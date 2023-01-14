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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Спарта Роттердам
1:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
23' Желтая карточка
Jeremy van Mullem
90' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
1:0
90' Гол
Китолано Джошуа
90'+6

Ход матча

23'
Jeremy van Mullem
 
72'
 
Копмейнерс Пер
Бас Юлиан
81'
 
Ван Дёйнен Майк
Хархаух Реда
81'
Намли Юнес
Jeremy van Mullem
 
81'
 
Лампру Лазарос
Азаркан Маруан
88'
Абелс Дирк
Саито Коки
 
90'
 
Ван Дёйнен Майк
90'
Китолано Джошуа
(Леуритсен Тобиас)
1:0
90'
Рекик Омар
Китолано Джошуа
 
90'
Эрдхёйзен Майк
Мейнанс Свен
 
90'
 
Аграфиотис Николас
Файн Адриан
90'
 
Сеймор Серано
Дриауех Каухайб

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
10
Мейнанс
Свен
6
Jeremy
van
Mullem
8
Китолано
Джошуа
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
5
Файн
Адриан
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
9
Хархаух
Реда
Спарта Роттердам
4-3-3
Эксельсиор
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Эксельсиор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:2
ТМК
4:0
ТМС
2:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
1:2
ЭГГД
1:1
ЭГГД
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 6 (2) 0.38
Версейрен Арно 6 0.38
Леуритсен Тобиас 5 0.31
Мейнанс Свен 3 0.19
Китолано Джошуа 2 0.13
Де Гузман Джонатан 1 0.06
Энгельс Марио 1 0.06
Вриндс Барт 1 0.06
Абелс Дирк 1 0.06
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0
Эрдхёйзен Майк 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 2 0.13
Бас Юлиан 2 0.13
Лампру Лазарос 2 0.13
Хореман Сибе 2 0.13
Гаудмейн Кензо 2 0.13
Хархаух Реда 2 0.13
Эль-Яакуби Редуан 2 0.13
Чу-А-Он Натан 1 0.06
Аграфиотис Николас 1 0.06
Сеймор Серано 1 0.06
Дриауех Каухайб 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 5 0
Ван Крой Вито 4 0
Вриндс Барт 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Jeremy van Mullem 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дёйнен Майк 3 0
Бас Юлиан 3 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Хореман Сибе 2 0
Хархаух Реда 2 0
Дриауех Каухайб 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Маркело Натангело 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Эксельсиор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эксельсиор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
8
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эксельсиор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
22%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90

Пропущено

8
27
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
15%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
2
25%
6
22%
46-60
3
38%
4
15%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

26
17
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
15%
5
29%
29%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
27%
4
24%
61-75
9
35%
4
24%
76-90

Пропущено

16
38
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
19%
5
13%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
7
18%
31-45
4
25%
10
26%
46-60
4
25%
4
11%
61-75
1
6%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Эксельсиор

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
3
1.5
3
4
3
6
2.5
1
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
2
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
5
11
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
Твенте
 16 9 4 3 26 - 9 31
5.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
6.
Спарта Роттердам
 16 8 4 4 26 - 16 28
7.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Эксельсиор
 16 5 1 10 17 - 38 16
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Спарта Роттердам
 9 6 1 2 18 - 8 19
4.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
5.
Аякс
 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
9.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Твенте
 8 2 3 3 5 - 7 9
11.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 9 1 1 7 8 - 27 4
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
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