 0.06
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 7 0
Неймар 4 1
Рамос Серхио 3 1
Хакими Ашраф 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Витинья II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Капель Пьеррик 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Унтонджи Седрик 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Анже
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
6
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Анже
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
17

Волевые поражения

24
2
ПСЖ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Анже
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

25
8

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
10%
1
14%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
6
29%
2
29%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
5
20%
3
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
7
28%
3
25%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
60%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

46
19
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
7
15%
4
21%
1-15
7
15%
1
5%
16-30
6
13%
3
16%
31-45
8
17%
2
11%
46-60
5
11%
4
21%
61-75
13
28%
5
26%
76-90

Пропущено

13
34
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 14
7 Не пропускали 15
2
15%
6
18%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
1
8%
9
26%
31-45
6
46%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
15%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1
ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1
Анже
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1
Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3

Результаты матчей

ПСЖ
Анже

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
5
2.5
3
5
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
3
1.5
2
6
5
4
2.5
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
11
6
1.5
5
12
8
9
2.5
5
12
3.5
4
13
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 18 15 2 1 47 - 13 47
2.
Ланс
 2:2 Заявка 18 12 5 1 31 - 13 41
3.
Марсель
 1:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 15 39
4.
Ренн
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
5.
Монако
 0:0 Заявка 18 10 4 4 33 - 23 34
6.
Лорьян
 0:0 Заявка 18 9 5 4 28 - 24 32
7.
Лилль
 Заявка 18 9 4 5 30 - 24 31
8.
Клермон
 Заявка 18 7 4 7 22 - 26 25
9.
Лион
 Заявка 18 7 4 7 27 - 21 25
10.
Ницца
 2:0 Заявка 18 6 6 6 18 - 19 24
11.
Реймс
 Заявка 18 5 9 4 21 - 23 24
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 4 8 28 - 33 22
13.
Труа
 0:1 Заявка 18 4 6 8 29 - 34 18
14.
Нант
 Заявка 18 3 9 6 18 - 24 18
15.
Монпелье
 0:2 Заявка 18 5 2 11 27 - 33 17
16.
Аяччо
 Заявка 18 4 3 11 15 - 27 15
17.
Брест
 Заявка 18 3 5 10 18 - 33 14
18.
Осер
 Заявка 18 3 4 11 16 - 40 13
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 18 1 9 8 22 - 33 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 2 14 16 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:2 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
3.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
4.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Нант
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
9.
Монако
 0:0 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
10.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Клермон
 Заявка 9 4 1 4 10 - 16 13
12.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
13.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
15.
Осер
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
16.
Труа
 0:1 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
17.
Аяччо
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
18.
Брест
 Заявка 9 1 4 4 7 - 17 7
19.
Страсбург
 2:2 Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
20.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 1:0 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Марсель
 1:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Монако
 0:0 Заявка 9 6 2 1 17 - 8 20
4.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
5.
Лилль
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
6.
Ланс
 2:2 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 2:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Реймс
 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
10.
Ренн
 Заявка 9 2 4 3 12 - 13 10
11.
Труа
 0:1 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Лион
 Заявка 9 2 2 5 11 - 14 8
13.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14.
Монпелье
 0:2 Заявка 9 2 1 6 15 - 18 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 9 2 1 6 13 - 19 7
17.
Страсбург
 2:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
18.
Анже
 0:1 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не компенсировал судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
  • 45'
    Прорвался по левой бровке вновь Думбия и навесил в центр штрафной, но здесь Доннарумма на выходе перехватил этот пас.
  • 44'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Капель и прострелил в центр низом, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 43'
    С угла поля навесил Месси в центр штрафной, но вышел из ворот Бернардони и спокойно забрал его в свои руки.
  • 42'
    Накрутил соперника на фланге Эну, сместился в центр и пробил в дальний угол, но мяч полетел далеко на трибуну.
  • 41'
    С правого фланга вновь подавал Мукиэеле в штрафную на Месси, но тому пробить головой в борьбе с защитником не удалось.
  • 40'
    Взял инициативу на сея Экитике, сместился в штрафную с правого фланга, обыграв попутно двоих защитников, но пробил точно в руки вратарю.
  • 39'
    Со штрафного на силу низом пробивал в ближний угол Месси, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 38'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Месси в подкате от Менди. Опасный стандарт исполнять будут парижане.
  • 37'
    На скорости убежал в атаку по флангу Неймар, сместился в центр и отдал поперек на Месси, но этот пас не прошел, хорошо в отборе отыграл Бамба.
  • 36'
    Прорывался по правому флангу Мукиэле и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 35'
    Вырезал с  фланга в центр штрафной Перейра на ход Месси, но того грамотно корпусом от мяча смог оттеснить Думбия.
  • Опасный момент
    34'
    Хороший пас вырезал Неймар в штрафную, куда ворвался Месси и с разворота пробил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке спас свою команду Бернардони.
  • 33'
    С левого фланга отдавал пас Неймар в штрафную на Экитике, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Блажича.
  • 32'
    Дальний заброс исполнял с центра поля Перейра на ход Месси, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Бенталебу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Со штрафного покатил Неймар низом под удар Маркиньосу, но в последний момент сферу перехватил Эну.
    • Фол, нарушение
      30'
      Прорывался на чужую половину поля по центру Руис, но в подкате по ногам от Менди получил. Очередной стандарт исполнят парижане.
    • 29'
      Догнал мяч у лицевой линии Экитике и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Неймара.
    • 28'
      Со штрафного подавал Месси на линию вратарской, где пытался пробить головой Маркиньос, но Бернардони на выходе вынес мяч кулаком подальше от ворот.
    • Фол, нарушение
      27'
      Прорывался по флангу Мукиэле, но получил по голове локтем в борьбе против Думбия. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Угловой
      26'
      С левого фланга прострелил низом поперек Месси на ход Неймару, но в подкате вынес сферу на угловой Унтонджи.
    • Опасный момент
      25'
      Со штрафного навесил Месси на дальнюю штангу, где удалось Рамосу пробить головой, но в падении Бернардони смог отбить сферу в сторону.
    • 24'
      На чужой половине поля грамотно подставился Неймар и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 23'
      На фланге в грубом подкате Капель получил по ногам от Мукиэле. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Анже".
    • 22'
      Перехватили инициативу в последние минуты гости, контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
    • 21'
      Пауза в матче. После столкновения с соперником получил повреждение Неймар. Потребуется ему помощь медиков. 
    • 20'
      Перехватил мяч в центре поля Капель и тут же забросил вперед на Сима, но тот не смог оторваться от Перейры на скорости.
    • 19'
      С правого фланга Менди прострелил в центр штрафной на Капеля, но тот проиграл борьбу за мяч Маркиньосу.
    • 18'
      Прорвался по центру к штрафной соперника Месси и покатил поперек на Неймара, но тот не смог обработать сферу и подарил ее защитнику.
    • 17'
      Диагональ исполнял Бенталеб на правый фланг, куда забегал Абделли, но его опередил Бертран и вынес мяч головой в аут.
    • 16'
      Нашел Менди дальним пасом в штрафной соперника Сима, но тот в попытке обыграть защитника выпустил мяч за пределы поля.
    • 15'
      С правого фланга низом отдавал Мукиэле в штрафную на ход Экитике, но того опередил Думбия и вынес мяч в аут.
    • 14'
      Катают мяч долго на чужой половине поля игроки "ПСЖ", но уже давно опасных момент у ворот не удавалось создать.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Неймар после заброса от Месси, но оттеснил бразильца от мяча в силовой борьбе Унтонджи.
    • 12'
      Тонко отдавал пас Капель в штрафную соперника на Сима, но тому не хватило скорости, чтобы догнать сферу в пределах поля.
    • 11'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Экитике и сбросил пяткой под удар Месси, но этот пас смог перехватить Блажич.
    • 10'
      Диагональным пасом Блажич запускал на чужую половину поля Сима, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Перейре.
    • 9'
      Тонким пасом Месси искал в штрафной соперника Витинью, но в последний момент мяч в подкате перехватил Бамба.
    • Фол, нарушение
      8'
      На фланге получил по ногам Мукиэле в борьбе против Думбия. Штрафной удар в пользу парижан назначил арбитр.
    • 7'
      Вырезал в штрафную соперника Абделли на ход Сима, но вышел из ворот Доннарумма и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Уго Экитики! Удалось быстрый гол провести парижанам. Отличным пасом Месси запустил по правой бровке Мукиэле, который в касание прострелил на линию вратарской. Здесь в касание Экитике пробил точно в дальний нижний угол ворот соперника.
    • 5'
      Проникающий пас исполнял Витинья в штрафную на Неймара, но тому пробить по воротам помешал в подкате Блажич.
    • 4'
      Диагональ исполнял Маркиньос на правый фланг, куда забегал Мукиэле, но проиграл силовую борьбу за мяч он Думбия.
    • 3'
      С левого фланга Бернат отдавал пас в центр на ход Месси, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Анже"!
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда ПСЖ играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Доннарумма Джанлуиджи из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Анже: 29%.
    • 44'
      Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 43'
      Мукиэле Норди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Анже контролирует мяч.
    • 42'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Месси Лионель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 41'
      Абделли Химад из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 41'
      Эну Адриен из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Менди Батиста ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Анже: 29%.
    • 40'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Месси Лионель из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Мукиэле Норди выиграл воздушное противоборство у Эну Адриен.
    • 38'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 38'
      Бамба Абдулайе успешно блокирует удар.
    • 38'
      Месси Лионель пробил со штрафного прямо в стенку
    • 37'
      Контроль мяча: ПСЖ: 71%, Анже: 29%.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Месси Лионель
    • 36'
      Витинья II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Мукиэле Норди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 35'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Мукиэле Норди из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Рамос Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Анже начинает контратаку
    • 34'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      33'
      Месси Лионель из команды ПСЖ в офсайде
    • 33'
      Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Эну Адриен выиграл воздушное противоборство у Маркиньос Маркос.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Экитике Уго из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
    • 32'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 30'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСЖ: 74%, Анже: 26%.
    • Фол, нарушение
      28'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Месси Лионель.
    • 27'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      26'
      Думбия Сулейман задерживает мяч рукой
    • 25'
      Контроль мяча: ПСЖ: 72%, Анже: 28%.
    • Угловой
      25'
      Неймар из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 25'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 24'
      Бернат Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Анже начинает контратаку
    • 24'
      Бернардони Поль делает важнейший сейв!
    • 24'
      Рамос Серхио нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
    • 24'
      Месси Лионель из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      23'
      Менди Батиста наказан за толчок Неймар
    • Фол, нарушение
      22'
      Судья сигнализирует, что Абделли Химад из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
    • 22'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Анже контролирует мяч.
    • 21'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 20'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: ПСЖ: 77%, Анже: 23%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Рамос Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Витинья II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Анже контролирует мяч.
    • 18'
      Анже пытается что-то создать.
    • 17'
      Анже контролирует мяч.
    • 17'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 17'
      Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Бернат Хуан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Анже пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 15'
      Контроль мяча: ПСЖ: 80%, Анже: 20%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 15'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 14'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 10'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
    • 10'
      Контроль мяча: ПСЖ: 85%, Анже: 15%.
    • 10'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Бернат Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 6'
      Месси Лионель сделал ключевой пас для гола!
    • 5'
      Мукиэле Норди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Экитике Уго забивает с правой ноги!
    • 5'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: ПСЖ: 90%, Анже: 10%.
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПСЖ 1:0 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Анже

    Исход игры
    ПСЖ
    98.2% (166)
    Ничья
    1.2% (2)
    Анже
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    11.3% (13)
    Нет
    88.7% (102)
    Популярный счёт
    3:0 ПСЖ
    29% (49)
    2:0 ПСЖ
    23.1% (39)
    4:0 ПСЖ
    5.3% (9)
    3:1 ПСЖ
    3.6% (6)
    5:0 ПСЖ
    2.4% (4)
    2:1 ПСЖ
    2.4% (4)
    4:1 ПСЖ
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