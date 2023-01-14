Тур: 16. Стадион: Спарта. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:0
Перерыв
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Обе команды забьют
1
Олай
Ник
10
Мейнанс
Свен
11
Саито
Коки
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
16 Намли ЮнесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
История личных встреч
Спарта Роттердам
Эксельсиор
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|6 (2)
|0.38
|Версейрен Арно
|6
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.31
|Мейнанс Свен
|3
|0.19
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|Энгельс Марио
|1
|0.06
|Вриндс Барт
|1
|0.06
|Абелс Дирк
|1
|0.06
|Китолано Джошуа
|1
|0.06
|Пинту Мика
|0
|0
|Саито Коки
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.13
|Бас Юлиан
|2
|0.13
|Лампру Лазарос
|2
|0.13
|Хореман Сибе
|2
|0.13
|Гаудмейн Кензо
|2
|0.13
|Хархаух Реда
|2
|0.13
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0.13
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.06
|Аграфиотис Николас
|1
|0.06
|Сеймор Серано
|1
|0.06
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|5
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юлиан
|3
|0
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Дриауех Каухайб
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эксельсиор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эксельсиор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
8
Спарта Роттердам
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Эксельсиор
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
4
24%
3
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
5
29%
29%
2
25%
76-90
Пропущено
8
26
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
4
15%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
2
25%
6
23%
46-60
3
38%
4
15%
61-75
0
0%
6
23%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
16%
5
29%
29%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
28%
4
24%
61-75
8
32%
4
24%
76-90
Пропущено
16
37
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
19%
5
14%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
7
19%
31-45
4
25%
10
27%
46-60
4
25%
4
11%
61-75
1
6%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
26
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
87
510
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|45 - 18
|32
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 9
|31
|5.
|15
|10
|1
|4
|42 - 20
|31
|6.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 16
|26
|7.
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|9.
|15
|3
|9
|3
|20 - 17
|18
|10.
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 30
|18
|12.
|0:0
|16
|5
|2
|9
|17 - 37
|17
|13.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|14.
|15
|3
|5
|7
|18 - 31
|14
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 40
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|26 - 7
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|18.
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 26
|5
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Обе команды забьют