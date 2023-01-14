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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Брайтон
0:0
Перерыв
Ливерпуль
0'
18' Желтая карточка
Данк Льюис
18' Желтая карточка
Матип Жоэль
30' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
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Алиссон Бекер

Ход матча

18'
Данк Льюис
 
18'
 
Матип Жоэль
30'
 
Хендерсон Джордан
41'
 
Алиссон Бекер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 134
Брайтон 8.2% (11)
X 9% (12)
Ливерпуль 82.8% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Ливерпуль
2.85
3.70
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
13
Гросс
Паскаль
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
10
Макаллистер
Алексис
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
5
Конате
Ибраима
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
Брайтон
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
2.33

Среднее время на гол

35
38

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.39
Гросс Паскаль 6 0.33
Макаллистер Алексис 5 (3) 0.28
Митома Каору 3 0.17
Марч Соломон 2 0.11
Лаллана Адам 2 0.11
Фергюсон Эван 2 0.11
Кайседо Мойсес 1 0.06
Уэлбек Данни 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Мвепу Энок 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 0.39
Фирмино Роберто 7 0.39
Нуньес Дарвин 5 0.28
Диас Луис 3 0.17
Ван Дейк Виргил 2 0.11
Карвалью Фабиу 2 0.11
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.06
Байчетич Стефан 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 5 0
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Марч Соломон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Данк Льюис 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 0 1
Хендерсон Джордан 1 0
Матип Жоэль 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
7
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

18
18
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Ливерпуль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

21
25

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
19%
4
21%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

31
31
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
7
23%
6
19%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
2
6%
7
23%
31-45
7
23%
3
10%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Пропущено

26
25
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
5
19%
5
20%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
7
28%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
1
4%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3

Результаты матчей

Брайтон
Ливерпуль

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
9
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
9
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
4
4
4
5
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
9
8
6
11
2.5
4
13
3
14
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 18 8 4 6 32 - 25 28
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Лестер
 0:0 Заявка 19 5 3 11 26 - 31 18
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 4 6 9 13 - 34 18
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 4 6 9 15 - 24 18
16.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 24 16
18.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
19.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 19 3 6 10 11 - 27 15
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 19 3 3 13 15 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
10.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 12 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 10 12
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
19.
Лестер
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 12 6
16.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 10 2 0 8 6 - 18 6
18.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Марч на скорости врывается в штрафную с правого края, дожидается поддержки Фергюсона и катит на того, но удар Эвана в касание не стал проблемой для Алиссона.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Даррен Инглэнд к основному времени первого тайма.
  • 44'
    "Ливерпулю" необходим перерыв по такой игре, отрезками финалиста Лиги Чемпионов откровенно возят по газону.
  • Видеоповтор
    42'
    Впрочем, после подсказки ВАР Даррен Инглэнд свое решение отменяет, в момент передачи из глубины у Марча был зафиксирован офсайд!
  • Офсайд
    41'
    Пенальти в ворота "Ливерпуля"! Марч вываливается на рандеву с Алиссоном, обыгрывает его и оказывается сбит, арбитр указывает на "точку"!
  • Офсайд
    40'
    Новая атака "Брайтона" завершается отмашкой бокового арбитра - Эступиньян в момент передачи от Митомы оказался в положении "вне игры".
  • 39'
    Очередной момент с участием реактивного Митомы, в этот раз японец ворвался в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, куда немного не успел Марч.
  • 37'
    Митома на левом краю штрафной накручивает соперника и простреливает в центр, мяч рикошетом от защитника идет в створ и достается Алиссону.
  • 35'
    До перерыва остается не так много времени, по-прежнему во всех статистических компонентах преимущество на стороне "Брайтона".
  • 33'
    Митома врывается в штрафную гостей ближе к левому краю и оказывается на газоне в единоборстве с Матипом - свисток судьи молчит.
  • Травма, повреждение
    31'
    Самому же Кайседо требуется помощь врачей по итогам единоборства с капитаном "Ливерпуля", врачи "Брайтона" на газоне.
  • Желтая карточка
    30'
    Хендерсон получает предупреждение за жесткий фол против Кайседо в центре поля.
  • Опасный момент
    29'
    Митома после проникающего паса партнера убежал от Трента, вышел на рандеву с Алиссоном под углом, однако пробил низом мимо дальнего угла!
  • 27'
    Еще один момент у ворот хозяев, Санчес грудью парировал мяч после прострела Салаха, затем завалил его на газон, а Гакпо простреливал на пустые ворота на Чемберлена, которому помешали пробить акцентированно.
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    • 26'
      Салах после заброса из глубины врывается в штрафную с правого края и пробивает с нерабочей правой ноги - мяч проходит вдалеке от ворот.
    • 25'
      Сохраняется у нас общее преимущество "Брайтона", но в последние минуты "Ливерпуль" постепенно инициативу перехватывает.
    • 23'
      Вот и первая попытка "Ливерпуля" сегодня - Гакпо получил мяч от Салаха на линии штрафной, но пробил в одного из защитников.
    • Угловой
      22'
      Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева поля, Марч закрутил мяч во вратарскую, но борьба наверху осталась за игроками "Ливерпуля".
    • Травма, повреждение
      20'
      Медицинская пауза возникает на "Фалмере", Алиссону нужна помощь врачей после контакта с одним из соперников при вводе мяча в игру.
    • 19'
      С подачей со штрафного от "Брайтона" гости справились, с подбора неплохо приложился по мячу Макаллистер, но на пути игрового снаряда возник защитник.
    • Желтая карточка
      18'
      И тут же равенство по карточкам восстановлено, за фол против Митомы на фланге наказан Матип.
    • Желтая карточка
      18'
      Данк получает желтую карточку за фол против Гакпо, который пытался разогнать атаку "Ливерпуля" по центру.
    • 17'
      Стартовая треть тайма явно осталась за "Брайтоном", только сейчас "Ливерпуль" пытается вернуть себе мяч и проявить себя в игре первым номером.
    • Угловой
      15'
      А вот эта подача Гросса во вратарскую получилась не самой интересной, Матип довольно спокойно вынес мяч головой.
    • 14'
      Гросс со штрафного попытался направить мяч в створ ворот, Робертсон выбил его на угловой. "Стандартов" у ворот гостей очень много.
    • Фол, нарушение
      13'
      Митома на левом фланге на скорости уходит от опеки Трента, ближе к лицевой линии англичанин останавливает японца с нарушением.
    • 12'
      Снова Митома и Марч становится двигателями атаки "Брайтона", правда, пас последнего на Гросса получился не самым расчётливым, Паскаль уткнулся в Робертсона.
    • 11'
      Марч вновь врывается в штрафную с правого края и пытается пробить низом в дальний угол, но в этот раз на пути мяча всплывает нога Робертсона.
    • 10'
      Гакпо после передачи Трента с правого фланга не смог оббежать защитника в штрафной, мяч достался Санчесу. В ответной атаке хозяева не лучшим образом распорядились численным преимуществом, снова в обороне спас Трент.
    • Угловой
      9'
      После навеса Гросса с углового Макаллистер головой подрезал мяч в створ ворот, но Алиссон игровой снаряд поймал.
    • Опасный момент
      8'
      Марч получает мяч на правом краю штрафной и с левой направляет его на дальнюю штангу - Трент на всякий случай играет в подкате, отправляя снаряд на угловой!
    • 7'
      Есть преимущество на первых минутах у хозяев поля, явно не тушуется команда Роберто Де Дзерби на фоне более титулованного соперника.
    • 6'
      "Брайтон" в этом году успел провести два матча, и оба выиграл уверенно - 4:1 на выезде с "Эвертоном" в АПЛ и 5:1 в гостях с "Мидлсбро" в Кубке Англии. А вот "Ливерпуль" проиграл в чемпионате "Брентфорду" и сыграл вничью в Кубке с "Вулверхэмптоном", нарвавшись на переигровку.
    • Угловой
      5'
      Угловой хозяева разыграли, после чего последовал заброс Макаллистера в чужую штрафную - Хендерсон выбивает мяч из штрафной.
    • 4'
      Гросс со штрафного остро подает на дальний угол вратарской, где Фабиньо опережает соперника и организует первый в матче угловой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Лаллана зарабатывает перспективный штрафной в борьбе с Робертсоном в нескольких метрах от правого угла штрафной площади.
    • 2'
      Напомним, что команды являются соседями по турнирной таблице - "Ливерпуль" идет седьмым, опережая "Брайтон" на одну позицию и одно набранное очко. От топ-4 "красных" отделяет 7 баллов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    8.2% (11)
    Ничья
    9% (12)
    Ливерпуль
    82.8% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.07% (89)
    Меньше
    23.93% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (91)
    Нет
    22.22% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    43.3% (58)
    1:3 Ливерпуль
    11.2% (15)
    0:2 Ливерпуль
    9.7% (13)
    0:1 Ливерпуль
    5.2% (7)
    2:1 Брайтон
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    2:3 Ливерпуль
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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