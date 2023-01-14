Прошла передача в штрафную гостей, где едва ли не ошибся Мефам, но Сенеси во время смог подстраховать своего партнера.

Сильно замедлилась игра после открытия счета, очень много пауз.

Четыре минуты добавлено к первому тайму.

МОМЕНТ! "Пчелы" потеряли мяч в простой ситуации, Пирсон перехватил мяч, совершил рывок и пробил по воротам "Брентфорда", однако удар пришелся в защитника. После этого "круглый" отскочил к Биллингу, который мощно зарядил в дальний угол, но Райя потащил!

Сенеси надежно отработал на краю обороны, выбив мяч в аут.Подстраховал он своего партнера по команде.

Очень долго разыгрывали угловой игроки "Брентфорда". Поскорее хотят уйти на перерыв.

Арбитр дает свисток и оправляет команды на перерыв. Отдыхаем.

Очередная пауза. Льюис Кук садится на газон и показывает, что не сможет продолжить матч.

Продолжают гости забрасывать мяч вперед в надежде, что кто-то из нападающих сможет побороться за него. Пока из этого ничего не выходит.

ПЕНАЛЬТИ! Висса с центра поля в одно касание сделал великолепный заброс в штрафную "Борнмута", где Тони поставил корпус и заработал фол. Сенеси завалил форварда "пчел".

Желтую карточку получил голкипер "Борнмута" Нето за разговоры с арбитром.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ТОНИ!!! 1-0!!! Мощным ударом Тони отправляет мяч под перекладину! Нето угадал направление удара, но у него не было никаких шансов на спасение команды.

Неплохой момент получился у ворот гостей, Тони хорошо обработал мяч после заброса на него, но пробил рядом со штангой. После чего боковой зафиксировал офсайд.

"Брентфорд" продолжает контролировать мяч, но уже не так активно они идут в атаку после забитого мяча.

Ошибся в передаче защитник "Брентфорда", гости перехватили мяч и убежали по левому краю, откуда была выполнена подача на дальнюю штангу ворот Райи, Мур выиграл верховое единоборство, но пробил выше цели.

Висса выполнил хорошую подачу в штрафную гостей, но Сенеси оказался первым на мяче и выбил игровой "снаряд" подальше от своих ворот.

Последние пять минут игры владение мячом составляет 81% на 19% в пользу "Брентфорда".

Игроки "Брентфорда" хорошо навязали борьбу на краю и отобрали мяч у соперника. Висса покатил под удар Норгору, которого уже успели закрыть, но он нашел выход из ситуации и переправил "сферу" на другой край. После чего последовал кросс в штрафную, на этом атака "пчел" завершилась.

Мбеумо сделал несколько финтов, но так и не смог пройти Келли. Однако заработал угловой игрок "Брентфорда".

"Борнмут" перехватил мяч и побежал в быструю атаку, однако она сразу же забуксовала в центре поля.

Неплохо игроки "Брентфорда" разыграли стандарт, Тони получил мяч и попытался пробить с дальнего расстояния, но "сфера" прилетела в кого-то из защитников.

Снова возникает пауза в игре, арбитр разрешает футболистам попить водички.

Основательно хозяева поля завладели преимуществом, продолжают они оказывать давление на "Борнмут", но как только мяч доходит до штрафной площади, так сразу защита забирает его под свой контроль.

20' Возобновила игра. Все в порядке с Мефамом.

19' Небольшая пауза в игре, оказывают медицинскую помощь защитнику гостей.

18' Немного осели игроки "Борнмута" в своей штрафной площади, но пока успешно им удается держать оборону. Фол в атаке был зафиксирован у "Брентфорда" после столкновения игроков в штрафной гостей.

16' Тони попробовал перекинуть защиту соперника, под передачу уже готов был открыться Висса, но мяч не дошел до него.

15' "Брентфорд" отобрал мяч в центре поля, забежал по левому флангу Висса, получил мяч и попытался выполнить подачу в штрафную, но попал в защитника. После этого игровой "снаряд" снова отскочил к Виссу, но и вторая попытка кросса оказалась неудачной.

14' Длинными передачами стараются играть гости, но пока их кроссы не находят своих нападающих.

13' Неплохо действуют в прессинге футболисты "Борнмута", периодически отбирая мяч у соперника с помощью давления.

12' 41% на 59% владение мячом в пользу гостей.

11' Хозяева пытаются отодвинуть игру от своих ворот, решили, что теперь их очередь вести игру. После нескольких передач последовал кросс в штрафную "Борнмута", где не оказалось ни одного игрока "пчел".

9' Отобрали мяч игроки "Борнмута" на своей половине поля, побежали по левому флангу в контратаку, но снова не прошла передача в центр.

8' "Борнмут" подал угловой, но футболисты "пчел" легко разобрались в своей штрафной площади.



7' Взяли мяч под свой контроль гости. Перекатывают они мяч в центре поля, но пока не могут найти варианты продолжения атаки.

6' Снова на левом фланге игроки "Борнмута" приняли мяч, но Энтони воткнулся в защитника и потерял "снаряд".

5' Гости пошли в атаку по левому краю, но Льюис Кук не смог обыграть защитника и потерял мяч.

4' Йенсен разыграл мяч с ближайшим напарником, который выполнил подачу в штрафную, защита гостей смогла вынести мяч, но на подхвате оказался Янельт. Защитник "Брентфорда" нанес сильный удар, но он оказался неточным.

3' Первую атаку попытались создать игроки "Брентфорда" и заработали угловой удар.

2' Игроки "Борнмута" начали с центра поля. Они сегодня играют в голубой форме, "Брентфорд" - в красно-белых майках.