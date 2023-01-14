  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Вулверхэмптон
0:0
Перерыв
Вест Хэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 128
Вулверхэмптон 34.4% (44)
X 52.3% (67)
Вест Хэм 13.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Вест Хэм
3.05
3.20
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
27
Луис
Матеус
II
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
10
Поденсе
Даниэл
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
27
Агер
Наиф
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Аарон
11
Пакета
Лукас
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
8
Форнальс
Пабло
Вулверхэмптон
4-3-3
Вест Хэм
4-3-3

История личных встреч

Вулверхэмптон
Вест Хэм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
7 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 4 0.21
Невеш Рубен 4 (2) 0.21
Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
Траоре Адама 1 0.05
Аит-Нури Раян 1 0.05
Моутинью Жоау 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 (2) 0.16
Скамакка Джанлука 3 0.16
Антонио Майкл 2 0.11
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.11
Пакета Лукас 1 (1) 0.05
Соучек Томаш 1 0.05
Райс Деклан 1 0.05
Зума Курт 1 0.05
Форнальс Пабло 1 0.05

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 7 0
Семеду Нелсон 4 1
Поденсе Даниэл 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Килман Макс 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Луис Матеус II 1 0
Буэно Уго 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Цоуфал Владимир 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Вест Хэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

4
9
Вулверхэмптон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
5
22%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Вест Хэм

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
8
2
16
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 18 12 3 3 46 - 18 39
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 12 2 4 29 - 21 38
4.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 Заявка 19 9 4 6 32 - 28 31
7.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 18 8 5 5 34 - 22 29
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 18 8 4 6 32 - 25 28
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 Заявка 18 7 4 7 21 - 21 25
11.
Астон Вилла
 Заявка 19 7 4 8 22 - 27 25
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
13.
Лестер
 0:0 Заявка 19 5 3 11 26 - 31 18
14.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 19 4 6 9 13 - 34 18
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 19 4 6 9 15 - 24 18
16.
Лидс
 Заявка 18 4 5 9 26 - 33 17
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 19 4 4 11 15 - 24 16
18.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
19.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 19 3 6 10 11 - 27 15
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 19 3 3 13 15 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 7 1 1 17 - 5 22
3.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
4.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 2 3 15 - 11 17
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
10.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
11.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 12 13
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
13.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 10 12
14.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 12 11
17.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
18.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
19.
Лестер
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 0:0 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 13 9
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 6 - 12 6
16.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
17.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 10 2 0 8 6 - 18 6
18.
Лидс
 Заявка 9 1 2 6 11 - 19 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Все. Перерыв. Не придумали ничего футболисты в компенсированное время. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено. 
  • 44'
    Кунья с линии штрафной подстроился под мяч и пробил, явно мяч летел в створ ворот, но Агерд заблокировал. 
  • 43'
    Классный подкат Огбонны прерывает эту задумку команды Хулиана Лопетеги. 
  • 42'
    Вот по левой бровке "молотобойцы" попытались придумать прорыв, не прошел пас на Форналса. 
  • 41'
    Совсем спал темп игры. Судя по всему до конца тайма чего-то неожиданного мы не увидим. 
  • 40'
    Из-за боковой бросает Цоуфал, не очень удачно, "Вулверхэмптон" легко перехватил, однако свою атаку создать не удалось. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Форналс нарушил правила примерно в центре поля, выразил сильное недовольство этим, но карточку не схлопотал. 
  • Угловой
    38'
    Угловой "волков", подача, мяч пролетает почти до линии штрафной, оттуда Невеш бьет. Сильно выше цели
  • 37'
    Буэно протиснулся между защитников, прострелил в центр, Огбонна на гигантском опыте выбил за лицевую. 
  • 36'
    Райс грузит в штрафную, защита снимает мяч, попытка выйти в контратаку от "Вулверхэмптона", Деклан Райс и в обороне подчищает. 
  • Фол, нарушение
    35'
    На этот раз в отборе себя отлично показывает Боуэн и зарабатывает штрафной для своей команды. До ворот далековато, но стандарт все равно может быть неплохой. 
  • 34'
    Хорошая распасовка, далее Боуэн один в один с защитником, продавливает все сильнее и подает в штрафную, Жозе Са вовремя выходит из ворот. 
  • 33'
    Больше давления мы видим в исполнении "Вулвз", но при этом у "Вест Хэма" был опаснейший момент. Вывод: игра равная. 
  • 32'
    Мягкий заброс прямо на забегающего форварда в штрафную гостей, Агер поспевает за мячом и разряжает обстановку. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      А вот сейчас интересно прессингуют "молотобойцы", совсем немного не удалось отобрать мяч и получить хорошую контратаку. 
    • Опасный момент
      30'
      Моментище у "Вест Хэма"! Подача с левого края, мяч отскочил к Цоуфалу, который со свободного пространства бил мимо Жозе Са, но защитник подстраховал и выручил!
    • 28'
      Невеш "выстрелил" по воротам Фабьянского, голкипер на месте. 
    • 27'
      Прессингует команда гостей, ситуация не выглядит очень уж сложной для "волков". 
    • 26'
      Длиннющая подача "Вест Хэма" от правой бровки, не доходит мяч до адресата и просто уходит за пределы поля. 
    • 25'
      Антонио с Соучеком не пустили в контратаку, классный подкат Моутинью и аут. 
    • 24'
      "Вест Хэм" здорово перехватил на чужой половине, но быстро исправился "Вулвз", вернув владение в свои ноги. 
    • 23'
      Потихоньку возобновляем игру. Все в порядке должно быть с Маттеусом. 
    • 22'
      Пока небольшая пауза с оказанием помощи оба тренера используют возможность подсказать что-то своим футболистам. Мойес беседует с Антонио, Лопетеги с Куньей. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Фабьянски разыгрывает и начинает атаку длинной передачей направо, там Соучек роняет Маттеуса на газон. Медики оказывают ему помощь. 
    • 20'
      Прострел с правого края от очень активного сегодня Семеду, защитник выбил за лицевую. 
    • 19'
      Правая бровка гостей в действии, Боуэн зашел в штрафную, дальше передача и падение Антонио. Молчит свисток.
    • 18'
      Уронили футболиста "Вест Хэма" на углу штрафной, сразу же показал судья, что ничего там не было, "молотобойцы" вернули себе мяч. 
    • 17'
      Буэно на Поденце отыграл у левой бровки, чуть-чуть не так, как было нужно. Удар от ворот. 
    • 15'
      Много передач в чужой трети практически в исполнении "Вулверхэмптона", удара или навеса не хватает. 
    • 14'
      Позиционно начинает поддавливать команда Лопетеги, 69 на 31 по владению мячом. 
    • 13'
      Классная диагональ на Поденсе, но дальше обострить атаку Даниэлу не удалось, пришлось отыгрывать назад. 
    • Опасный момент
      12'
      И еще раз через Семеду атака, далее пас в опорную зону, Луис Матеус оттуда закручивает в угол, но не в самый. Хороший удар все равно, но Фабьянски поймал. 
    • 11'
      Невеш нашел партнера на правом краю штрафной, отправил туда мяч, но защитник помешал, заблокировав навесную передачу. 
    • 10'
      Возобновляем игру, выходят хозяева из-под прессинга, Семеду на правом фланге с мячом, подает крайний защитник, его коллега блокирует навес. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Моутинью досталось от Райса, на газоне футболист. На поле медицинская бригада. 
    • 8'
      Левый край атаки "Вест Хэма" угрожает штрафной "волков", все ограничилось неточной подачей. 
    • 7'
      Боуэн издали пробил по воротам, легкий удар для голкипера. 
    • 6'
      Форнальс слева пробился в штрафную, оставил под удар Крессуэлу, защитник заблокировал
    • Угловой
      5'
      Первый угловой удар в исполнении "волков", не слишком удачно, оборона справилась. 
    • 4'
      Контрвыпад "Вулвз", прошел заброс на Хи-Чана, далее передача на Кунью, который пытался прострелить, защитник успел заблокировать.
    • 3'
      Через оборону отыгрывают "молотобойцы", затем налево идет мяч, по бровке доходит до Жозе Са. 
    • 2'
      В центре поля начинаем встречу, команды в борьбе за владение мячом. 
    • Первый тайм начался
      Стартуем первый тайм. 
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    34.4% (44)
    Ничья
    52.3% (67)
    Вест Хэм
    13.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.5% (31)
    Меньше
    73.5% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    76.07% (89)
    Нет
    23.93% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (58)
    1:0 Вулверхэмптон
    16.4% (21)
    2:1 Вулверхэмптон
    10.2% (13)
    1:2 Вест Хэм
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 Вест Хэм
    3.1% (4)
    3:2 Вулверхэмптон
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Вест Хэм
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     