Новая атака "Брайтона" завершается отмашкой бокового арбитра - Эступиньян в момент передачи от Митомы оказался в положении "вне игры".

Пенальти в ворота "Ливерпуля"! Марч вываливается на рандеву с Алиссоном, обыгрывает его и оказывается сбит, арбитр указывает на "точку"!

Впрочем, после подсказки ВАР Даррен Инглэнд свое решение отменяет, в момент передачи из глубины у Марча был зафиксирован офсайд!

"Ливерпулю" необходим перерыв по такой игре, отрезками финалиста Лиги Чемпионов откровенно возят по газону.

Марч на скорости врывается в штрафную с правого края, дожидается поддержки Фергюсона и катит на того, но удар Эвана в касание не стал проблемой для Алиссона.

Еще один момент у ворот хозяев, Санчес грудью парировал мяч после прострела Салаха, затем завалил его на газон, а Гакпо простреливал на пустые ворота на Чемберлена, которому помешали пробить акцентированно.

Митома после проникающего паса партнера убежал от Трента, вышел на рандеву с Алиссоном под углом, однако пробил низом мимо дальнего угла!

Хендерсон получает предупреждение за жесткий фол против Кайседо в центре поля.

Самому же Кайседо требуется помощь врачей по итогам единоборства с капитаном "Ливерпуля", врачи "Брайтона" на газоне.

Митома врывается в штрафную гостей ближе к левому краю и оказывается на газоне в единоборстве с Матипом - свисток судьи молчит.

До перерыва остается не так много времени, по-прежнему во всех статистических компонентах преимущество на стороне "Брайтона".

Митома на левом краю штрафной накручивает соперника и простреливает в центр, мяч рикошетом от защитника идет в створ и достается Алиссону.

Очередной момент с участием реактивного Митомы, в этот раз японец ворвался в штрафную с левого края и прострелил на дальнюю штангу, куда немного не успел Марч.

А вот эта подача Гросса во вратарскую получилась не самой интересной, Матип довольно спокойно вынес мяч головой.

Стартовая треть тайма явно осталась за "Брайтоном", только сейчас "Ливерпуль" пытается вернуть себе мяч и проявить себя в игре первым номером.

Данк получает желтую карточку за фол против Гакпо, который пытался разогнать атаку "Ливерпуля" по центру.

И тут же равенство по карточкам восстановлено, за фол против Митомы на фланге наказан Матип.

С подачей со штрафного от "Брайтона" гости справились, с подбора неплохо приложился по мячу Макаллистер, но на пути игрового снаряда возник защитник.

Медицинская пауза возникает на "Фалмере", Алиссону нужна помощь врачей после контакта с одним из соперников при вводе мяча в игру.

Угловой на правом фланге атаки заработали хозяева поля, Марч закрутил мяч во вратарскую, но борьба наверху осталась за игроками "Ливерпуля".

Вот и первая попытка "Ливерпуля" сегодня - Гакпо получил мяч от Салаха на линии штрафной, но пробил в одного из защитников.

Сохраняется у нас общее преимущество "Брайтона", но в последние минуты "Ливерпуль" постепенно инициативу перехватывает.

Салах после заброса из глубины врывается в штрафную с правого края и пробивает с нерабочей правой ноги - мяч проходит вдалеке от ворот.

14' Гросс со штрафного попытался направить мяч в створ ворот, Робертсон выбил его на угловой. "Стандартов" у ворот гостей очень много.

13' Митома на левом фланге на скорости уходит от опеки Трента, ближе к лицевой линии англичанин останавливает японца с нарушением.

12' Снова Митома и Марч становится двигателями атаки "Брайтона", правда, пас последнего на Гросса получился не самым расчётливым, Паскаль уткнулся в Робертсона.

11' Марч вновь врывается в штрафную с правого края и пытается пробить низом в дальний угол, но в этот раз на пути мяча всплывает нога Робертсона.

10' Гакпо после передачи Трента с правого фланга не смог оббежать защитника в штрафной, мяч достался Санчесу. В ответной атаке хозяева не лучшим образом распорядились численным преимуществом, снова в обороне спас Трент.

9' После навеса Гросса с углового Макаллистер головой подрезал мяч в створ ворот, но Алиссон игровой снаряд поймал.

8' Марч получает мяч на правом краю штрафной и с левой направляет его на дальнюю штангу - Трент на всякий случай играет в подкате, отправляя снаряд на угловой!

7' Есть преимущество на первых минутах у хозяев поля, явно не тушуется команда Роберто Де Дзерби на фоне более титулованного соперника.

6' "Брайтон" в этом году успел провести два матча, и оба выиграл уверенно - 4:1 на выезде с "Эвертоном" в АПЛ и 5:1 в гостях с "Мидлсбро" в Кубке Англии. А вот "Ливерпуль" проиграл в чемпионате "Брентфорду" и сыграл вничью в Кубке с "Вулверхэмптоном", нарвавшись на переигровку.

5' Угловой хозяева разыграли, после чего последовал заброс Макаллистера в чужую штрафную - Хендерсон выбивает мяч из штрафной.

4' Гросс со штрафного остро подает на дальний угол вратарской, где Фабиньо опережает соперника и организует первый в матче угловой.

3' Лаллана зарабатывает перспективный штрафной в борьбе с Робертсоном в нескольких метрах от правого угла штрафной площади.

2' Напомним, что команды являются соседями по турнирной таблице - "Ливерпуль" идет седьмым, опережая "Брайтон" на одну позицию и одно набранное очко. От топ-4 "красных" отделяет 7 баллов.