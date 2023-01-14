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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Эвертон
1:0
Перерыв
Саутгемптон
0'
14' Желтая карточка
Лавия Ромео
1:0
39' Гол
Онана Амаду

Ход матча

14'
 
Лавия Ромео
39'
Онана Амаду
(Грэй Демарай)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 125
Эвертон 75.2% (94)
X 19.2% (24)
Саутгемптон 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Саутгемптон
3.15
4.10
3.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
30
Коуди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
23
Коулмэн
Шеймус
19
Миколенко
Виталий
17
Айуоби
Алекс
8
Онана
Амаду
27
Гуэйе
Идрисса
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Грэй
Демарай
31
Базуну
Гэвин
4
Лянко
Войнович
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
45
Лавия
Ромео
27
Диалло
Ибраима
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
23
Эдози
Самуэль
10
Адамс
Че
Эвертон
3-5-2
Саутгемптон
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Среднее время на гол

52
110

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
0.73

Среднее время на гол

55
123

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

1.68
0.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
116

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 3 (1) 0.16
Гордон Энтони 3 0.16
Макнил Дуайт 2 0.11
Айуоби Алекс 1 0.05
Коуди Конор 1 0.05
Онана Амаду 1 0.05
Мопе Нил 1 0.05
Мина Йерри 1 0.05
Калверт-Льюин Доминик 1 0.05
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 0.21
Уорд-Праус Джеймс 3 0.16
Перро Ромен 2 0.11
Арибо Джо 2 0.11
Армстронг Адам 1 0.05
Армстронг Стюарт 1 0.05
Уокер-Питерс Кайл 1 0.05
Лавия Ромео 1 0.05
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Мопе Нил 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Дукуре Абдулай 1 0
Коуди Конор 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Армстронг Стюарт 3 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Лавия Ромео 3 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Перро Ромен 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Белла-Кочап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Результаты матчей

Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Саутгемптон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

5
6
Эвертон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Саутгемптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
38%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
7
47%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
6
24%
9
30%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
7
28%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3

Результаты матчей

Эвертон
Саутгемптон

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
2
16
1.5
3
15
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 18 8 4 6 32 - 25 28
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Лестер
 0:0 Заявка 19 5 3 11 26 - 31 18
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 4 6 9 13 - 34 18
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 4 6 9 15 - 24 18
16.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 24 16
18.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
19.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 19 3 6 10 11 - 27 15
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 19 3 3 13 15 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
10.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 12 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 10 12
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
19.
Лестер
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 12 6
16.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 10 2 0 8 6 - 18 6
18.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • Штанга
    45'
    Прорвался к штрафной соперника по центру Эдози и скинул поперек на Уорда-Прауса, который пробил в касание. С большим трудом Пикфорд в прыжке перевел мяч в штангу, после чего забрал его в свои  руки.
  • 45'
    Дальний заброс исполнял Салису в штрафную соперника на ход Адамсу, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они успокоить игру и довести до перерыва с преимуществом в счете.
  • 43'
    Убежал Айуоби по правому флангу в контратаку, сместился в центр и пробил в ближний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 42'
    Со штрафного исполнил подачу Грэй на дальнюю штангу, где снова пробил головой Онана, но мяч в падении отбил в сторону Базуну.
  • 41'
    В верховой борьбе на своей половине поля Чалета-Цар заехал локтем по затылку Грэю. Штрафной удар исполнят "ириски".
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Амаду Онана! Удалось все же хозяевам дожать соперника. С углового подавал Грэй на линию вратарской, где из-за спин защитников выскочил Онана и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.
  • 39'
    Мягко забросил в штрафную Айуоби на ход Грэю, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Чалета-Цару и не смог пробить.
  • 38'
    Ушел финтом от соперника по флангу Эльюнусси и навесил в штрафную, где пробил головой Эдози, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Фол, нарушение
    37'
    Убегал на ворота соперника Калверт-Льюин после паса от Онаны, но в борьбу против Лянко нарушил он правила.
  • 36'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной на скорости Диалло и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.
  • 35'
    Убежал в контратаку Эдози по левой бровке и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 34'
    Дальний заброс исполнял Чалета-Цар в штрафную, куда врывался Адамс, но его опередил Годфри и сбросил мяч в руки вратарю.
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    • 33'
      В центре поля схватил руками за футболку соперника Уорд-Праус. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 32'
      После поперечного паса от Айуоби врывался в штрафную Калверт-Льюин, но пробить не позволил ему в подкате Чалета-Цар.
    • 31'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Уорд-Праус. Здесь Салису пробил головой, но мяч отбил кулаками в сторону Пикфорд.
    • Опасный момент
      30'
      После поперечного паса от Уорда-Прауса пробил Эльюнусси с острого угла. Рикошетом от ноги Миколенко мяч едва не залетел в дальний угол, но все же прошел рядом со штангой.
    • 29'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Лянко и навесил в штрафную, но мяч свалился с ноги и отправился в руки Пикфорду.
    • 28'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Онана и с лету пробил по воротам, но сфера прошла рядом с дальней штангой.
    • 27'
      Со штрафного Грэй навесил в очередной раз на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Базуну.
    • Фол, нарушение
      26'
      На фланге Лянко руками придержал за плечо Тарковски. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 25'
      Мог убегать на ворота соперника Адамс после обрезки соперника в центре поля, но вовремя вернулся в оборону Тарковски и отобрал сферу.
    • 24'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Онана на ход Грэю, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Лянко.
    • 23'
      Подхватил Миколенко на левой бровке мяч и прострелил в центр, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Фол, нарушение
      22'
      В центре поля заехал Айуоби по ногам Эдози в подкате. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Саутгемптона".
    • 21'
      Отличным пасом Миколенко нашел в штрафной Грэя, который пробил с острого угла, но мяч полетел выше перекладины.
    • 20'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу Айуоби. Здесь пробил с лету Миколенко, но угодил мяч точно в корпус защитнику.
    • Офсайд
      19'
      Теперь уже Эльюнусси мог убегать на ворота после заброса от Уокера-Питерса, но оказался он в положении "вне игры".
    • 18'
      С центра поля забросил в штрафную Лянко на ход Адамсу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 17'
      Прорывался на скорости к штрафной соперника Грэй, но в последний момент пробить по воротам не позволил ему в подкате Лянко.
    • 16'
      Со штрафного навесил Грэй на дальнюю штангу, где пробил головой Калверт-Льюин, но мяч полетел точно в руки Базуну.
    • Желтая карточка
      15'
      Откровенно руками сбил Онана в центре поля Лавия. За срыв контратаки получил желтую карточку игрок "Саутгемптона".
    • Офсайд
      14'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Айуоби и сбросил головой на ход Калверту-Льюину, но тот оказался в офсайде.
    • 13'
      Мог убегать на ворота соперника Адамс после заброса от Уокера-Питерса, но нарушил он правила в борьбе против Тарковски.
    • 12'
      Диагональ исполнял Чалета-Цар на левый фланг, куда забегал Диалло, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 11'
      Со штрафного навесил на линию вратарской Грэй, но здесь после серии рикошетов вынес мяч подальше от ворот Салису.
    • Фол, нарушение
      10'
      На фланге подтолкнул в спину соперника в верховой борьбе Эльюнусси. Штрафной удар назначил судья в этом эпизоде.
    • 9'
      Отобрал мяч в центре поля Эльюнусси, прошел вперед и откатил под удар Уорду-Праусу, но заблокировал выстрел в подкате Миколенко.
    • 8'
      Прорвался по центру к штрафной соперника Адамс и отдал поперек на Эльюнусси, но тому пробить не позволил вышедший из ворот Пикфорд.
    • 7'
      Забросил с центра поля Коуди на дальнюю штангу, куда забегал Айуоби, но пробить по воротам не позволил ему Лянко.
    • Фол, нарушение
      6'
      В центре поля наступил на ногу Тарковски в силовой борьбе Эдози. Штрафной удар исполнять будут игроки "Эвертона".
    • 5'
      Диагональ исполнял в штрафную Уокер-Питерс на ход Адамсу, но на выходе Пикфорд перехватил этот пас.
    • 4'
      Прорывался по флангу на скорости Уорд-Праус и попытался прострелить в штрафную, но здесь в подкате сферу вынес Тарковски в аут.
    • 3'
      В столкновении с соперником получил повреждение Годфри. Потребуется медицинская помощь игроку "Эвертона".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Эвертон
    75.2% (94)
    Ничья
    19.2% (24)
    Саутгемптон
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.19% (40)
    Меньше
    65.81% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    49.57% (58)
    Нет
    50.43% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Эвертон
    36.8% (46)
    2:1 Эвертон
    27.2% (34)
    1:1 Ничья
    15.2% (19)
    2:0 Эвертон
    6.4% (8)
    1:2 Саутгемптон
    1.6% (2)
    0:1 Саутгемптон
    1.6% (2)
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