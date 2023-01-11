Тур: 20. Стадион: Фалмер. Главный судья: Инглэнд Даррен
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Брайтон
Ливерпуль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.14
Среднее время на гол
135
78
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
2.33
Среднее время на гол
35
38
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
53
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.41
|Гросс Паскаль
|6
|0.35
|Макаллистер Алексис
|5 (3)
|0.29
|Митома Каору
|3
|0.18
|Марч Соломон
|2
|0.12
|Лаллана Адам
|2
|0.12
|Фергюсон Эван
|2
|0.12
|Кайседо Мойсес
|1
|0.06
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7
|0.41
|Фирмино Роберто
|7
|0.41
|Нуньес Дарвин
|5
|0.29
|Диас Луис
|3
|0.18
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.12
|Карвалью Фабиу
|2
|0.12
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.06
|Эллиотт Харви
|1
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.06
|Байчетич Стефан
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
7
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
18
18
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Ливерпуль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
21
25
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
19%
4
21%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
31
31
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
7
23%
6
19%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
2
6%
7
23%
31-45
7
23%
3
10%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Пропущено
26
25
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
5
19%
5
20%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
7
28%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
1
4%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3
Результаты матчей
Брайтон
Ливерпуль
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
9
1 раз 11%
Точный счет
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
9
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
54
26
36
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
44
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
98
98
611
413
314
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|30 - 27
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон - Ливерпуль
Исход игры
Брайтон
10.7% (6)
Ничья
5.4% (3)
Ливерпуль
83.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
81.13% (43)
Меньше
18.87% (10)
Обе команды забьют
Да
81.13% (43)
Нет
18.87% (10)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
50% (28)
0:2 Ливерпуль
10.7% (6)
1:3 Ливерпуль
10.7% (6)
2:1 Брайтон
8.9% (5)
2:2 Ничья
3.6% (2)
0:1 Ливерпуль
3.6% (2)
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