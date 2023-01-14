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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
0:0
Первый тайм: 45+'
Твенте
0'
13' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
35' Красная карточка
Ренсх Девайн

Ход матча

13'
 
Сампстед Альфонс
35'
Ренсх Девайн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Твенте
4.55
6.40
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
15
Ренсх
Девайн
3
Угелумба
Кэлвин
6
Классен
Дэви
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
35
Консейсау
Франсишку
9
Бробби
Брайан
10
Тадич
Душан
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
7
Черны
Вацлав
23
Садилек
Михал
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Аякс
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Твенте

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
27.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

33 матча

45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
5:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2.13
1.71

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.41
0.75

Среднее время на гол

63
120

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 8 0.5
Бробби Брайан 8 0.5
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.31
Тейлор Кеннет 5 0.31
Кудус Мохаммед 5 0.31
Классен Дэви 4 0.25
Тадич Душан 3 (1) 0.19
Ренсх Девайн 2 0.13
Лукка Лоренцо 2 0.13
Антони 1 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.06
Санчес Хорхе 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юрриен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 6 (2) 0.38
Мисиджан Вирджил 4 0.25
Черны Вацлав 4 0.25
Стейн Сем 4 0.25
Бренет Джошуа 3 0.19
Смал Гийс 1 0.06
Садилек Михал 1 0.06
Манфред Угалде 1 0.06
Цолис Христос 1 0.06
Клеонизе Денильо 1 0.06
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 5 0
Ренсх Девайн 2 1
Консейсау Франсишку 3 0
Тадич Душан 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Классен Дэви 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 5 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Меес Хилгерс 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Твенте
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

18
21
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Твенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

22
24

Голы по времени матча

Забито

26
5
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
15%
1
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
1
20%
61-75
4
15%
3
60%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

19
21
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Пропущено

11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Забито

45
26
23 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
0 Не забивали 2
7
16%
4
15%
1-15
7
16%
3
12%
16-30
9
20%
5
19%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
8
18%
4
15%
61-75
6
13%
7
27%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4
Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3 Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0
Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1

Результаты матчей

Аякс
Твенте

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
3:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
7
1
4
3
2.5
5
3
4
3
3.5
1
7
3
4
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
7
8
8
7
2.5
5
10
6
9
3.5
1
14
3
12
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 15 10 4 1 36 - 14 34
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 3 3 28 - 17 33
3.
Аякс
 0:0 16 9 5 2 45 - 18 32
4.
Твенте
 0:0 16 9 4 3 26 - 9 31
5.
ПСВ
 15 10 1 4 42 - 20 31
6.
Спарта Роттердам
 0:0 16 7 5 4 25 - 16 26
7.
Утрехт
 15 7 4 4 24 - 22 25
8.
Херенвен
 16 6 6 4 16 - 15 24
9.
НЕК Неймеген
 15 3 9 3 20 - 17 18
10.
Гоу Эхед Иглс
 15 4 6 5 23 - 24 18
11.
Валвейк
 16 4 6 6 26 - 30 18
12.
Эксельсиор
 0:0 16 5 2 9 17 - 37 17
13.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
14.
Витесс
 15 3 5 7 18 - 31 14
15.
Волендам
 16 3 3 10 18 - 40 12
16.
Гронинген
 15 3 3 9 17 - 30 12
17.
Эммен
 15 2 5 8 13 - 29 11
18.
Камбюр
 15 2 2 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 0:0 8 7 1 0 21 - 2 22
2.
ПСВ
 8 6 1 1 25 - 7 19
3.
Фейеноорд
 7 5 2 0 16 - 2 17
4.
Спарта Роттердам
 0:0 9 5 2 2 17 - 8 17
5.
Аякс
 0:0 8 4 3 1 26 - 7 15
6.
Валвейк
 8 3 3 2 18 - 13 12
7.
АЗ Алкмаар
 7 3 3 1 10 - 8 12
8.
Утрехт
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Эксельсиор
 0:0 7 4 0 3 9 - 11 12
10.
Херенвен
 8 3 2 3 7 - 8 11
11.
НЕК Неймеген
 8 1 6 1 14 - 10 9
12.
Гоу Эхед Иглс
 8 2 3 3 13 - 14 9
13.
Эммен
 7 1 5 1 8 - 10 8
14.
Фортуна Ситтард
 8 2 1 5 9 - 14 7
15.
Гронинген
 7 2 1 4 12 - 15 7
16.
Волендам
 8 2 0 6 9 - 21 6
17.
Витесс
 7 1 2 4 8 - 19 5
18.
Камбюр
 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 9 7 0 2 18 - 9 21
2.
Фейеноорд
 8 5 2 1 20 - 12 17
3.
Аякс
 0:0 8 5 2 1 19 - 11 17
4.
Херенвен
 8 3 4 1 9 - 7 13
5.
Утрехт
 7 4 1 2 16 - 15 13
6.
ПСВ
 7 4 0 3 17 - 13 12
7.
Спарта Роттердам
 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Витесс
 8 2 3 3 10 - 12 9
9.
Гоу Эхед Иглс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Твенте
 0:0 8 2 3 3 5 - 7 9
11.
НЕК Неймеген
 7 2 3 2 6 - 7 9
12.
Фортуна Ситтард
 7 2 2 3 9 - 13 8
13.
Валвейк
 8 1 3 4 8 - 17 6
14.
Волендам
 8 1 3 4 9 - 19 6
15.
Камбюр
 7 1 2 4 6 - 13 5
16.
Гронинген
 8 1 2 5 5 - 15 5
17.
Эксельсиор
 0:0 9 1 2 6 8 - 26 5
18.
Эммен
 8 1 0 7 5 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 6
Херенвен Хайе Том 6
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Твенте Проппер Робин 5
Витесс Виттек Максимилиан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 50'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 50'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 49'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 49'
    Проппер Робин из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
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