Тур: 20. Стадион: Молинью. Главный судья: Хупер Саймон
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
27
Агер
Наиф
11
Пакета
Лукас
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Вест Хэм
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
14 матчей
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
7 побед 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|4
|0.21
|Невеш Рубен
|4 (2)
|0.21
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.05
|Траоре Адама
|1
|0.05
|Аит-Нури Раян
|1
|0.05
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|3 (2)
|0.16
|Скамакка Джанлука
|3
|0.16
|Антонио Майкл
|2
|0.11
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.11
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.05
|Соучек Томаш
|1
|0.05
|Райс Деклан
|1
|0.05
|Зума Курт
|1
|0.05
|Форнальс Пабло
|1
|0.05
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|7
|0
|Семеду Нелсон
|4
|1
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Хонни Кастро
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Килман Макс
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|4
|0
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Вест Хэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
4
9
Вулверхэмптон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
26
23
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
5
22%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
108
216
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|46 - 18
|39
|3.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|29 - 21
|38
|4.
|Заявка
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7.
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 22
|29
|8.
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|32 - 25
|28
|9.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13.
|0:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|26 - 31
|18
|14.
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 34
|18
|15.
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|15 - 24
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|17.
|0:0 Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 24
|16
|18.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|19.
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|11 - 27
|15
|20.
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|15 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 8
|22
|4.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|6.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|21 - 13
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|9.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|11.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|13.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 10
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|15.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|16.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|17.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|18.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|19.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 10
|8
|20.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 15
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|14.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 12
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|17.
|0:1 Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 18
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 19
|5
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 29
|5
|20.
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|2 - 22
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|15 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11 (1)
|Лидс
|Морено Родриго
|10 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Фулхэм
|Тете Кенни
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|6
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Вулверхэмптон
34.4% (44)
Ничья
52.3% (67)
Вест Хэм
13.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
26.5% (31)
Меньше
73.5% (86)
Обе команды забьют
Да
76.07% (89)
Нет
23.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (58)
1:0 Вулверхэмптон
16.4% (21)
2:1 Вулверхэмптон
10.2% (13)
1:2 Вест Хэм
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 Вест Хэм
3.1% (4)
3:2 Вулверхэмптон
1.6% (2)
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