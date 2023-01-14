Со штрафного исполнил подачу Грэй на дальнюю штангу, где снова пробил головой Онана, но мяч в падении отбил в сторону Базуну.

Убежал Айуоби по правому флангу в контратаку, сместился в центр и пробил в ближний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они успокоить игру и довести до перерыва с преимуществом в счете.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

Дальний заброс исполнял Салису в штрафную соперника на ход Адамсу, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.

Прорвался к штрафной соперника по центру Эдози и скинул поперек на Уорда-Прауса, который пробил в касание. С большим трудом Пикфорд в прыжке перевел мяч в штангу, после чего забрал его в свои руки.

Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

Дальний заброс исполнял Чалета-Цар в штрафную, куда врывался Адамс, но его опередил Годфри и сбросил мяч в руки вратарю.

Убежал в контратаку Эдози по левой бровке и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

Сместился с левого фланга к линии штрафной на скорости Диалло и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.

Убегал на ворота соперника Калверт-Льюин после паса от Онаны, но в борьбу против Лянко нарушил он правила.

Ушел финтом от соперника по флангу Эльюнусси и навесил в штрафную, где пробил головой Эдози, но мяч застрял в гуще защитников.

Мягко забросил в штрафную Айуоби на ход Грэю, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Чалета-Цару и не смог пробить.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Амаду Онана! Удалось все же хозяевам дожать соперника. С углового подавал Грэй на линию вратарской, где из-за спин защитников выскочил Онана и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.

В верховой борьбе на своей половине поля Чалета-Цар заехал локтем по затылку Грэю. Штрафной удар исполнят "ириски".

Тонко вырезал в штрафную соперника Онана на ход Грэю, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Лянко.

Мог убегать на ворота соперника Адамс после обрезки соперника в центре поля, но вовремя вернулся в оборону Тарковски и отобрал сферу.

На фланге Лянко руками придержал за плечо Тарковски. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного Грэй навесил в очередной раз на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Базуну.

Выиграл подбор у штрафной соперника Онана и с лету пробил по воротам, но сфера прошла рядом с дальней штангой.

Подключился к атаке своей команды по флангу Лянко и навесил в штрафную, но мяч свалился с ноги и отправился в руки Пикфорду.

После поперечного паса от Уорда-Прауса пробил Эльюнусси с острого угла. Рикошетом от ноги Миколенко мяч едва не залетел в дальний угол, но все же прошел рядом со штангой.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Уорд-Праус. Здесь Салису пробил головой, но мяч отбил кулаками в сторону Пикфорд.

После поперечного паса от Айуоби врывался в штрафную Калверт-Льюин, но пробить не позволил ему в подкате Чалета-Цар.

В центре поля схватил руками за футболку соперника Уорд-Праус. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

23' Подхватил Миколенко на левой бровке мяч и прострелил в центр, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

22' В центре поля заехал Айуоби по ногам Эдози в подкате. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Саутгемптона".

21' Отличным пасом Миколенко нашел в штрафной Грэя, который пробил с острого угла, но мяч полетел выше перекладины.

20' С правого фланга навесил на дальнюю штангу Айуоби. Здесь пробил с лету Миколенко, но угодил мяч точно в корпус защитнику.

19' Теперь уже Эльюнусси мог убегать на ворота после заброса от Уокера-Питерса, но оказался он в положении "вне игры".

18' С центра поля забросил в штрафную Лянко на ход Адамсу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

17' Прорывался на скорости к штрафной соперника Грэй, но в последний момент пробить по воротам не позволил ему в подкате Лянко.

16' Со штрафного навесил Грэй на дальнюю штангу, где пробил головой Калверт-Льюин, но мяч полетел точно в руки Базуну.

15' Откровенно руками сбил Онана в центре поля Лавия. За срыв контратаки получил желтую карточку игрок "Саутгемптона".

14' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Айуоби и сбросил головой на ход Калверту-Льюину, но тот оказался в офсайде.

13' Мог убегать на ворота соперника Адамс после заброса от Уокера-Питерса, но нарушил он правила в борьбе против Тарковски.

12' Диагональ исполнял Чалета-Цар на левый фланг, куда забегал Диалло, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

11' Со штрафного навесил на линию вратарской Грэй, но здесь после серии рикошетов вынес мяч подальше от ворот Салису.

10' На фланге подтолкнул в спину соперника в верховой борьбе Эльюнусси. Штрафной удар назначил судья в этом эпизоде.

9' Отобрал мяч в центре поля Эльюнусси, прошел вперед и откатил под удар Уорду-Праусу, но заблокировал выстрел в подкате Миколенко.

8' Прорвался по центру к штрафной соперника Адамс и отдал поперек на Эльюнусси, но тому пробить не позволил вышедший из ворот Пикфорд.

7' Забросил с центра поля Коуди на дальнюю штангу, куда забегал Айуоби, но пробить по воротам не позволил ему Лянко.

6' В центре поля наступил на ногу Тарковски в силовой борьбе Эдози. Штрафной удар исполнять будут игроки "Эвертона".

5' Диагональ исполнял в штрафную Уокер-Питерс на ход Адамсу, но на выходе Пикфорд перехватил этот пас.

4' Прорывался по флангу на скорости Уорд-Праус и попытался прострелить в штрафную, но здесь в подкате сферу вынес Тарковски в аут.

3' В столкновении с соперником получил повреждение Годфри. Потребуется медицинская помощь игроку "Эвертона".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.