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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брентфорд
1:0
Перерыв
Борнмут
0'
38' Желтая карточка
Нето Мурара
1:0
39' Пенальти
Тони Айвен

Ход матча

35'
 
Пирсон Бен
Кук Льюис
38'
 
Нето Мурара
39'
Тони Айвен
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 124
Брентфорд 82.3% (102)
X 14.5% (18)
Борнмут 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Борнмут
1.62
6.15
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
10
Дасилва
Джошуа
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
13
Нето
Мурара
17
Стэйси
Джек
6
Мефам
Крис
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
10
Кристи
Райан
8
Хефферсон
Лерма
4
Кук
Льюис
32
Энтони
Джейдон
29
Биллинг
Филип
21
Мур
Киффер
Брентфорд
4-3-3
Борнмут
4-4-2

История личных встреч

Брентфорд
Борнмут

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
0.63

Среднее время на гол

42
144

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
117

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 13 (4) 0.68
Висса Йоан 4 0.21
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.21
Дасилва Джошуа 3 0.16
Янельт Витали 2 0.11
Ми Бен 2 0.11
Йенсен Матиас 1 0.05
Норгор Кристиан 1 0.05
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.21
Мур Киффер 4 0.21
Соланке Доминик 3 0.16
Тавернер Маркус 2 0.11
Хефферсон Лерма 2 0.11
Энтони Джейдон 2 0.11
Кристи Райан 1 0.05
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 6 0
Мбеумо Брайан 4 0
Хикки Аарон 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 5 0
Мефам Крис 5 0
Нето Мурара 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Биллинг Филип 2 0
Кук Льюис 2 0
Стэйси Джек 2 0
Сенеси Маркос 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Земура Джордан 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
8
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Борнмут
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

10
7
Брентфорд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Борнмут
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
11%
1-15
4
36%
6
22%
16-30
1
9%
7
26%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
1
9%
5
19%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
25%
4
40%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
6%
3
15%
1-15
6
19%
5
25%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
4
13%
5
25%
61-75
9
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

27
37
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
15%
7
19%
1-15
8
30%
30%
7
19%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
7
26%
5
14%
46-60
2
7%
4
11%
61-75
3
11%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1
Борнмут
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3

Результаты матчей

Брентфорд
Борнмут

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 56%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
10
10
8
1.5
7
11
3
15
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Брайтон
 Заявка 18 9 3 6 35 - 25 30
8.
Брентфорд
 1:0 Заявка 19 7 8 4 31 - 28 29
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 8 4 6 34 - 25 28
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 5 5 9 15 - 34 20
14.
Лестер
 Заявка 19 5 2 12 26 - 33 17
15.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 4 5 10 12 - 27 17
17.
Борнмут
 0:1 Заявка 19 4 4 11 18 - 40 16
18.
Эвертон
 Заявка 19 3 6 10 15 - 26 15
19.
Вест Хэм
 Заявка 19 4 3 12 15 - 25 15
20.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 3 12 17 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Брентфорд
 1:0 Заявка 10 5 4 1 19 - 10 19
7.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
8.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
11.
Брайтон
 Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
12.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 2 5 6 - 14 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
19.
Эвертон
 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 1:0 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
11.
Саутгемптон
 Заявка 10 3 0 7 8 - 18 9
12.
Лестер
 Заявка 10 3 0 7 17 - 23 9
13.
Ливерпуль
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
14.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 10 1 2 7 9 - 30 5
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
20.
Вест Хэм
 Заявка 10 1 2 7 6 - 13 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 13 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Арбитр дает свисток и оправляет команды на перерыв. Отдыхаем. 
  • Угловой
    45'
    Очень долго разыгрывали угловой игроки  "Брентфорда". Поскорее хотят уйти на перерыв.   
  • 45'
    Сенеси надежно отработал на краю обороны, выбив мяч в аут.Подстраховал он своего партнера по команде.
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! "Пчелы" потеряли мяч в простой ситуации, Пирсон перехватил мяч, совершил рывок и пробил по воротам  "Брентфорда", однако удар пришелся в защитника. После этого "круглый" отскочил к Биллингу, который мощно зарядил в дальний угол, но Райя потащил!   
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлено к первому тайму.
  • 44'
    Сильно замедлилась игра после открытия счета, очень много пауз.
  • 43'
    Прошла передача в штрафную гостей, где едва ли не ошибся Мефам, но Сенеси во время смог подстраховать своего партнера. 
  • 42'
    "Брентфорд" продолжает контролировать мяч, но уже не так активно они идут в атаку после забитого мяча. 
  • Офсайд
    40'
    Неплохой момент получился у ворот гостей, Тони хорошо обработал мяч после заброса на него, но пробил рядом со штангой. После чего боковой зафиксировал офсайд. 
  • Пенальти
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ТОНИ!!! 1-0!!! Мощным ударом Тони отправляет мяч под перекладину! Нето угадал направление удара, но у него не было никаких шансов на спасение команды. 
  • Желтая карточка
    38'
    Желтую карточку получил голкипер  "Борнмута" Нето за разговоры с арбитром. 
  • Пенальти!
    37'
    ПЕНАЛЬТИ! Висса с центра поля в одно касание сделал великолепный заброс в штрафную "Борнмута", где Тони поставил корпус и заработал фол. Сенеси завалил форварда "пчел".
  • 36'
    Продолжают гости забрасывать мяч вперед в надежде, что кто-то из нападающих сможет побороться за него. Пока из этого ничего не выходит. 
  • Замена
    35'
    Бен Пирсон меняет Кука в составе "Борнмута".
  • Травма, повреждение
    34'
    Очередная пауза. Льюис Кук садится на газон и показывает, что не сможет продолжить матч. 
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    • 33'
      Основательно хозяева поля завладели преимуществом, продолжают они оказывать давление на "Борнмут", но как только мяч доходит до штрафной площади, так сразу защита забирает его под свой контроль. 
    • 31'
      Снова возникает пауза в игре, арбитр разрешает футболистам попить водички. 
    • 30'
      Неплохо игроки "Брентфорда" разыграли стандарт, Тони получил мяч и попытался пробить с дальнего расстояния, но "сфера" прилетела в кого-то из защитников. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Мур столкнулся головой с Мефамом, медицинская помощь требуется форварду. 
    • 28'
      "Борнмут" перехватил мяч и побежал в быструю атаку, однако она сразу же забуксовала в центре поля. 
    • Угловой
      26'
      Мбеумо сделал несколько финтов, но так и не смог пройти Келли. Однако заработал угловой игрок "Брентфорда".  
    • 25'
      Игроки "Брентфорда" хорошо навязали борьбу на краю и отобрали мяч у соперника. Висса покатил под удар Норгору, которого уже успели закрыть, но он нашел выход из ситуации и переправил "сферу" на другой край. После чего последовал кросс в штрафную, на этом атака "пчел" завершилась. 
    • 24'
      Последние пять минут игры владение мячом составляет 81% на 19% в пользу "Брентфорда".   
    • 23'
      Висса выполнил хорошую подачу в штрафную гостей, но Сенеси оказался первым на мяче и выбил игровой "снаряд" подальше от своих ворот.
    • 21'
      Ошибся в передаче защитник "Брентфорда", гости перехватили мяч и убежали по левому краю, откуда была выполнена подача на дальнюю штангу ворот Райи, Мур выиграл верховое единоборство, но пробил выше цели.
    • 20'
      Возобновила игра. Все в порядке с Мефамом.
    • Травма, повреждение
      19'
      Небольшая пауза в игре, оказывают медицинскую помощь защитнику гостей.
    • Фол, нарушение
      18'
      Немного осели игроки "Борнмута" в своей штрафной площади, но пока успешно им удается держать оборону. Фол в атаке был зафиксирован у "Брентфорда" после столкновения игроков в штрафной гостей.  
    • 16'
      Тони попробовал перекинуть защиту соперника, под передачу уже готов был открыться Висса, но мяч не дошел до него. 
    • 15'
      "Брентфорд" отобрал мяч в центре поля, забежал по левому флангу Висса, получил мяч и попытался выполнить подачу в штрафную, но попал в защитника. После этого игровой "снаряд" снова отскочил к Виссу, но и вторая попытка кросса оказалась неудачной.
    • 14'
      Длинными передачами стараются играть гости, но пока их кроссы не находят своих нападающих. 
    • 13'
      Неплохо действуют в прессинге футболисты "Борнмута", периодически отбирая мяч у соперника с помощью давления.
    • 12'
      41% на 59% владение мячом в пользу гостей.
    • 11'
      Хозяева пытаются отодвинуть игру от своих ворот, решили, что теперь их очередь вести игру. После нескольких передач последовал кросс в штрафную "Борнмута", где не оказалось ни одного игрока "пчел".
    • 9'
      Отобрали мяч игроки "Борнмута" на своей половине поля, побежали по левому флангу в контратаку, но снова не прошла передача в центр. 
    • Угловой
      8'
      "Борнмут" подал угловой, но футболисты "пчел" легко разобрались в своей штрафной площади.
       
    • 7'
      Взяли мяч под свой контроль гости. Перекатывают они мяч в центре поля, но пока не могут найти варианты продолжения атаки.
    • 6'
      Снова на левом фланге игроки "Борнмута" приняли мяч, но Энтони воткнулся в защитника и потерял "снаряд".
    • 5'
      Гости пошли в атаку по левому краю, но Льюис Кук не смог обыграть защитника и потерял мяч.
    • 4'
      Йенсен разыграл мяч с ближайшим напарником, который выполнил подачу в штрафную, защита гостей смогла вынести мяч, но на подхвате оказался Янельт. Защитник "Брентфорда" нанес сильный удар, но он оказался неточным.  
    • Угловой
      3'
      Первую атаку попытались создать игроки "Брентфорда" и заработали угловой удар.   
    • 2'
      Игроки "Борнмута" начали с центра поля. Они сегодня играют в голубой форме, "Брентфорд" - в красно-белых майках. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые посетители LiveResult! Совсем скоро стартует матч 20-го тура Английской премьер-лиги, в котором "Брентфорд" на своем поле встретится с "Борнмутом". Текстовую трансляцию матча для вас проведу я, Дмитрий Миляев.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.7% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      • Прогнозы 124
      Брентфорд 82.3% (102)
      X 14.5% (18)
      Борнмут 3.2% (4)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Брентфорд
      Ничья
      Борнмут
      1.62
      6.15
      5.80
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Борнмут

    Исход игры
    Брентфорд
    82.3% (102)
    Ничья
    14.5% (18)
    Борнмут
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (70)
    Меньше
    40.68% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    42.7% (53)
    1:0 Брентфорд
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    12.1% (15)
    2:0 Брентфорд
    11.3% (14)
    3:1 Брентфорд
    7.3% (9)
    3:0 Брентфорд
    2.4% (3)
    3:2 Брентфорд
    1.6% (2)
    1:2 Борнмут
    1.6% (2)
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