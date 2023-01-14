Тур: 20. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Тирни Пол
0:0
Перерыв
Ход матча
29'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Орье
Серж
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Брант ЛьюисЗащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Лестер
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
2.57
0.57
Среднее время на гол
35
157
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.57
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
2.29
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
84
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.21
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.11
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.11
|Деннис Эммануэль
|1
|0.05
|Куяте Шейху
|1
|0.05
|Орье Серж
|1
|0.05
|О'Брайен Льюис
|1
|0.05
|Боли Вийи
|0
|0
|Йейтс Райан
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.37
|Барнс Харви
|6
|0.32
|Дака Патсон
|3
|0.16
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.16
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.11
|Варди Джейми
|1
|0.05
|Кастань Тимоти
|1
|0.05
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.05
|Перес Айосе
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Фройлер Ремо
|3
|0
|Джонсон Бреннан
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Лоди Ренан
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лестер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
11
Ноттингем Форест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Лестер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
2
7
Ноттингем Форест
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Лестер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
20%
7
37%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
3
16%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
31%
4
21%
46-60
2
15%
7
37%
61-75
3
23%
3
16%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
5
23%
3
27%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
5
23%
2
18%
76-90
Забито
12
27
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
17%
7
26%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
3
25%
8
30%
30%
31-45
2
17%
2
7%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
3
11%
76-90
Пропущено
35
30
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
9%
4
13%
1-15
7
20%
5
17%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
10
29%
5
17%
46-60
4
11%
9
30%
61-75
8
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Лестер
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
135
315
99
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|46 - 18
|39
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|29 - 21
|38
|4.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|8.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 25
|28
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|26 - 31
|18
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 34
|18
|15.
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|15 - 24
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 24
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|19.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|11 - 27
|15
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|15 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|17.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|18.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|19.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 12
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|17.
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 18
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 19
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Лестер
Исход игры
Ноттингем Форест
20.8% (26)
Ничья
42.4% (53)
Лестер
36.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (51)
Меньше
56.41% (66)
Обе команды забьют
Да
80.34% (94)
Нет
19.66% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (44)
1:2 Лестер
21.6% (27)
2:1 Ноттингем Форест
11.2% (14)
1:0 Ноттингем Форест
8% (10)
0:1 Лестер
6.4% (8)
2:2 Ничья
4.8% (6)
0:2 Лестер
3.2% (4)
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