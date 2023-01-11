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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Вулверхэмптон
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 57
Вулверхэмптон 40.4% (23)
X 42.1% (24)
Вест Хэм 17.5% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Вест Хэм
2.80
3.29
2.82
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вулверхэмптон
Вест Хэм

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
7 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 4 0.22
Невеш Рубен 4 (2) 0.22
Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
Траоре Адама 1 0.06
Аит-Нури Раян 1 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 3 (2) 0.17
Скамакка Джанлука 3 0.17
Антонио Майкл 2 0.11
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.11
Пакета Лукас 1 (1) 0.06
Соучек Томаш 1 0.06
Райс Деклан 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Форнальс Пабло 1 0.06

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 7 0
Семеду Нелсон 4 1
Поденсе Даниэл 4 0
Коста Диего 2 1
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Килман Макс 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Луис Матеус II 1 0
Буэно Уго 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Цоуфал Владимир 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Вест Хэм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Вест Хэм
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

4
9
Вулверхэмптон
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Вест Хэм
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Пропущено

26
23
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
4
15%
2
9%
1-15
4
15%
5
22%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
5
19%
3
13%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
6
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2 Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Вест Хэм

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
10
8
2
16
1.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 14 2 1 40 - 14 44
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 3 2 45 - 16 39
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 9 8 1 32 - 11 35
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 11 2 4 27 - 20 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 10 3 5 37 - 25 33
6.
Фулхэм
 0:0 Заявка 19 8 5 6 30 - 27 29
7.
Ливерпуль
 Заявка 17 8 4 5 34 - 22 28
8.
Брайтон
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
9.
Брентфорд
 Заявка 18 6 8 4 30 - 28 26
10.
Челси
 0:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 17 - 25 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
13.
Лестер
 Заявка 18 5 2 11 26 - 31 17
14.
Лидс
 Заявка 17 4 5 8 25 - 31 17
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 4 5 9 13 - 34 17
16.
Борнмут
 Заявка 18 4 4 10 18 - 39 16
17.
Эвертон
 Заявка 18 3 6 9 14 - 24 15
18.
Вест Хэм
 Заявка 18 4 3 11 15 - 24 15
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 3 5 10 11 - 27 14
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 3 3 12 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 Заявка 8 7 1 0 22 - 8 22
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 6 0 3 21 - 13 18
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
8.
Брентфорд
 Заявка 9 4 4 1 18 - 10 16
9.
Челси
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10.
Астон Вилла
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 9 4 1 4 10 - 15 13
12.
Лидс
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
14.
Брайтон
 Заявка 8 3 2 3 13 - 10 11
15.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 9 2 2 5 9 - 10 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 9 2 2 5 8 - 12 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 1 3 5 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Брайтон
 Заявка 9 5 1 3 19 - 15 16
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
5.
Ньюкасл
 Заявка 9 4 4 1 15 - 6 16
6.
Тоттенхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 4 1 4 14 - 13 13
8.
Челси
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 12 12
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
13.
Астон Вилла
 Заявка 9 2 2 5 7 - 16 8
14.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
16.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
17.
Вест Хэм
 Заявка 9 1 2 6 6 - 12 5
18.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
19.
Борнмут
 Заявка 9 1 2 6 9 - 29 5
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 1 2 6 2 - 22 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 15 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 11 (1)
Лидс Морено Родриго 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Фулхэм Тете Кенни 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Ньюкасл Жоэлинтон 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2023, осталось 1 день 18 часов 39 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Вулверхэмптон 40.4% (23)
    X 42.1% (24)
    Вест Хэм 17.5% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.80
    3.29
    2.82
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Вест Хэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    40.4% (23)
    Ничья
    42.1% (24)
    Вест Хэм
    17.5% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (18)
    Меньше
    66.04% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (21)
    1:0 Вулверхэмптон
    17.5% (10)
    2:1 Вулверхэмптон
    14% (8)
    1:2 Вест Хэм
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    0:1 Вест Хэм
    3.5% (2)
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