Тур: 16. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Линдхут Аллард
Ход матча
13'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Тотал меньше 2.5
-
19
Санчес
Хорхе
15
Ренсх
Девайн
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
57 Jorrel Hato
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
11 Даан Ротс
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Твенте
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
27.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
33 матча
45.5%
27.3%
27.2%
15 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
2.13
1.71
Среднее время на гол
42
52
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.41
0.75
Среднее время на гол
63
120
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.76
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|8
|0.5
|Бробби Брайан
|8
|0.5
|Бергёйс Стивен
|5 (1)
|0.31
|Тейлор Кеннет
|5
|0.31
|Кудус Мохаммед
|5
|0.31
|Классен Дэви
|4
|0.25
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.19
|Ренсх Девайн
|2
|0.13
|Лукка Лоренцо
|2
|0.13
|Антони
|1
|0.06
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.06
|Санчес Хорхе
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|6 (2)
|0.38
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.25
|Черны Вацлав
|4
|0.25
|Стейн Сем
|4
|0.25
|Бренет Джошуа
|3
|0.19
|Смал Гийс
|1
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.06
|Манфред Угалде
|1
|0.06
|Цолис Христос
|1
|0.06
|Клеонизе Денильо
|1
|0.06
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Санчес Хорхе
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|5
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Меес Хилгерс
|3
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Твенте
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Аякс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
18
21
Аякс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Твенте
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
22
24
Голы по времени матча
Забито
26
5
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
4
15%
1
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
1
20%
61-75
4
15%
3
60%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
19
21
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Пропущено
11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Забито
45
26
23 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
0 Не забивали 2
7
16%
4
15%
1-15
7
16%
3
12%
16-30
9
20%
5
19%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
8
18%
4
15%
61-75
6
13%
7
27%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4
Аякс - Блэкберн 0:2 Эммен - Аякс 3:3 Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3 Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0
Твенте
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2
Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - Валвейк 3:0 Камбюр - Твенте 0:1 Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1
Результаты матчей
Аякс
Твенте
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
3:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аякс
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
53
43
17
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
87
510
69
114
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|36 - 14
|34
|2.
|16
|10
|3
|3
|28 - 17
|33
|3.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|45 - 18
|32
|4.
|0:0
|16
|9
|4
|3
|26 - 9
|31
|5.
|15
|10
|1
|4
|42 - 20
|31
|6.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|25 - 16
|26
|7.
|15
|7
|4
|4
|24 - 22
|25
|8.
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|9.
|15
|3
|9
|3
|20 - 17
|18
|10.
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|26 - 30
|18
|12.
|0:0
|16
|5
|2
|9
|17 - 37
|17
|13.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|14.
|15
|3
|5
|7
|18 - 31
|14
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 40
|12
|16.
|15
|3
|3
|9
|17 - 30
|12
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|21 - 2
|22
|2.
|8
|6
|1
|1
|25 - 7
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|16 - 2
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|26 - 7
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|18 - 13
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|11.
|8
|1
|6
|1
|14 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|13.
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|18.
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|20 - 12
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|19 - 11
|17
|4.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|13.
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|17.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 26
|5
|18.
|8
|1
|0
|7
|5 - 19
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|6
|Херенвен
|Хайе Том
|6
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Тотал меньше 2.5
-