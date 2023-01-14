Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Redouan El Yaakoubi пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кензо Гудмийн пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

45' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Файн Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Эксельсиор

40' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

38' Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

36' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Спарта Роттердам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

33' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Кензо Гудмийн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

27' Саито Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

23' Безумный фол. Йереми ван Муллем грубо играет против соперника. Пострадал Кензо Гудмийн

23' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Эксельсиор

20' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

18' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

16' Пинту Мика наказан за толчок Кензо Гудмийн

15' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

14' Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Йереми ван Муллем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

7' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Йереми ван Муллем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

2' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Эксельсиор начинает с центра поля