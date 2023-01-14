Тур: 16. Стадион: Спарта. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаJeremy van Mullem
90' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
1:0
90' ГолКитолано Джошуа
90'+6
Ход матча
88'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.72 Обе команды забьют
1
Олай
Ник
10
Мейнанс
Свен
11
Саито
Коки
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
16 Намли ЮнесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
История личных встреч
Спарта Роттердам
Эксельсиор
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|6 (2)
|0.38
|Версейрен Арно
|6
|0.38
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.31
|Мейнанс Свен
|3
|0.19
|Китолано Джошуа
|2
|0.13
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|Энгельс Марио
|1
|0.06
|Вриндс Барт
|1
|0.06
|Абелс Дирк
|1
|0.06
|Пинту Мика
|0
|0
|Саито Коки
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Эрдхёйзен Майк
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|2
|0.13
|Бас Юлиан
|2
|0.13
|Лампру Лазарос
|2
|0.13
|Хореман Сибе
|2
|0.13
|Гаудмейн Кензо
|2
|0.13
|Хархаух Реда
|2
|0.13
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0.13
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.06
|Аграфиотис Николас
|1
|0.06
|Сеймор Серано
|1
|0.06
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|5
|0
|Ван Крой Вито
|4
|0
|Вриндс Барт
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Jeremy van Mullem
|2
|0
|Maurice Steijn
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Бас Юлиан
|3
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Хореман Сибе
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Дриауех Каухайб
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Маркело Натангело
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Эксельсиор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эксельсиор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
8
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эксельсиор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
22%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
27
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
15%
1-15
1
13%
2
7%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
2
25%
6
22%
46-60
3
38%
4
15%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
3
38%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
26
17
8 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
15%
5
29%
29%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
1
4%
3
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
7
27%
4
24%
61-75
9
35%
4
24%
76-90
Пропущено
16
38
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
19%
5
13%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
19%
7
18%
31-45
4
25%
10
26%
46-60
4
25%
4
11%
61-75
1
6%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Лиссе - Спарта Роттердам 2:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 0:3 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Эксельсиор Масслёйс 3:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 1:0 Катвийк - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 1:4 Витесс - Спарта Роттердам 0:4 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Рейнсбургс Бойз - Спарта Роттердам 2:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1
Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - Маастрихт 5:1 Аякс - Эксельсиор 7:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Валвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
63
34
36
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
25
27
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
88
511
412
115
214
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5