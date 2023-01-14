Игра возобновилась, остаётся минут пять до перерыва, и проследим, произойдёт ли на этом отрезке что-нибудь интересное.

"Лестер" в позиционной атаке и довольно долго держит мяч на левом фланге, где в его пользу был аут.

Не заморачиваются защитники хозяев и просто действуют на вынос... А вот сейчас доставка в штрафную слева от Барнса привела к удару сходу Тилеманса - выше створа получилось, но смотрелось опасно.

Потеряли владение "лисы" в середине поля, и Орье протащил мяч практически до чужой штрафной, после чего атака "Ноттингем Форест" серьёзно застопорилась.

Барнс сохранил мяч в инсайдной зоне и отпасовал вправо Олбрайтону, чья подача пришлась на голову защитнику хозяев.

Сейчас уже на подъёме действует "Ноттингем Форест", то есть это такая игра, где команды обмениваются инициативой.

С левого фланга подал угловой Гиббс-Уайт, а потом и после подбора навесил, но ничего острого в штрафной "Лестера" не возникло.

Гиббс-Уайт расстроен, что не смог сейчас впереди сохранить мяч в пределах поля и упустил его за лицевую.

Барнс около центральной линии оказался сидящим на газоне, поскольку против него совершил фол Фройлер.

Подуспокоилась игра в последнюю пару минут, и вот уже "Лестер" получает право на угловой с правого края.

На подборе мяч получили игроки "Ноттингем Форест", однако быстрой атаки у них не получилось, а есть позиционная.

Йейтс отдал короткую передачу вперёд-вправо на Орье, чей кручёный навес повёл мяч по лицевой линии в аут.

Барнс на левом фланге попробовал сделать пас партнёру, но мяч от Орье ушёл в аут - впрочем, для "Лестера" и так неплохо.

В последнее время "лисы" завладели инициативой, атак "лесников" уже давно не видно на поле.

Пришлось выбегать далеко из своей штрафной Хендерсону и экстренно выбивать мяч в аут, чтобы с ним не выскочил один на один Варди.

Непростой сейчас отрезок матча для "Ноттингем Форест", поэтому хозяевам нужно подержать мяч, почувствовать его и вернуться в нормальную позиционную игру.

Ну вот, послушали меня футболисты "НФ". Скарпа перед чужой штрафной попал под фол Ндиди, и это перспективный стандарт для подопечных Стива Купера.

Гиббс-Уайт пробил со штрафного, и после рикошета, возможно, от руки Ндиди хозяева хотели пенальти, но судья не увидел повода для 11-метрового.

Тилеманс в центре поля ударил по ногам Йейтса и схватил за это справедливую жёлтую карточку.

Скарпа мягко навесил в левую часть чужой штрафной, откуда скидка у хозяев получилась неудачной, и они мяч потеряли.

Орье довольно успешно действовал на правом фланге, раз заработал первый для своей команды угловой в матче.

Гиббс-Уайт подал анонсированный корнер, и гости отбились, со второй попытки вынеся мяч за боковую.

22' Третий угловой за короткое время у ворот "Ноттингем Форест". Он уже был разыгран низом, и последовавший удар Барнса заблокировал Орье.

21' Олбрайтон подал два подряд корнера с левого края, в итоге всего этого гости заработали аут на другом фланге.

20' Дальний удар Тилеманса, рикошет, мяч следует рядом с левой штангой, и это значит, что "Лестер" исполнит угловой.

20' Гиббс-Уайт теперь отмечается нарушением на левом фланге против Кастаня, обменялись команды мелкими фолами в атаке.

19' Олбрайтон впереди на правом фланге толкнул на газон Мангаля - бесспорно, нарушение правил.

18' В положение "вне игры" забрался Гиббс-Уайт под длинную передачу, лайнсмен чётко всё зафиксировал.

17' Дин Хендерсон хорошо играет на выходе, заключая в свои руки кросс соперника с правого фланга.

17' Тилеманс ошибся в простой передаче в центральной части поля и выбил мяч в аут - случается и такое.

16' Скарпа сместился с левого угла чужой штрафной в центр и чуть назад, откуда нанёс кручёный удар в перчатки Уорда.

15' Сейчас был первый стопроцентный момент в матче, и "Ноттингем Форест" явно отскочил в том эпизоде.

14' Опасно! На сей раз фланговый навес Олбрайтона доходит до Барнса, который с нескольких метров с лёта отправляет мяч левее штанги!

14' Олбрайтон выполняет подачу с правого края, и Уорролл уверенно выносит мяч головой из своей штрафной площади.

13' Гиббс-Уайт не дотянулся в подкате до прострела с левого фланга, и мяч спокойно дошёл до рук Уорда.

12' В турнирной таблице команды имеют равное число очков, то есть они достойны друг друга, и результат предсказать трудно.

11' Справляются футболисты "Лестера" с не самым мощным прессингом соперника на своей половине поля, катая друг другу мяч.

10' Йейтс сумел выбраться на свободное пространство перед чужой штрафной и не очень подготовленным ударом послал мяч низом левее створа.

9' Ничего полезного "Лестер" не извлёк из своего корнера, и в данный момент идёт сумбурная игра в центре поля.

8' Орье неудачно поработал с мячом сзади на правом фланге возле углового флажка и упустил-таки мяч за лицевую линию.

7' Лоди получил перевод на левом фланге и сам не стал навешивать, а Скарпа чуть позже подал в руки Уорда.

6' Гости отобрали себе мяч на подступах к чужой штрафной, и всё закончилось ударом Барнса с 17 метров из-под Уорролла в руки Хендерсона.

5' Поболее атакует на первых минутах "Ноттингем Форест", но это лишь начало матча, и неизвестно, что будет дальше.

4' Райан Йейтс откликнулся на подачу с левого края и пробил головой немного правее створа.

3' Ндиди на своей половине поля уронил Скарпу, и хозяева подали штрафной, ничем опасным не завершившийся.

2' "Ноттингем Форест" вышел в красно-белой форме, а у "Лестера" она вся синего цвета.