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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ноттингем Форест
0:0
Перерыв
Лестер
0'
29' Желтая карточка
Тилеманс Юри

Ход матча

29'
 
Тилеманс Юри

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 125
Ноттингем Форест 20.8% (26)
X 42.4% (53)
Лестер 36.8% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Лестер
3.01
3.20
3.29
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
4
Уорролл
Джо
26
Маккена
Скотт
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
5
Мангаля
Орель
31
Скарпа
Густаво
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
25
Ндиди
Уилфред
24
Менди
Нампали
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Ноттингем Форест
4-3-1-2
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Лестер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
4:0
К
4:1
Ч
2:2
Ч
0:2
Ч
2:3
Ч
2:2
Ч
0:0
К
4:0
К
0:0
Ч
2:2
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
5:1

Голы

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2.57
0.57

Среднее время на гол

35
157

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.57

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

2.29
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
84

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.21
Гиббс-Уайт Морган 2 0.11
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.11
Деннис Эммануэль 1 0.05
Куяте Шейху 1 0.05
Орье Серж 1 0.05
О'Брайен Льюис 1 0.05
Боли Вийи 0 0
Йейтс Райан 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 7 0.37
Барнс Харви 6 0.32
Дака Патсон 3 0.16
Тилеманс Юри 3 (1) 0.16
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.11
Варди Джейми 1 0.05
Кастань Тимоти 1 0.05
Ихеаначо Келечи 1 0.05
Перес Айосе 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Уорролл Джо 4 0
Фройлер Ремо 3 0
Джонсон Бреннан 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Лоди Ренан 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Мангаля Орель 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 4 0
Ндиди Уилфред 3 0
Тилеманс Юри 2 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Фас Ваут 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лестер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
11
Ноттингем Форест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Лестер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

2
7
Ноттингем Форест
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Лестер
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
20%
7
37%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
3
16%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
4
31%
4
21%
46-60
2
15%
7
37%
61-75
3
23%
3
16%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
9%
2
18%
1-15
5
23%
3
27%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
6
27%
1
9%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
5
23%
2
18%
76-90

Забито

12
27
7 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
17%
7
26%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
3
25%
8
30%
30%
31-45
2
17%
2
7%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
3
11%
76-90

Пропущено

35
30
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
9%
4
13%
1-15
7
20%
5
17%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
10
29%
5
17%
46-60
4
11%
9
30%
61-75
8
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0 Атромитос - Ноттингем Форест 3:2 Сток Сити - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:1
Лестер - Ньюкасл 0:3 Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Лестер

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
5
3
15
1.5
9
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 18 8 4 6 32 - 25 28
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Лестер
 0:0 Заявка 19 5 3 11 26 - 31 18
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 4 6 9 13 - 34 18
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 4 6 9 15 - 24 18
16.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 24 16
18.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
19.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 19 3 6 10 11 - 27 15
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 19 3 3 13 15 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
10.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 12 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 10 12
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
19.
Лестер
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 12 6
16.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 10 2 0 8 6 - 18 6
18.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт 0:0.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Барнс сохранил мяч в инсайдной зоне и отпасовал вправо Олбрайтону, чья подача пришлась на голову защитнику хозяев.
  • 44'
    Потеряли владение "лисы" в середине поля, и Орье протащил мяч практически до чужой штрафной, после чего атака "Ноттингем Форест" серьёзно застопорилась. 
  • Опасный момент
    42'
    Не заморачиваются защитники хозяев и просто действуют на вынос... А вот сейчас доставка в штрафную слева от Барнса привела к удару сходу Тилеманса - выше створа получилось, но смотрелось опасно.
  • 41'
    "Лестер" в позиционной атаке и довольно долго держит мяч на левом фланге, где в его пользу был аут.
  • 40'
    Игра возобновилась, остаётся минут пять до перерыва, и проследим, произойдёт ли на этом отрезке что-нибудь интересное.
  • Травма, повреждение
    39'
    Райан Йейтс сидя на газоне получает медицинскую помощь.
  • 38'
    Йейтс отдал короткую передачу вперёд-вправо на Орье, чей кручёный навес повёл мяч по лицевой линии в аут.
  • 37'
    На подборе мяч получили игроки "Ноттингем Форест", однако быстрой атаки у них не получилось, а есть позиционная.
  • Угловой
    36'
    Подуспокоилась игра в последнюю пару минут, и вот уже "Лестер" получает право на угловой с правого края.
  • Фол, нарушение
    35'
    Барнс около центральной линии оказался сидящим на газоне, поскольку против него совершил фол Фройлер.
  • 34'
    Гиббс-Уайт расстроен, что не смог сейчас впереди сохранить мяч в пределах поля и упустил его за лицевую.
  • Угловой
    33'
    С левого фланга подал угловой Гиббс-Уайт, а потом и после подбора навесил, но ничего острого в штрафной "Лестера" не возникло.
  • 33'
    Сейчас уже на подъёме действует "Ноттингем Форест", то есть это такая игра, где команды обмениваются инициативой.
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    • 32'
      Гиббс-Уайт подал анонсированный корнер, и гости отбились, со второй попытки вынеся мяч за боковую. 
    • Угловой
      31'
      Орье довольно успешно действовал на правом фланге, раз заработал первый для своей команды угловой в матче.
    • 30'
      Скарпа мягко навесил в левую часть чужой штрафной, откуда скидка у хозяев получилась неудачной, и они мяч потеряли. 
    • Желтая карточка
      29'
      Тилеманс в центре поля ударил по ногам Йейтса и схватил за это справедливую жёлтую карточку.
    • 29'
      Гиббс-Уайт пробил со штрафного, и после рикошета, возможно, от руки Ндиди хозяева хотели пенальти, но судья не увидел повода для 11-метрового.
    • Фол, нарушение
      27'
      Ну вот, послушали меня футболисты "НФ". Скарпа перед чужой штрафной попал под фол Ндиди, и это перспективный стандарт для подопечных Стива Купера.
    • 26'
      Непростой сейчас отрезок матча для "Ноттингем Форест", поэтому хозяевам нужно подержать мяч, почувствовать его и вернуться в нормальную позиционную игру. 
    • 26'
      Пришлось выбегать далеко из своей штрафной Хендерсону и экстренно выбивать мяч в аут, чтобы с ним не выскочил один на один Варди.
    • 24'
      В последнее время "лисы" завладели инициативой, атак "лесников" уже давно не видно на поле.
    • 23'
      Барнс на левом фланге попробовал сделать пас партнёру, но мяч от Орье ушёл в аут - впрочем, для "Лестера" и так неплохо.
    • Угловой
      22'
      Третий угловой за короткое время у ворот "Ноттингем Форест". Он уже был разыгран низом, и последовавший удар Барнса заблокировал Орье.
    • Угловой
      21'
      Олбрайтон подал два подряд корнера с левого края, в итоге всего этого гости заработали аут на другом фланге.
    • Угловой
      20'
      Дальний удар Тилеманса, рикошет, мяч следует рядом с левой штангой, и это значит, что "Лестер" исполнит угловой.
    • Фол, нарушение
      20'
      Гиббс-Уайт теперь отмечается нарушением на левом фланге против Кастаня, обменялись команды мелкими фолами в атаке.
    • Фол, нарушение
      19'
      Олбрайтон впереди на правом фланге толкнул на газон Мангаля - бесспорно, нарушение правил.
    • Офсайд
      18'
      В положение "вне игры" забрался Гиббс-Уайт под длинную передачу, лайнсмен чётко всё зафиксировал.
    • 17'
      Дин Хендерсон хорошо играет на выходе, заключая в свои руки кросс соперника с правого фланга.
    • 17'
      Тилеманс ошибся в простой передаче в центральной части поля и выбил мяч в аут - случается и такое.
    • 16'
      Скарпа сместился с левого угла чужой штрафной в центр и чуть назад, откуда нанёс кручёный удар в перчатки Уорда.
    • 15'
      Сейчас был первый стопроцентный момент в матче, и "Ноттингем Форест" явно отскочил в том эпизоде.
    • Опасный момент
      14'
      Опасно! На сей раз фланговый навес Олбрайтона доходит до Барнса, который с нескольких метров с лёта отправляет мяч левее штанги!
    • 14'
      Олбрайтон выполняет подачу с правого края, и Уорролл уверенно выносит мяч головой из своей штрафной площади.
    • 13'
      Гиббс-Уайт не дотянулся в подкате до прострела с левого фланга, и мяч спокойно дошёл до рук Уорда.
    • 12'
      В турнирной таблице команды имеют равное число очков, то есть они достойны друг друга, и результат предсказать трудно.
    • 11'
      Справляются футболисты "Лестера" с не самым мощным прессингом соперника на своей половине поля, катая друг другу мяч.
    • Опасный момент
      10'
      Йейтс сумел выбраться на свободное пространство перед чужой штрафной и не очень подготовленным ударом послал мяч низом левее створа. 
    • 9'
      Ничего полезного "Лестер" не извлёк из своего корнера, и в данный момент идёт сумбурная игра в центре поля.
    • Угловой
      8'
      Орье неудачно поработал с мячом сзади на правом фланге возле углового флажка и упустил-таки мяч за лицевую линию.
    • 7'
      Лоди получил перевод на левом фланге и сам не стал навешивать, а Скарпа чуть позже подал в руки Уорда.
    • 6'
      Гости отобрали себе мяч на подступах к чужой штрафной, и всё закончилось ударом Барнса с 17 метров из-под Уорролла в руки Хендерсона.
    • 5'
      Поболее атакует на первых минутах "Ноттингем Форест", но это лишь начало матча, и неизвестно, что будет дальше.
    • Опасный момент
      4'
      Райан Йейтс откликнулся на подачу с левого края и пробил головой немного правее створа.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ндиди на своей половине поля уронил Скарпу, и хозяева подали штрафной, ничем опасным не завершившийся.
    • 2'
      "Ноттингем Форест" вышел в красно-белой форме, а у "Лестера" она вся синего цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Лестер

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    20.8% (26)
    Ничья
    42.4% (53)
    Лестер
    36.8% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (44)
    1:2 Лестер
    21.6% (27)
    2:1 Ноттингем Форест
    11.2% (14)
    1:0 Ноттингем Форест
    8% (10)
    0:1 Лестер
    6.4% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:2 Лестер
    3.2% (4)
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