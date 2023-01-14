Тур: 20. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:0
Первый тайм: 44'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Майну КоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
41 матч
46.3%
9.8%
43.9%
19 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.7%
29.3%
39%
13 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.38
1.35
Среднее время на гол
65
66
Всего голов
31
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.67
Среднее время на гол
58
54
Всего голов
60
62
Голов в среднем за матч
1.46
1.51
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
61
59
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.39
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.17
|Антони
|3
|0.17
|Фернандеш Бруну
|2
|0.11
|Каземиро Карлос
|2
|0.11
|Санчо Джедон
|2
|0.11
|Фред Сантос
|2
|0.11
|Эриксен Кристиан
|1
|0.06
|Шоу Люк
|1
|0.06
|Гарначо Алехандро
|1
|0.06
|Роналду Криштиану
|1
|0.06
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|1.17
|Фоден Фил
|7
|0.39
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.17
|Альварес Хулиан
|3
|0.17
|Силва Бернарду
|2
|0.11
|Гюндоган Илкай
|2
|0.11
|Марез Рияд
|2
|0.11
|Канселу Жоау
|2
|0.11
|Родри Эрнандес
|1
|0.06
|Грилиш Джек
|1
|0.06
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
4
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Манчестер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
8
30
Манчестер Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
8
34
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
11
31
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
2
18%
3
10%
1-15
1
9%
6
19%
16-30
1
9%
9
29%
29%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
45%
3
10%
76-90
Пропущено
17
10
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Забито
25
45
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
8%
5
11%
1-15
5
20%
7
16%
16-30
3
12%
11
24%
31-45
5
20%
7
16%
46-60
3
12%
12
27%
61-75
7
28%
3
7%
76-90
Пропущено
22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
2
9%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
72
35
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
36
44
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
161
89
116
413
98
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|0:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 16
|40
|3.
|0:0 Заявка
|18
|11
|3
|4
|27 - 20
|36
|4.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 4
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 19
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Манчестер Юнайтед
27.1% (52)
Ничья
18.8% (36)
Манчестер Сити
54.2% (104)
Тотал 2.5
Больше
77.97% (92)
Меньше
22.03% (26)
Обе команды забьют
Да
92.37% (109)
Нет
7.63% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
28.1% (54)
1:1 Ничья
8.9% (17)
2:1 Манчестер Юнайтед
6.8% (13)
2:2 Ничья
4.7% (9)
2:3 Манчестер Сити
3.6% (7)
1:3 Манчестер Сити
3.1% (6)
0:1 Манчестер Сити
2.1% (4)
0:2 Манчестер Сити
1% (2)
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