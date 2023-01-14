Фоден боролся за мяч в чужой штрафной после заброса от Де Брёйне, но Уан-Биссака свободы сопернику не дал, мяч отскочил точно в руки Де Хеа.

Маласиа вернулся в игру и полезно сыграл при подаче Фодена с левого фланга, грудью скинув мяч точно в руки Де Хеа.

Рэшфорд после передачи Эриксена убежал от Родри, на скорости ворвался в штрафную, однако Эдерсон своевременно бросился в ноги Маркусу и не позволил тому пробить себя!

Всё ближе на "Олд Траффорд" перерыв, пока мы видим, что контратакующая модель от Тен Хага работает чуть лучше.

Есть проблемы со здоровьем у Рэшфорда, в объятия врачей попадает один из лучших игроков "МЮ" последних недель.

Антони на всякий случай отправился разминаться, но Рэшфорд пока в игру возвращается, серьезной травмы Маркус, видимо, избежал.

Теперь уже "горожане" начинают коллекционировать офсайды, снова Фоден оказался впереди всех в момент диагональной передачи низом от Де Брёйне.

Рэшфорд от центральной линии исполнил диагональ к чужой штрафной, но отскок от газона получился слишком высоким для Фернандеша, который даже ударом скорпиона мяч не укротил.

Де Брёйне исполняет проникающий пас на правый край штрафной, Марез укрощает мяч и с левой пытается прострелить во вратарскую, но попадает в ногу соперника.

Заброс из глубины поля в исполнении Аке получается безадресным, Де Хеа читает эпизод и забирает мяч у границы штрафной площади.

Полчаса сыграли в манчестерском дерби, пока команды сподобились на один удар с каждой стороны, который не достиг цели.

Медицинская пауза возникает в нашем матче, Маласиа оказался на газоне и без помощи врачей подняться не может.

Вот момент у хозяев! Рэшфорд после передачи из глубины опередил вышедшего за пределы штрафной Эдерсона, ворвался в штрафную и пробил низом, но Аканджи спас свою команду!

В продолжение атаки Каземиро исполнил заброс на дальнюю штангу, где Марсьяль боролся с соперниками, мяч по дуге пришел в руки Эдерсону.

40 на 60 процентов - такое пока соотношение по владению мячом, но первый интересный момент создали всё-таки "красные дьяволы".

Очень долго гости владеют мячом в районе центрального круга, никакого продвижения вперед у "Манчестер Сити" не наблюдается.

Через Де Брёйне атака "Сити" всё-таки продвинулась в финальную треть, бельгиец с левого фланга исполнил безадресный прострел в штрафную.

Варан исполнил диагональ на ход Марсьялю, француз ворвался в штрафную с левого края и прострелил в направлении Рэшфорда, которому не позволил пробить Канселу.

Сейчас Де Брёйне оказался на правом фланге атаки, но при плотной опеке Маласии не сумел заработать даже углового.

Родри получил мяч в центральной зоне от Канселу, бить по воротам не стал, а передача на правый край в зону Уокера получилась неудачной.

У хозяев случился очередной офсайд, Марсьяль опять оказался за линией защитников в момент передачи из глубины.

Первый угловой в сегодняшнем матче заработали "горожане", однако с подачей Мареза к линии вратарской успешно справился Каземиро.

Канселу забрасывает мяч по флангу в направлении незаметного ранее Фодена, однако Фил оказался в положении "вне игры".

После заброса Силвы в штрафную мяч от защитника отскакивает к Холанну, который пытается пробить с левой, но Каземиро успевает заблокировать попытку норвежца.

10' Бруну Фернандеш врывается в штрафную гостей с правого края после передачи Эриксена и пробивает низом в дальний угол - рядом со штангой.

9' Маласиа получил мяч на левом краю штрафной после прерванного паса от Марсьяля, но при этом у левого защитника "МЮ" случился офсайд.

8' Напомним, что в первом круге "Сити" выиграл дерби со счётом 6:3. причем уже к перерыву подопечные Гвардиолы вели 4:0. Холанн и Фоден тогда забили по 3 мяча.

7' Вертикально пытаются хозяева выйти из обороны, однако Марсьяль в момент заброса из глубины оказался в положении "вне игры".

6' Бернарду Силва подключил по левому флангу Канселу, тот накрутил защитника и исполнил подачу на дальний край штрафной, однако Маласиа обстановку разрядил.

5' Уокер включился в атаку по правому флангу, протащил мяч метров 50, однако пас в центр исполнил крайне неточный. Хорошо еще, что контратака "Юнайтед" была остановлена максимально быстро.

4' Ожидаемо первые минуты проходят с контролем мяча в исполнении "Манчестер Сити", но пока без эффективного продвижения вперед.

3' Напомним, что "Юнайтед" имеет текущую серию из восьми побед кряду во всех турнирах, продолжая выступление в обоих кубковых английских турнирах. А вот "Сити" на неделе выбыл из Кубка Лиги, уступив на выезде "Саутгемптону" 0:2.

2' Канселу ускорился по левому флангу, сместился в центр в районе центральной линии, где был остановлен Эриксеном не по правилам.