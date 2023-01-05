Тур: 18. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Ваттеллье Эрик
История личных встреч
ПСЖ
Анже
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
86.7%
13.3%
13 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
3.63
2.13
Среднее время на гол
24
42
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.25
0.63
Среднее время на гол
360
144
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|0.76
|Неймар
|11 (2)
|0.65
|Месси Лионель
|7
|0.41
|Хакими Ашраф
|3
|0.18
|Экитике Уго
|2
|0.12
|Солер Карлос
|2
|0.12
|Маркиньос Маркос
|2
|0.12
|Саншеш Ренату
|2
|0.12
|Мендеш Нуну
|1
|0.06
|Бернат Хуан
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|3 (2)
|0.18
|Эну Адриен
|3
|0.18
|Салама Амин
|3
|0.18
|Бенталеб Набиль
|2
|0.12
|Блажич Миха
|2
|0.12
|Дьони Лои
|2
|0.12
|Сима Абдалла
|1
|0.06
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|7
|0
|Неймар
|4
|1
|Рамос Серхио
|3
|1
|Хакими Ашраф
|4
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Витинья II
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Капель Пьеррик
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Унтонджи Седрик
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Анже
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
6
ПСЖ
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Анже
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
17
Волевые поражения
24
2
ПСЖ
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Анже
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
10
17
Волевые поражения
25
8
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
2
10%
1
14%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
2
29%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
1
14%
61-75
6
29%
2
29%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
3
38%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
25
12
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
5
20%
3
25%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
7
28%
3
25%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
1
20%
3
17%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
60%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
46
19
20 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
7
15%
4
21%
1-15
7
15%
1
5%
16-30
6
13%
3
16%
31-45
8
17%
2
11%
46-60
5
11%
4
21%
61-75
13
28%
5
26%
76-90
Пропущено
13
34
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 14
7 Не пропускали 15
2
15%
6
18%
1-15
2
15%
2
6%
16-30
1
8%
9
26%
31-45
6
46%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
15%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Шатору - ПСЖ 1:3 Ланс - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Страсбург 2:1 ПСЖ - Кевийи Руан 3:1
ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2 Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1
Анже
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1
Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3
Результаты матчей
ПСЖ
Анже
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
35
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
63
26
54
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
116
512
89
512
413
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|46 - 13
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 15
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 24
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 23
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 33
|18
|14.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|27 - 31
|17
|15.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|16.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|20 - 31
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|21 - 7
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 7
|24
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|19 - 22
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|10 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
Прогнозы на матч ПСЖ - Анже
Исход игры
ПСЖ
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
7.89% (3)
Нет
92.11% (35)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
43.2% (19)
3:0 ПСЖ
25% (11)
4:0 ПСЖ
9.1% (4)
3:1 ПСЖ
4.5% (2)
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