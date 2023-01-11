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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Эвертон
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 56
Эвертон 85.7% (48)
X 12.5% (7)
Саутгемптон 1.8% (1)
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Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Саутгемптон
3.25
3.47
3.37
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эвертон
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Среднее время на гол

52
110

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
0.73

Среднее время на гол

55
123

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

1.68
0.77

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
116

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.17
Грэй Демарай 3 (1) 0.17
Макнил Дуайт 2 0.11
Айуоби Алекс 1 0.06
Коуди Конор 1 0.06
Мопе Нил 1 0.06
Мина Йерри 1 0.06
Калверт-Льюин Доминик 1 0.06
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 0.22
Уорд-Праус Джеймс 3 0.17
Перро Ромен 2 0.11
Арибо Джо 2 0.11
Армстронг Адам 1 0.06
Армстронг Стюарт 1 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.06
Лавия Ромео 1 0.06
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 3 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 3 0
Мопе Нил 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Дукуре Абдулай 1 0
Коуди Конор 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Армстронг Стюарт 3 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Перро Ромен 2 0
Арибо Джо 2 0
Лавия Ромео 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Белла-Кочап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Результаты матчей

Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Саутгемптон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

5
6
Эвертон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Саутгемптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
38%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
7
47%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
6
24%
9
30%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
7
28%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3

Результаты матчей

Эвертон
Саутгемптон

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
2
16
1.5
3
15
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 30 - 27 29
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 18 часов 39 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Эвертон 85.7% (48)
    X 12.5% (7)
    Саутгемптон 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Саутгемптон
    3.25
    3.47
    3.37
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Саутгемптон

    Исход игры
    Эвертон
    85.7% (48)
    Ничья
    12.5% (7)
    Саутгемптон
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    49.06% (26)
    Нет
    50.94% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    35.7% (20)
    1:0 Эвертон
    35.7% (20)
    2:0 Эвертон
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
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    Эвертон
    Саутгемптон
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