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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 44'
Манчестер Сити
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 192
Манчестер Юнайтед 27.1% (52)
X 18.8% (36)
Манчестер Сити 54.2% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
4.39
4.00
4.05
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
23
Шоу
Люк
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
17
Фред
Сантос
8
Фернандеш
Бруну
14
Эриксен
Кристиан
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

41 матч

46.3%
9.8%
43.9%
19 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.7%
29.3%
39%
13 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.38
1.35

Среднее время на гол

65
66

Всего голов

31
35

Голов в среднем за матч

1.55
1.67

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

60
62

Голов в среднем за матч

1.46
1.51

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

61
59

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 7 0.39
Марсьяль Антони 3 (1) 0.17
Антони 3 0.17
Фернандеш Бруну 2 0.11
Каземиро Карлос 2 0.11
Санчо Джедон 2 0.11
Фред Сантос 2 0.11
Эриксен Кристиан 1 0.06
Шоу Люк 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Роналду Криштиану 1 0.06
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 21 (3) 1.17
Фоден Фил 7 0.39
Де Брёйне Кевин 3 0.17
Альварес Хулиан 3 0.17
Силва Бернарду 2 0.11
Гюндоган Илкай 2 0.11
Марез Рияд 2 0.11
Канселу Жоау 2 0.11
Родри Эрнандес 1 0.06
Грилиш Джек 1 0.06
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Каземиро Карлос 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Фред Сантос 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Холанн Эрлинг 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
4
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Манчестер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
30
Манчестер Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

8
34

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

11
31
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
2
18%
3
10%
1-15
1
9%
6
19%
16-30
1
9%
9
29%
29%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
45%
3
10%
76-90

Пропущено

17
10
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Забито

25
45
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
8%
5
11%
1-15
5
20%
7
16%
16-30
3
12%
11
24%
31-45
5
20%
7
16%
46-60
3
12%
12
27%
61-75
7
28%
3
7%
76-90

Пропущено

22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
2
9%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
2
3
5
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
11
6
4
13
2.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 18 12 4 2 45 - 16 40
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 18 11 3 4 27 - 20 36
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 6 2 1 15 - 4 20
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
10.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Антони на всякий случай отправился разминаться, но Рэшфорд пока в игру возвращается, серьезной травмы Маркус, видимо, избежал.
  • Травма, повреждение
    41'
    Есть проблемы со здоровьем у Рэшфорда, в объятия врачей попадает один из лучших игроков "МЮ" последних недель.
  • 40'
    Всё ближе на "Олд Траффорд" перерыв, пока мы видим, что контратакующая модель от Тен Хага работает чуть лучше.
  • 38'
    Ответная атака "Сити" завершается подачей Де Брёйне в чужую штрафную - Де Хеа на выходе уверенно ловит мяч.
  • Опасный момент
    37'
    Рэшфорд после передачи Эриксена убежал от Родри, на скорости ворвался в штрафную, однако Эдерсон своевременно бросился в ноги Маркусу и не позволил тому пробить себя!
  • 36'
    Маласиа вернулся в игру и полезно сыграл при подаче Фодена с левого фланга, грудью скинув мяч точно в руки Де Хеа.
  • 35'
    Фоден боролся за мяч в чужой штрафной после заброса от Де Брёйне, но Уан-Биссака свободы сопернику не дал, мяч отскочил точно в руки Де Хеа.
  • 34'
    В продолжение атаки Каземиро исполнил заброс на дальнюю штангу, где Марсьяль боролся с соперниками, мяч по дуге пришел в руки Эдерсону.
  • Опасный момент
    33'
    Вот момент у хозяев! Рэшфорд после передачи из глубины опередил вышедшего за пределы штрафной Эдерсона, ворвался в штрафную и пробил низом, но Аканджи спас свою команду!
  • Травма, повреждение
    32'
    Медицинская пауза возникает в нашем матче, Маласиа оказался на газоне и без помощи врачей подняться не может.
  • 30'
    Полчаса сыграли в манчестерском дерби, пока команды сподобились на один удар с каждой стороны, который не достиг цели.
  • 28'
    Заброс из глубины поля в исполнении Аке получается безадресным, Де Хеа читает эпизод и забирает мяч у границы штрафной площади.
  • 27'
    Де Брёйне исполняет проникающий пас на правый край штрафной, Марез укрощает мяч и с левой пытается прострелить во вратарскую, но попадает в ногу соперника.
  • 26'
    Рэшфорд от центральной линии исполнил диагональ к чужой штрафной, но отскок от газона получился слишком высоким для Фернандеша, который даже ударом скорпиона мяч не укротил.
  • Офсайд
    25'
    Теперь уже "горожане" начинают коллекционировать офсайды, снова Фоден оказался впереди всех в момент диагональной передачи низом от Де Брёйне.
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    • 23'
      После заброса Силвы в штрафную мяч от защитника отскакивает к Холанну, который пытается пробить с левой, но Каземиро успевает заблокировать попытку норвежца.
    • Офсайд
      22'
      Канселу забрасывает мяч по флангу в направлении незаметного ранее Фодена, однако Фил оказался в положении "вне игры".
    • Угловой
      20'
      Первый угловой в сегодняшнем матче заработали "горожане", однако с подачей Мареза к линии вратарской успешно справился Каземиро.
    • Офсайд
      19'
      У хозяев случился очередной офсайд, Марсьяль опять оказался за линией защитников в момент передачи из глубины.
    • 18'
      Родри получил мяч в центральной зоне от Канселу, бить по воротам не стал, а передача на правый край в зону Уокера получилась неудачной.
    • 16'
      Сейчас Де Брёйне оказался на правом фланге атаки, но при плотной опеке Маласии не сумел заработать даже углового.
    • 15'
      Варан исполнил диагональ на ход Марсьялю, француз ворвался в штрафную с левого края и прострелил в направлении Рэшфорда, которому не позволил пробить Канселу.
    • 14'
      Через Де Брёйне атака "Сити" всё-таки продвинулась в финальную треть, бельгиец с левого фланга исполнил безадресный прострел в штрафную.
    • 13'
      Очень долго гости владеют мячом в районе центрального круга, никакого продвижения вперед у "Манчестер Сити" не наблюдается.
    • 11'
      40 на 60 процентов - такое пока соотношение по владению мячом, но первый интересный момент создали всё-таки "красные дьяволы".
    • 10'
      Бруну Фернандеш врывается в штрафную гостей с правого края после передачи Эриксена и пробивает низом в дальний угол - рядом со штангой.
    • Офсайд
      9'
      Маласиа получил мяч на левом краю штрафной после прерванного паса от Марсьяля, но при этом у левого защитника "МЮ" случился офсайд.
    • 8'
      Напомним, что в первом круге "Сити" выиграл дерби со счётом 6:3. причем уже к перерыву подопечные Гвардиолы вели 4:0. Холанн и Фоден тогда забили по 3 мяча.
    • Офсайд
      7'
      Вертикально пытаются хозяева выйти из обороны, однако Марсьяль в момент заброса из глубины оказался в положении "вне игры".
    • 6'
      Бернарду Силва подключил по левому флангу Канселу, тот накрутил защитника и исполнил подачу на дальний край штрафной, однако Маласиа обстановку разрядил.
    • 5'
      Уокер включился в атаку по правому флангу, протащил мяч метров 50, однако пас в центр исполнил крайне неточный. Хорошо еще, что контратака "Юнайтед" была остановлена максимально быстро.
    • 4'
      Ожидаемо первые минуты проходят с контролем мяча в исполнении "Манчестер Сити", но пока без эффективного продвижения вперед.
    • 3'
      Напомним, что "Юнайтед" имеет текущую серию из восьми побед кряду во всех турнирах, продолжая выступление в обоих кубковых английских турнирах. А вот "Сити" на неделе выбыл из Кубка Лиги, уступив на выезде "Саутгемптону" 0:2.
    • Фол, нарушение
      2'
      Канселу ускорился по левому флангу, сместился в центр в районе центральной линии, где был остановлен Эриксеном не по правилам.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    27.1% (52)
    Ничья
    18.8% (36)
    Манчестер Сити
    54.2% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.97% (92)
    Меньше
    22.03% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    92.37% (109)
    Нет
    7.63% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    28.1% (54)
    1:1 Ничья
    8.9% (17)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    6.8% (13)
    2:2 Ничья
    4.7% (9)
    2:3 Манчестер Сити
    3.6% (7)
    1:3 Манчестер Сити
    3.1% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    2.1% (4)
    0:2 Манчестер Сити
    1% (2)
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