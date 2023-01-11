Тур: 20. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Брукс Джон
Позже
История личных встреч
Эвертон
Саутгемптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
45.5%
18.2%
36.3%
10 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.73
0.82
Среднее время на гол
52
110
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.64
0.73
Среднее время на гол
55
123
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
1.68
0.77
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
53
116
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.17
|Грэй Демарай
|3 (1)
|0.17
|Макнил Дуайт
|2
|0.11
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Коуди Конор
|1
|0.06
|Мопе Нил
|1
|0.06
|Мина Йерри
|1
|0.06
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.06
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|4
|0.22
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.17
|Перро Ромен
|2
|0.11
|Арибо Джо
|2
|0.11
|Армстронг Адам
|1
|0.06
|Армстронг Стюарт
|1
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.06
|Лавия Ромео
|1
|0.06
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Белла-Кочап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Саутгемптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
5
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Саутгемптон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
5
6
Эвертон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Саутгемптон
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
38%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
7
47%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
3
23%
3
17%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
25
30
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
8%
3
10%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
5
20%
7
23%
31-45
6
24%
9
30%
46-60
1
4%
4
13%
61-75
7
28%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Манчестер Сити 2:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Фулхэм - Саутгемптон 2:1
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3
Результаты матчей
Эвертон
Саутгемптон
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
216
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|30 - 27
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|25 - 31
|17
|15.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|19.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Прогнозы на матч Эвертон - Саутгемптон
Исход игры
Эвертон
85.7% (48)
Ничья
12.5% (7)
Саутгемптон
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
49.06% (26)
Нет
50.94% (27)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
35.7% (20)
1:0 Эвертон
35.7% (20)
2:0 Эвертон
8.9% (5)
1:1 Ничья
7.1% (4)
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