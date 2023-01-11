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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 69
Манчестер Юнайтед 27.5% (19)
X 15.9% (11)
Манчестер Сити 56.5% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
4.27
4.30
4.00
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История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

41 матч

46.3%
9.8%
43.9%
19 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.7%
29.3%
39%
13 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
3:2
С
2:3
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.38
1.35

Среднее время на гол

65
66

Всего голов

31
35

Голов в среднем за матч

1.55
1.67

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

60
62

Голов в среднем за матч

1.46
1.51

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

61
59

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 7 0.41
Марсьяль Антони 3 (1) 0.18
Антони 3 0.18
Фернандеш Бруну 2 0.12
Каземиро Карлос 2 0.12
Санчо Джедон 2 0.12
Фред Сантос 2 0.12
Эриксен Кристиан 1 0.06
Шоу Люк 1 0.06
Гарначо Алехандро 1 0.06
Роналду Криштиану 1 0.06
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 21 (3) 1.24
Фоден Фил 7 0.41
Де Брёйне Кевин 3 0.18
Альварес Хулиан 3 0.18
Силва Бернарду 2 0.12
Гюндоган Илкай 2 0.12
Марез Рияд 2 0.12
Канселу Жоау 2 0.12
Родри Эрнандес 1 0.06
Грилиш Джек 1 0.06
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Каземиро Карлос 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Фред Сантос 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Эриксен Кристиан 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Холанн Эрлинг 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Манчестер Сити
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
4
Манчестер Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Манчестер Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
30
Манчестер Юнайтед
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Манчестер Сити
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

8
34

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

11
31
4 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 8
2
18%
3
10%
1-15
1
9%
6
19%
16-30
1
9%
9
29%
29%
31-45
2
18%
3
10%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
45%
3
10%
76-90

Пропущено

17
10
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 7
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
3
30%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Забито

25
45
10 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
8%
5
11%
1-15
5
20%
7
16%
16-30
3
12%
11
24%
31-45
5
20%
7
16%
46-60
3
12%
12
27%
61-75
7
28%
3
7%
76-90

Пропущено

22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 11
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
3
19%
61-75
2
9%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Чарльтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
3 раза 33%
1
2 раза 22%
6
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
2
2 раза 12%
6
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
7
2
3
5
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
11
6
4
13
2.5
9
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 30 - 27 29
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 16 часов 9 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 69
    Манчестер Юнайтед 27.5% (19)
    X 15.9% (11)
    Манчестер Сити 56.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.27
    4.30
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    27.5% (19)
    Ничья
    15.9% (11)
    Манчестер Сити
    56.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.76% (48)
    Меньше
    17.24% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    91.38% (53)
    Нет
    8.62% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    39.1% (27)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (8)
    1:1 Ничья
    7.2% (5)
    2:2 Ничья
    7.2% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    4.3% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    4.3% (3)
    1:3 Манчестер Сити
    2.9% (2)
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