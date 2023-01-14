Тур: 20. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Джиллетт Джаред
Ход матча
35'
38'
39'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Победа «Брентфорда»
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
13
Нето
Мурара
17
Стэйси
Джек
10
Кристи
Райан
21
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брентфорд
Борнмут
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.11
0.63
Среднее время на гол
42
144
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.59
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
117
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|13 (4)
|0.68
|Висса Йоан
|4
|0.21
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.21
|Дасилва Джошуа
|3
|0.16
|Янельт Витали
|2
|0.11
|Ми Бен
|2
|0.11
|Йенсен Матиас
|1
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|4
|0.21
|Мур Киффер
|4
|0.21
|Соланке Доминик
|3
|0.16
|Тавернер Маркус
|2
|0.11
|Хефферсон Лерма
|2
|0.11
|Энтони Джейдон
|2
|0.11
|Кристи Райан
|1
|0.05
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|6
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|5
|0
|Мефам Крис
|5
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Биллинг Филип
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|Стэйси Джек
|2
|0
|Сенеси Маркос
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
8
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Борнмут
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
10
7
Брентфорд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Борнмут
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
14
15
Голы по времени матча
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90
Пропущено
11
27
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
11%
1-15
4
36%
6
22%
16-30
1
9%
7
26%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
1
9%
5
19%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
25%
4
40%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
6%
3
15%
1-15
6
19%
5
25%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
4
13%
5
25%
61-75
9
29%
29%
3
15%
76-90
Пропущено
27
37
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
15%
7
19%
1-15
8
30%
30%
7
19%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
7
26%
5
14%
46-60
2
7%
4
11%
61-75
3
11%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1
Борнмут
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3
Результаты матчей
Брентфорд
Борнмут
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 56%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
54
45
36
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
54
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
108
711
315
315
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|46 - 18
|39
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|29 - 21
|38
|4.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|35 - 25
|30
|8.
|1:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|31 - 28
|29
|9.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 34
|20
|14.
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|26 - 33
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|16.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|12 - 27
|17
|17.
|0:1 Заявка
|19
|4
|4
|11
|18 - 40
|16
|18.
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 26
|15
|19.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|15 - 25
|15
|20.
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|7.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 14
|11
|17.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 18
|9
|12.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|17 - 23
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 19
|5
|18.
|0:1 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 30
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 13
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|13 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.62 Победа «Брентфорда»
Прогнозы на матч Брентфорд 1:0 Борнмут
Исход игры
Брентфорд
82.3% (102)
Ничья
14.5% (18)
Борнмут
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.32% (70)
Меньше
40.68% (48)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
42.7% (53)
1:0 Брентфорд
14.5% (18)
1:1 Ничья
12.1% (15)
2:0 Брентфорд
11.3% (14)
3:1 Брентфорд
7.3% (9)
3:0 Брентфорд
2.4% (3)
3:2 Брентфорд
1.6% (2)
1:2 Борнмут
1.6% (2)
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