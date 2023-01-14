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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Спарта Роттердам
0:0
Перерыв
Эксельсиор
0'
23' Желтая карточка
Jeremy van Mullem

Ход матча

23'
Jeremy van Mullem
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Эксельсиор
6.20
4.40
6.37
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
10
Мейнанс
Свен
6
Jeremy
van
Mullem
8
Китолано
Джошуа
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
5
Файн
Адриан
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
9
Хархаух
Реда
Спарта Роттердам
4-3-3
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Эксельсиор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:2
ТМК
4:0
ТМС
2:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
1:2
ЭГГД
1:1
ЭГГД
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.38
Версейрен Арно 6 0.38
Леуритсен Тобиас 5 0.31
Мейнанс Свен 3 0.19
Де Гузман Джонатан 1 0.06
Энгельс Марио 1 0.06
Вриндс Барт 1 0.06
Абелс Дирк 1 0.06
Китолано Джошуа 1 0.06
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.13
Бас Юлиан 2 0.13
Лампру Лазарос 2 0.13
Хореман Сибе 2 0.13
Гаудмейн Кензо 2 0.13
Хархаух Реда 2 0.13
Эль-Яакуби Редуан 2 0.13
Чу-А-Он Натан 1 0.06
Аграфиотис Николас 1 0.06
Сеймор Серано 1 0.06
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Вриндс Барт 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Jeremy van Mullem 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юлиан 3 0
Ван Дёйнен Майк 2 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эксельсиор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эксельсиор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
8
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Эксельсиор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
24%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
26
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
15%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
2
25%
6
23%
46-60
3
38%
4
15%
61-75
0
0%
6
23%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
16%
5
29%
29%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
28%
4
24%
61-75
8
32%
4
24%
76-90

Пропущено

16
37
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
19%
5
14%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
4
25%
10
27%
46-60
4
25%
4
11%
61-75
1
6%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Эксельсиор

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
2
1.5
3
4
3
5
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 0:0 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
Твенте
 0:0 16 9 4 3 26 - 9 31
5.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
6.
Спарта Роттердам
 0:0 16 7 5 4 25 - 16 26
7.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Эксельсиор
 0:0 16 5 2 9 17 - 37 17
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 0:0 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Аякс
 0:0 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 0:0 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 0:0 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
9.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Твенте
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
11.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 0:0 9 1 2 6 8 - 26 5
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
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