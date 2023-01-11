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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брентфорд
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 55
Брентфорд 76.4% (42)
X 18.2% (10)
Борнмут 5.5% (3)
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Брентфорд
Ничья
Борнмут
1.68
4.20
5.27
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брентфорд
Борнмут

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
0.63

Среднее время на гол

42
144

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
117

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (3) 0.67
Висса Йоан 4 0.22
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.22
Дасилва Джошуа 3 0.17
Янельт Витали 2 0.11
Ми Бен 2 0.11
Йенсен Матиас 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.22
Мур Киффер 4 0.22
Соланке Доминик 3 0.17
Тавернер Маркус 2 0.11
Хефферсон Лерма 2 0.11
Энтони Джейдон 2 0.11
Кристи Райан 1 0.06
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Земура Джордан 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 6 0
Мбеумо Брайан 4 0
Хикки Аарон 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Адам 5 0
Мефам Крис 5 0
Хефферсон Лерма 3 0
Нето Мурара 2 0
Биллинг Филип 2 0
Кук Льюис 2 0
Стэйси Джек 2 0
Сенеси Маркос 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Соланке Доминик 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Келли Ллойд 1 0
Земура Джордан 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Борнмут
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
8
Брентфорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Борнмут
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

10
7
Брентфорд
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Борнмут
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

14
15

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
24%
2
18%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
3
11%
1-15
4
36%
6
22%
16-30
1
9%
7
26%
31-45
3
27%
3
11%
46-60
2
18%
3
11%
61-75
1
9%
5
19%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
3
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
25%
4
40%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
6%
3
15%
1-15
6
19%
5
25%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
4
13%
5
25%
61-75
9
29%
29%
3
15%
76-90

Пропущено

27
37
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
15%
7
19%
1-15
8
30%
30%
7
19%
16-30
3
11%
8
22%
31-45
7
26%
5
14%
46-60
2
7%
4
11%
61-75
3
11%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1
Борнмут
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Бёрнли 2:4 Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Борнмут - Кристал Пэлас 0:2 Челси - Борнмут 2:0
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3

Результаты матчей

Брентфорд
Борнмут

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
9:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
10 раз 56%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
1
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
4
5
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
10
10
8
1.5
7
11
3
15
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 30 - 27 29
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 21 час 9 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Брентфорд 76.4% (42)
    X 18.2% (10)
    Борнмут 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Борнмут
    1.68
    4.20
    5.27
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брентфорд - Борнмут онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Борнмут

    Исход игры
    Брентфорд
    76.4% (42)
    Ничья
    18.2% (10)
    Борнмут
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    41.8% (23)
    1:1 Ничья
    16.4% (9)
    1:0 Брентфорд
    16.4% (9)
    2:0 Брентфорд
    10.9% (6)
    1:2 Борнмут
    3.6% (2)
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