Из-за боковой бросает Цоуфал, не очень удачно, "Вулверхэмптон" легко перехватил, однако свою атаку создать не удалось.

Совсем спал темп игры . Судя по всему до конца тайма чего-то неожиданного мы не увидим.

Вот по левой бровке "молотобойцы" попытались придумать прорыв, не прошел пас на Форналса.

Кунья с линии штрафной подстроился под мяч и пробил , явно мяч летел в створ ворот, но Агерд заблокировал.

Все. Перерыв. Не придумали ничего футболисты в компенсированное время.

Мягкий заброс прямо на забегающего форварда в штрафную гостей, Агер поспевает за мячом и разряжает обстановку.

Больше давления мы видим в исполнении "Вулвз", но при этом у "Вест Хэма" был опаснейший момент. Вывод: игра равная.

Хорошая распасовка, далее Боуэн один в один с защитником, продавливает все сильнее и подает в штрафную, Жозе Са вовремя выходит из ворот.

На этот раз в отборе себя отлично показывает Боуэн и зарабатывает штрафной для своей команды . До ворот далековато, но стандарт все равно может быть неплохой.

Райс грузит в штрафную, защита снимает мяч, попытка выйти в контратаку от "Вулверхэмптона", Деклан Райс и в обороне подчищает.

Буэно протиснулся между защитников, прострелил в центр, Огбонна на гигантском опыте выбил за лицевую.

Угловой "волков", подача, мяч пролетает почти до линии штрафной, оттуда Невеш бьет. Сильно выше цели .

Форналс нарушил правила примерно в центре поля, выразил сильное недовольство этим, но карточку не схлопотал.

Фабьянски разыгрывает и начинает атаку длинной передачей направо, там Соучек роняет Маттеуса на газон . Медики оказывают ему помощь.

Пока небольшая пауза с оказанием помощи оба тренера используют возможность подсказать что-то своим футболистам. Мойес беседует с Антонио, Лопетеги с Куньей.

Потихоньку возобновляем игру. Все в порядке должно быть с Маттеусом.

"Вест Хэм" здорово перехватил на чужой половине, но быстро исправился "Вулвз", вернув владение в свои ноги.

Антонио с Соучеком не пустили в контратаку, классный подкат Моутинью и аут.

Длиннющая подача "Вест Хэма" от правой бровки, не доходит мяч до адресата и просто уходит за пределы поля.

Прессингует команда гостей, ситуация не выглядит очень уж сложной для "волков".

Невеш "выстрелил" по воротам Фабьянского , голкипер на месте.

Моментище у "Вест Хэма"! Подача с левого края, мяч отскочил к Цоуфалу, который со свободного пространства бил мимо Жозе Са, но защитник подстраховал и выручил!

А вот сейчас интересно прессингуют "молотобойцы", совсем немного не удалось отобрать мяч и получить хорошую контратаку.

20' Прострел с правого края от очень активного сегодня Семеду, защитник выбил за лицевую.

19' Правая бровка гостей в действии, Боуэн зашел в штрафную, дальше передача и падение Антонио. Молчит свисток.

18' Уронили футболиста "Вест Хэма" на углу штрафной, сразу же показал судья, что ничего там не было, "молотобойцы" вернули себе мяч.

17' Буэно на Поденце отыграл у левой бровки, чуть-чуть не так, как было нужно. Удар от ворот.

15' Много передач в чужой трети практически в исполнении "Вулверхэмптона", удара или навеса не хватает.

14' Позиционно начинает поддавливать команда Лопетеги, 69 на 31 по владению мячом.

13' Классная диагональ на Поденсе, но дальше обострить атаку Даниэлу не удалось, пришлось отыгрывать назад.

12' И еще раз через Семеду атака, далее пас в опорную зону, Луис Матеус оттуда закручивает в угол, но не в самый. Хороший удар все равно, но Фабьянски поймал.

11' Невеш нашел партнера на правом краю штрафной, отправил туда мяч, но защитник помешал, заблокировав навесную передачу.

10' Возобновляем игру, выходят хозяева из-под прессинга, Семеду на правом фланге с мячом, подает крайний защитник, его коллега блокирует навес.

9' Моутинью досталось от Райса, на газоне футболист. На поле медицинская бригада.

8' Левый край атаки "Вест Хэма" угрожает штрафной "волков", все ограничилось неточной подачей.

7' Боуэн издали пробил по воротам, легкий удар для голкипера.

6' Форнальс слева пробился в штрафную, оставил под удар Крессуэлу, защитник заблокировал .

5' Первый угловой удар в исполнении "волков", не слишком удачно, оборона справилась.

4' Контрвыпад "Вулвз", прошел заброс на Хи-Чана, далее передача на Кунью, который пытался прострелить, защитник успел заблокировать.

3' Через оборону отыгрывают "молотобойцы", затем налево идет мяч, по бровке доходит до Жозе Са.

2' В центре поля начинаем встречу, команды в борьбе за владение мячом.