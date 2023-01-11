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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Брайтон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 56
Брайтон 10.7% (6)
X 5.4% (3)
Ливерпуль 83.9% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Ливерпуль
3.31
3.85
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Ливерпуль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:5
К
6:1
КC
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
2.33

Среднее время на гол

35
38

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.41
Гросс Паскаль 6 0.35
Макаллистер Алексис 5 (3) 0.29
Митома Каору 3 0.18
Марч Соломон 2 0.12
Лаллана Адам 2 0.12
Фергюсон Эван 2 0.12
Кайседо Мойсес 1 0.06
Уэлбек Данни 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Мвепу Энок 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 0.41
Фирмино Роберто 7 0.41
Нуньес Дарвин 5 0.29
Диас Луис 3 0.18
Ван Дейк Виргил 2 0.12
Карвалью Фабиу 2 0.12
Александер-Арнольд Трент 1 0.06
Эллиотт Харви 1 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.06
Байчетич Стефан 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 5 0
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Марч Соломон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Юрген Клопп 0 1
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Ливерпуль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
7
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ливерпуль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

18
18
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Ливерпуль
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

21
25

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
30%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
40%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
31%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
4
19%
4
21%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
7
33%
1
5%
46-60
3
14%
3
16%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
31%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

31
31
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
7
23%
6
19%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
2
6%
7
23%
31-45
7
23%
3
10%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
5
16%
7
23%
76-90

Пропущено

26
25
16 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
5
19%
5
20%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
7
28%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
4
15%
3
12%
61-75
1
4%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3
Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3

Результаты матчей

Брайтон
Ливерпуль

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
9
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
9
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
3
1.5
4
4
4
5
2.5
1
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
9
8
6
11
2.5
4
13
3
14
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 30 - 27 29
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 18 часов 39 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Брайтон 10.7% (6)
    X 5.4% (3)
    Ливерпуль 83.9% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Ливерпуль
    3.31
    3.85
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Ливерпуль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон - Ливерпуль

    Исход игры
    Брайтон
    10.7% (6)
    Ничья
    5.4% (3)
    Ливерпуль
    83.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.13% (43)
    Меньше
    18.87% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    81.13% (43)
    Нет
    18.87% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    50% (28)
    0:2 Ливерпуль
    10.7% (6)
    1:3 Ливерпуль
    10.7% (6)
    2:1 Брайтон
    8.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    0:1 Ливерпуль
    3.6% (2)
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