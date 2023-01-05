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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
ПСЖ
 
Позже
Анже
Прогнозы 44
ПСЖ 97.7% (43)
X 2.3% (1)
Анже 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Анже

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
0:3
Л1
2:1
К
5:0
Л1
0:1
Л1
6:1
Л1
4:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:5
К
0:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
0:0
К
1:3

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

3.63
2.13

Среднее время на гол

24
42

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.25
0.63

Среднее время на гол

360
144

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 13 (2) 0.76
Неймар 11 (2) 0.65
Месси Лионель 7 0.41
Хакими Ашраф 3 0.18
Экитике Уго 2 0.12
Солер Карлос 2 0.12
Маркиньос Маркос 2 0.12
Саншеш Ренату 2 0.12
Мендеш Нуну 1 0.06
Бернат Хуан 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.18
Эну Адриен 3 0.18
Салама Амин 3 0.18
Бенталеб Набиль 2 0.12
Блажич Миха 2 0.12
Дьони Лои 2 0.12
Сима Абдалла 1 0.06
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 7 0
Неймар 4 1
Рамос Серхио 3 1
Хакими Ашраф 4 0
Кимпембе Преснел 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Витинья II 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Капель Пьеррик 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Унтонджи Седрик 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Анже
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
6
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Анже
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
17

Волевые поражения

24
2
ПСЖ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Анже
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

25
8

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
10%
1
14%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
6
29%
2
29%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

25
12
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
5
20%
3
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
7
28%
3
25%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
60%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

46
19
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
7
15%
4
21%
1-15
7
15%
1
5%
16-30
6
13%
3
16%
31-45
8
17%
2
11%
46-60
5
11%
4
21%
61-75
13
28%
5
26%
76-90

Пропущено

13
34
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 14
7 Не пропускали 15
2
15%
6
18%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
1
8%
9
26%
31-45
6
46%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
15%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1
ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1
Анже
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1
Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3

Результаты матчей

ПСЖ
Анже

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
3
5
2.5
3
5
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
3
1.5
2
6
5
4
2.5
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
11
6
1.5
5
12
8
9
2.5
5
12
3.5
4
13
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 14 2 1 46 - 13 44
2.
Ланс
 Заявка 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Марсель
 Заявка 17 11 3 3 34 - 15 36
4.
Ренн
 Заявка 17 10 4 3 34 - 18 34
5.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
6.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
7.
Лилль
 Заявка 17 9 3 5 30 - 24 30
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 17 5 6 6 16 - 19 21
11.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 20 - 23 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Труа
 Заявка 17 4 6 7 29 - 33 18
14.
Монпелье
 Заявка 17 5 2 10 27 - 31 17
15.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
16.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 17 1 8 8 20 - 31 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 9 9 0 0 21 - 7 27
2.
Ренн
 Заявка 9 8 0 1 23 - 7 24
3.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 16 - 16 17
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
10.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 9 3 1 5 12 - 15 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 9 0 5 4 9 - 16 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 5 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Реймс
 Заявка 9 1 6 2 10 - 12 9
11.
Труа
 Заявка 9 3 0 6 19 - 22 9
12.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
15.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лилль Дэвид Джонатан 10 (4)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 7
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 января 2023, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    ПСЖ 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Анже 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Анже
    10.00
    9.90
    18.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Анже онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Анже

    Исход игры
    ПСЖ
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    7.89% (3)
    Нет
    92.11% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    43.2% (19)
    3:0 ПСЖ
    25% (11)
    4:0 ПСЖ
    9.1% (4)
    3:1 ПСЖ
    4.5% (2)
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